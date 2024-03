Regierung versucht, diesen mutigen Corona-Arzt durch einen Schauprozess zum Schweigen zu bringen

Der kanadische Arzt Charles Hoffe hat vor den Gefahren von mRNA-Corona-Impfstoffen gewarnt. Jetzt muss er sich vor dem Disziplinargericht für Ärzte verantworten. Die Gesundheitsbehörden wollen ihn um jeden Preis mundtot machen.

Das Bizarre an dem Fall: Hoffe darf sich nicht selbst verteidigen und keine Sachverständigen benennen, wenn die Staatsanwaltschaft sich durchsetzt. Ein Schauprozess also.

Das College of Physicians and Surgeons of British Columbia hatte für den 4. bis 15. März eine Anhörung angesetzt, die jedoch in letzter Minute verschoben wurde.

„Als das College den Berg an Beweisen sah, den wir vorgelegt hatten, gerieten sie in Panik, weil sie nicht mit dem Ausmaß des Widerstands gerechnet hatten“, sagte der Arzt in einem Interview mit dem ehemaligen kanadischen Abgeordneten Derek Sloan.

Das Kollegium überhäufte daraufhin Hoffes Anwalt mit einer Unmenge an Dokumenten und wandte auch einen juristischen Trick an. Sie wollen nämlich ihren „Beweis“, dass die Corona-Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind, im Rahmen einer sogenannten „richterlichen Verfügung“ erbracht sehen. Das bedeutet, dass die vorgelegten Fakten akzeptiert werden, auch wenn die Gegenseite das Gegenteil beweisen will. Das gesamte von Hoffe zur Verfügung gestellte Material könnte dann nicht mehr verwendet werden.

Hoffes Anwalt musste einen Aufschub beantragen und vier weitere Anwälte beauftragen, um den riesigen Berg an Dokumenten zu sichten.

Sollte das Disziplinargericht dem Antrag stattgeben, könnten Hoffe und seine acht Experten nicht mehr aussagen. Das wäre dann ein Volksgericht, sagt Hoffe und spricht von einem „unglaublichen Missbrauch“. „Man wirft jemandem etwas vor und dann darf er sich nicht verteidigen“, sagte er.

Die Regierung wolle ein Exempel statuieren, um alle anderen Ärzte in Schach zu halten. Die medizinischen Behörden werfen ihm vor, „Fehlinformationen“ zu verbreiten und „Zweifel an Impfungen“ zu schüren.

Hoffe wurde nach 31 Jahren als Notarzt entlassen, weil er einer Krankenschwester gesagt hatte, dass eine Person mit natürlicher Immunität keine Corona-Impfung benötige.

In einer Rede im Jahr 2022 sagte er, die Einführung des Impfstoffs habe zur größten Katastrophe in der Geschichte der Medizin geführt. Noch nie in der Geschichte der Medizin hat ein medizinisches Produkt so viele Menschen getötet und verstümmelt. Dies ist ein gescheitertes Experiment, und das College of Physicians and Surgeons of British Columbia ist die Organisation, die Nein hätte sagen können und müssen“, so Hoffe.

Im Interview mit Sloan wies er darauf hin, dass die US-Datenbank für unerwünschte Reaktionen VAERS inzwischen fast zwei Millionen Fälle von Impfschäden enthalte und die Behörden dennoch weiterhin behaupteten, der Impfstoff sei „sicher und wirksam“. „Das ist vollkommen absurd“, sagte er.

Charles Hoffe hat bei mehr als 60 Prozent seiner geimpften Patienten Mikroklumpen im Blut gefunden, die auf einem MRT- oder CT-Scan nicht zu sehen sind. Er war der erste Mediziner, der sagte, dass diese Blutgerinnsel nicht selten sind.