Wir müssen über die Dinge reden, die sie in die Luft sprühen

Ein neues Gesetz im US-Bundesstaat Tennessee, das Geo-Engineering im Luftraum verbietet, sorgt für Kontroversen. Der Begriff ist im Mainstream angekommen und keine Verschwörungstheorie mehr.

Offiziell werden Experimente durchgeführt, um den „Klimawandel“ rückgängig zu machen, aber „Wettermanipulationen“ gibt es schon lange, wie der niederländische Astronom Ralf Vandebergh 2012 in einem Artikel in der Zeitung De Limburger schrieb.

Die Historikerin Laura Slot nennt weitere Beispiele. Die Teilnehmer eines internationalen Symposiums in Gent im Mai 2010 waren sich einig, dass die Veränderung der Zirruswolken schon seit Jahren im Gange ist.

Bereits 1915 stellte Charles Hatfield in Kalifornien eine geheime Mischung aus 23 Chemikalien her, die Wolken und Regen erzeugte. Nachdem es in die Luft geschleudert wurde, fielen 17 Tage lang heftige Regenfälle, die zu tödlichen Überschwemmungen führten, schreibt Slot in einem Artikel auf der Website der Publizistin Sietske Bergsma.

Außerdem wurde Wilhelm Reich in den 1950er-Jahren von der amerikanischen Regierung verhaftet – und sein Werk beschlagnahmt -, nachdem er bekannt gegeben hatte, dass er ein Gerät erfunden habe, das Wolken und Regen erzeugen könne, den „Cloudbuster“. Siebzig Jahre später sind fast alle Regierungsakten zu seinem Fall noch immer geheim, weiß Slot. „Es gibt unzählige Beispiele in der Geschichte.“

Doch am Samstagnachmittag sah der Himmel aus, als hätte jemand mit Tipp-Ex gespielt.

We Need To Talk About What Is Happening In Our Skies.

„Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und weiß, dass es weder normal noch gesund ist“, sagte die Journalistin Sonia Poulton in ihrer Sendung auf TNT Radio. „Unsere Luft war ein weißes, giftiges Gemisch.“

Poulton erhielt Fotos von Hörern aus Schottland, Irland, Wales und anderen Teilen Großbritanniens. Alle sagten, dass die Streifen schachbrettartig seien und es sich um Geo-Engineering oder Wettermanipulation handele.

Die Journalistin hat in den vergangenen 10 Jahren mit unzähligen Menschen über dieses Thema gesprochen. Sie sprach mit Piloten, die sagten, Chemtrails gäbe es nicht, es handele sich um Kondensstreifen, aber auch mit Forschern und Insidern, die sie auf Literatur über Geo-Engineering-Experimente verwiesen, unter anderem in Großbritannien.

Geheime Regierungsdokumente sind aufgetaucht, die bestätigen, dass diese Experimente stattgefunden haben.

Es ist nicht so, dass die Regierungen ein Geheimnis daraus machen. Die Website der britischen Regierung ist voll von Verweisen auf Geoengineering. Im Jahr 2010 veröffentlichte die Regierung einen Bericht, in dem sie empfahl, dem Geoengineering im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 eine „höhere Priorität“ einzuräumen, stellt Poulton fest.

„Ich interessiere mich schon lange für dieses Thema, und es gibt viele Hinweise darauf, dass sich unser Himmel verändert hat“, sagt der Journalist. „Wenn es Kondensstreifen wären, würden wir sie jeden Tag sehen, aber das ist nicht der Fall. Wir haben das Recht zu fragen, was an unserem Himmel vor sich geht.

Auch der britische Journalist Lewis Brackpool wird sich mit dem Thema beschäftigen und hat eine Reihe von Anfragen an die Regierung und verschiedene Institutionen gerichtet.

ANKÜNDIGUNG: Ich beabsichtige, mehr Informationen über Geoengineering-Projekte in Großbritannien aufzudecken.

Nachdem ich aufgedeckt habe, dass das experimentelle Geoengineering-Projekt in San Francisco bis zu seinem Start vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurde, um öffentliche Reaktionen zu vermeiden, haben sich viele Menschen an mich gewandt und ihre Besorgnis darüber geäußert, dass auch Großbritannien an solchen Projekten beteiligt ist.

Ich habe Informationsfreiheitsanfragen an sieben Regierungsabteilungen geschickt und um detaillierte Informationen über … gebeten.

Finanzierung

Bewusstsein und Zustimmung der Öffentlichkeit

Beteiligung von Verkehrsflugzeugen

Überwachung durch unabhängige Stellen

Forschungsprojekte und Veröffentlichungen

Internationale Zusammenarbeit,

Risikoabschätzung und -minimierung

Stakeholder Engagement

Politikgestaltung und Regulierung.

Ich werde die sozialen Medien auf dem Laufenden halten, sobald die Informationen verfügbar sind.