Die grüne Agenda wird zum Bürgerkrieg führen

Von Ben Pile

Chris Stark, der scheidende Geschäftsführer des britischen Ausschusses für Klimawandel (CCC), ist über seine Entlassung erfreut. In einer Reihe von Interviews hat der hochbezahlte Beamte den Premierminister dafür kritisiert, dass er in seinem Engagement für Net Zero zu zögern scheint. Diese unvorsichtige Kritik ist an sich schon ungewöhnlich, da sie unbewusst die zunehmenden Spannungen zwischen grünen ideologischen Ambitionen und der politischen Realität hervorhebt, anstatt sie aufzulösen. Aber es ist Starks merkwürdige Formulierung der Probleme, die die Klimapolitik offensichtlich behindern, die das wachsende Demokratiedefizit am deutlichsten macht. Das Einzige, was die grüne Agenda derzeit aufrecht erhält, sind die Unnachgiebigkeit und das Anspruchsdenken des politischen Establishments. Und das erhöht das Risiko eines katastrophalen politischen Scheiterns.

Der CCC ist eine angeschlagene Organisation. Sein ehemaliger Vorsitzender, pka John Gummer, jetzt Lord Deben, ist letztes Jahr von seinem Posten zurückgetreten, und seither haben politische Meinungsverschiedenheiten zwischen Westminster und den dezentralen Regierungen die Ernennung eines ständigen Nachfolgers verhindert. Nun ist auch der Chefsessel der CCC leer, und wer auch immer diesen Posten übernimmt, hat mit weitaus größeren Problemen zu kämpfen als sein oder ihr Vorgänger.

Dies ist umso mehr eine Ironie, als die CCC selbst durch den Climate Change Act 2008 (CCA) ins Leben gerufen wurde, der nicht nur das Gesetz der letzten Labour-Regierung war, sondern auch Ausdruck des parteiübergreifenden Konsenses zum Klimawandel. Die Abgeordneten glaubten nicht, dass sie oder ihre Nachfolger in der Lage waren oder sein sollten, ihre Wahlkreise in Fragen der Klimapolitik zu vertreten, und so konnte nur ein “unabhängiges” Expertengremium – eine Quango (Non-Departmental Statutory Body) – die Bedingungen der Klima- und Energiepolitik festlegen, die durch das Gesetz der demokratischen Kontrolle entzogen wurde. Dementsprechend hat der CCC seit seiner Gründung das Kohlenstoffbudget des Vereinigten Königreichs festgelegt. Nun aber machen es die zänkischen dezentralen Parlamente – die auch geschaffen wurden, um alle Teile Großbritanniens in einen harmonischen Konsens zu bringen – und ein wachsendes Bewusstsein für die Unmöglichkeit von Net Zero schwer, die derzeitigen Stellen zu besetzen. Die Bezahlung ist gut, aber man muss schon sehr dumm sein, um einen solchen vergifteten Kelch zu akzeptieren. Die Klimaagenda ist buchstäblich außer Kontrolle geraten.

Laut Stark in einem Interview mit Laura Kuenssberg von der BBC begann das Problem letztes Jahr, als “Sunak ein Verbot von neuen Benzin- und Dieselautos hinauszögerte und die Ziele für den Ausstieg aus Gasheizungen abschwächte”. Das Problem an dieser Behauptung ist jedoch, dass Sunaks Eingriffe die kleinstmögliche Abschwächung der politischen Agenda waren – ein leichter Tritt auf die Bremse und keine Kehrtwende. Die schrittweise Abschaffung von Benzin- und Dieselfahrzeugen im Vereinigten Königreich war und ist ein Ziel, das den Anteil der jährlich verkauften Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor schrittweise reduziert. Mit der Änderung wurde lediglich die letzte Phase dieser Abschaffung von 2030 auf 2035 verlängert. Bis 2030 müssen 80 % der verkauften Neuwagen E-Autos sein. Auch das für 2035 vorgesehene Verbot des Verkaufs neuer Gasheizkessel für Privathaushalte bleibt weitgehend erhalten, mit Ausnahme von Ausnahmen für Haushalte mit geringem Einkommen. Und Immobilien, die nicht an das Gasnetz angeschlossen sind, müssen erst 2035 auf Elektroheizungen umgestellt werden, da das frühere Ziel von 2026, wie viele argumentierten, verfrüht” war.

Mit anderen Worten: Sunak hat versucht, Net Zero zu retten, nicht davon abzuweichen. Die Verkäufe von Elektroautos beispielsweise steigen nur aufgrund absurd großzügiger Steuererleichterungen für wohlhabende Mittelschichtler und haben keine Chance, bis 2030 100 % zu erreichen, ohne immense Probleme zu verursachen und einen Großteil der britischen und europäischen Autoindustrie an China zu opfern – ein Problem, das inzwischen auf dem ganzen Kontinent anerkannt ist. Die Verlängerung des Ziels um fünf Jahre war die einzige Option, die der Regierung zur Verfügung stand. Und trotz Sunaks geringstmöglicher Verwässerung des politischen Ziels führen Firmen wie Vauxhall jetzt Net Zero und das mangelnde Interesse der Verbraucher an Elektroautos als Gründe für die Drohung an, das Vereinigte Königreich zu verlassen.

