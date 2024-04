POLIZEISTAAT! Polizisten in Brüssel behindern europäische Konservative daran, sich zu treffen. Dazu gehören Victor Orban, Nigel Farage und mehr…

Belgische Polizeibeamte durchsuchten den Saal, in dem am 16. April 2024 in Brüssel der erste Tag der National Conservative Conference (NatCon) stattfand. Die Konferenz, an der 500 Delegierte teilnahmen und die zwei Tage dauern sollte, sah unter anderem Reden der ehemaligen britischen Innenministerin Suella Braverman und des ungarischen Premierministers Viktor Orban vor. Der Konferenzort wurde auf Druck des Brüsseler Bürgermeisters Philippe Close geändert, wie public.substack.com berichtet.

Dies ist ungeheuerlicher Totalitarismus und muss von allen westlichen politischen Führern verurteilt werden, egal, wo man im politischen Spektrum steht.



Polizeibeamte in Brüssel haben eine konservative politische Versammlung aufgelöst, während der ehemalige britische Politiker @Nigel_Farage auf der Bühne stand.



Ab 17.00 Uhr Ortszeit hat die Brüsseler Polizei heute keine Menschen mehr zu einer Veranstaltung der Konservativen in Brüssel gelassen. Sie ließen die Leute raus, aber nicht wieder rein.

An der Konferenz des nationalen Konservatismus nahmen zahlreiche bekannte konservative Politiker aus Europa teil, darunter der britische Brexit-Führer Nigel Farage, die ehemalige britische Innenministerin Suella Braverman und der französische Präsidentschaftskandidat Eric Zemmour, dem die Polizei den Zutritt verwehrte.

“Wir sind hier in einer sogenannten westlichen liberalen Demokratie eingesperrt, und das ist völlig verrückt”, sagte der unabhängige Journalist Matt Goodwin gegenüber Public. Die ehemalige britische Innenministerin Suella Braverman prangerte die “Gedankenpolizei” an: “Das ist wie in der alten Sowjetunion”, sagte Farage. Keine andere Meinung ist erlaubt.

“Das ist buchstäblich eine Belagerung”, sagte der Vorsitzende der Konferenz des Nationalkonservatismus, Yoram Hazony. “Wir haben hier Vertreter der wichtigsten nationalistischen, konservativen und bürgerlichen Parteien. Und nicht nur Politiker, sondern auch Akademiker und Journalisten. Das sind prominente Leute. Das sind keine aufrührerischen Leute.

Das Vorgehen der Polizei scheint ein direkter Verstoß gegen “Artikel 12: Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit” der EU-Grundrechtecharta, der “Bill of Rights” der EU, zu sein. Dort heißt es: “(1) Jede Person hat das Recht, sich friedlich zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen.

Hazony beschrieb, wie Polizeibeamte versuchten, die Veranstaltung aufzulösen, bevor sie merkten, dass sie nicht genug Personal hatten. “Es waren 300-400 Personen anwesend, darunter 120 Journalisten und 7 bis 8 Kamerateams”, sagte Hazony. “Die Konferenz ging normal weiter, als gegen 14.00 Uhr drei Polizisten durch die Vordertür kamen. Als sie eintraten, drehten sich die Kamerateams, die sich auf Nigel Farage konzentriert hatten, um und filmten sie. Als sie merkten, dass sie gefilmt wurden, rannten sie nach draußen und riefen Verstärkung. Sie wussten, dass sie zu dritt nicht in der Lage sein würden, dieses Ereignis zu stoppen.