Doch Stark (der so viel wie kein anderer dazu beigetragen hat, seinem Nachfolger das Wasser abzugraben) versucht, Sunaks Entscheidung auf die gleiche Weise zu katastrophisieren, wie Beamte in letzter Zeit die Entscheidungen hochrangiger Politiker dramatisiert haben. “Die diplomatische Wirkung war immens”, sagt Stark. “Die allgemeine Botschaft, die andere Teile der Welt daraus gezogen haben, ist, dass das Vereinigte Königreich weniger ehrgeizig in Sachen Klima ist, als es einmal war.

Das scheint unwahrscheinlich, und die Notlage der armen britischen Klimadiplomaten, die mit den Folgen der fünfjährigen Verlängerung von Sunak konfrontiert sind, sollte 67 Millionen Achselzucken hervorrufen, wenn sie überhaupt Aufmerksamkeit verdient. Diplomatie war weder Starks noch des CCCs Aufgabe, und die Vorstellung, dass der Premierminister die globale Klimaagenda zum Entgleisen bringt, indem er die weltweite Wahrnehmung Großbritanniens als Klimaschützer ein wenig untergräbt, wird nur grüne Streber und die ideologischen Schreiberlinge der BBC und des Guardian verärgern, nicht aber den Pöbel.

In einem anschließenden Interview mit dem Guardian wurde Starks Versuch, die Klimapolitik vor der unvermeidlichen Verwässerung zu retten, immer verzweifelter. “Net Zero ist definitiv zu einem Slogan geworden, der meiner Meinung nach gelegentlich nicht mehr hilfreich ist, weil er so sehr mit den Kampagnen dagegen assoziiert wird”, sagte er gegenüber Fiona Harvey. “Es sind die Kulturkrieger, die wirklich dagegen angehen.

Es scheint eine Taktik von Leuten zu sein, die an die genetische Übertragung historischer Schuld und die Austauschbarkeit des biologischen Geschlechts – neben anderen bizarren, unwissenschaftlichen Dingen – glauben, zu behaupten, dass jeder, der mit ihnen nicht übereinstimmt, wie vernünftig auch immer, einen “Kulturkampf” führe. Wer sich weigert, auf die Knie zu fallen, oder glaubt, dass geschlechtsverwirrte Kinder nicht auf irreversible medizinische Pfade geschickt werden sollten, ist nach dieser Auffassung ein gefährlicher Aktivist. Und die Grünen haben sich diese Taktik zu eigen gemacht, indem sie glauben, dass Skeptiker der Klimawissenschaft und insbesondere der Klimapolitik sich einfach in die Reihen der “Kulturkrieger” eingereiht haben.

Was die Verfechter der radikalen progressiven Politik mit “Kulturkampf” meinen, ist, dass sie nicht mehr alles auf ihre Weise durchsetzen können. Früher gab es einen parteiübergreifenden Konsens und eine breite öffentliche Unterstützung für unsere Mitgliedschaft in der EU, für verschiedene sinnvolle sozialpolitische Maßnahmen und für die Notwendigkeit, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Doch dieser Konsens ist zerbrochen, und Menschen, die in diesen Fragen nicht mehr die “richtige” Meinung vertreten, suchen verständlicherweise nach einer Vertretung ihrer Ansichten. Sie sind keine “Kulturkrieger”.

Nehmen wir die grüne Agenda. Die Folge der Abschaffung von Benzin- und Dieselfahrzeugen ist nicht nur die Einschränkung der Wahlmöglichkeiten der Verbraucher, sondern auch die Einschränkung der Mobilität durch Preis und technologische Beschränkungen. Die schrittweise Abschaffung des Gasheizkessels für Privathaushalte hat Auswirkungen, die weit über den bloßen Lebensstil hinausgehen – ein Haushalt muss viele Tausend Pfund, vielleicht Zehntausende, für eine Wärmepumpe aufbringen. Und indem sie der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen Vorrang vor der Maximierung des BIP einräumten, haben die aufeinanderfolgenden britischen Regierungen, das Finanzministerium und die Bank of England, die mit anderen Zentralbanken unter einer Decke stecken, den Finanzinstituten enorme Befugnisse zur Regulierung der Wirtschaft und der Unternehmenstätigkeit über die ESG eingeräumt, was zu einer massiven Fehlallokation von Ressourcen führt und die Preise in die Höhe treibt, wobei die Haupt- (vielleicht sogar die einzigen) Nutznießer grüne Milliardäre sind.

Stark wird solche Kritik natürlich nie gehört haben. Für ihn sind die Preise der Dinge lediglich willkürliche Zahlen, die einfach durch eine weitere politische Intervention kontrolliert werden können, um das Versagen der Politik von gestern zu verschleiern. Das Leben ist schön, wenn man ein hoher Beamter mit einem 400.000-Pfund-Paket ist und seine Karriere vor den Märkten und politischen Launen geschützt ist. Was macht es schon, wenn sich die Energiepreise verdoppeln und noch einmal verdoppeln, wenn man mehr als das 10-fache des nationalen Durchschnitts verdient? Aber ein solcher Schutz vor der Realität bedeutet auch Isolation von der Realität. Dass er Kritiker als “Kulturkrieger” abtut, zeigt, dass er – und die ihn umgebenden kriecherischen Journalisten – nicht einmal das Vokabular haben, um Kritik zu verstehen. Die Schreiberlinge des Establishments haben einfach keinen anderen Begriff, mit dem sie das Phänomen erklären können, dass es Menschen gibt, die anderer Meinung sind als sie. Das nennt man Demokratie, Chris.

Wenn es sich also nicht um einen “Kulturkampf” handelt, was ist dann der richtige Begriff für die Spaltungen innerhalb der Gesellschaft, die sich um die Klima-Agenda herum entwickeln? Ich glaube, der richtige Begriff ist ‘Bürgerkrieg’. Net Zero erfordert einen tiefgreifenden politischen Wandel der Gesellschaft – so radikal wie die Veränderungen, die die ideologischen Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts anstrebten. Jahrhunderts anstrebten. Netto-Null erfordert die Umgestaltung der Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem Staat. Es erfordert eine vollständige Reorganisation der Wirtschaft. Und es erfordert die Schaffung neuer Befugnisse, die der demokratischen Kontrolle entzogen sind.

Es mag kein “heißer” Bürgerkrieg sein – oder noch nicht. Aber unsere unnachgiebige und chaotische politische Klasse scheint die Möglichkeit ihres Scheiterns nicht erkannt zu haben und geht davon aus, dass wir bereit sind, unsere Verelendung “zur Rettung des Planeten” unhinterfragt und unangefochten hinzunehmen. Ähnlich wie bei so manchem militärischen Fehlschlag haben Heerscharen von Strebern wie Stark keine wirkliche Vorstellung davon, wie der Netto-Nullpunkt erreicht werden kann oder welche Kosten und Folgen ein Scheitern hätte, lassen sich aber nicht von ihrer Agenda abbringen. Kritiker können einfach als “Leugner” und “Kulturkrieger” abgetan werden.

Während der Amtszeit von Chris Stark hat der CCC gelogen, Dinge erfunden, seine Berechnungen vor einer Überprüfung versteckt und seine Machbarkeitsstudien für den Weg Großbritanniens zum Netto-Nullenergieverbrauch auf Technologien gestützt, die nicht existieren oder deren wirtschaftliche Tragfähigkeit nicht erwiesen ist. Möglich wurde dies, weil das Parlament seiner Pflicht, die Gesetzgebung zu prüfen und die Interessen der Öffentlichkeit zu vertreten, nicht nachgekommen ist und schwierige Entscheidungen an eine nicht rechenschaftspflichtige Technokratie delegieren wollte. Wie Andrew Neil diese Woche feststellte, wurde dieser radikale Abbau der Demokratie von den Medien kaum kommentiert.

Wenn der Bürgerkrieg noch nicht zu erkennen ist, dann deshalb, weil die Fronten nicht auf den Barrikaden, sondern in abgelegenen Agenturen, hochtrabenden Gerichten und auf den Finanzmärkten ausgefochten werden. Ihre Angriffe auf unsere Freiheit, unseren Wohlstand und unsere Lebensweise werden von den Journalisten unangekündigt und freudig begrüßt, während grüne Aktivisten protestieren, dass sie nicht annähernd weit genug gehen. Unsere öffentlichen Institutionen werden gekapert und durch Gesetze und Präzedenzfälle gegen uns aufgebracht. Natürlich nicht durch Gewehre und Bomben, aber der Unterschied ist lediglich eine Frage des Tempos: der Unterschied zwischen der Geschwindigkeit der Verbrennung und des Stoffwechsels. So oder so, wir werden verbrannt oder gefressen. Stark hat seinen Job beim CCC gekündigt, gerade als die Realität der Net-Zero-Agenda deutlich geworden ist. Es handelt sich um eine Art Krieg, und er wird zwangsläufig heißer werden, bis die Politiker die Klima-Agenda einem vollständigen und ordnungsgemäßen demokratischen Wettbewerb unterziehen.