Expansion der digitalen ID-Netzwerke: Partnerschaften zwischen OpenAI, Eyeball-Scanning und PayPal

OpenAI CEO’s Eyeball-Scanning Digital ID Project, Worldcoin, hofft auf Partnerschaft mit OpenAI und hat Gespräche mit PayPal geführt

Worldcoin strebt trotz regulatorischer Herausforderungen und Datenschutzbedenken Partnerschaften mit OpenAI und PayPal an und signalisiert damit eine potenzielle Expansion digitaler ID-Netzwerke.

Worldcoin, ein auf biometrischen Merkmalen, d.h. dem Scannen der Augäpfel, basierendes digitales ID-Projekt, das von OpenAI-CEO Sam Altman mitbegründet wurde, strebt Berichten zufolge Partnerschaften nicht nur mit OpenAI, sondern auch mit PayPal an.

Ein weiterer Mitbegründer von Worldcoin und dessen CEO, Alex Blania, weigert sich, eine direkte Ankündigung bezüglich des Deals mit OpenAI zu machen.

Blania bestätigte gleichzeitig, dass das Unternehmen (genauer gesagt Tools for Humanity, der Hauptentwickler von Worldcoin) mit PayPal im Gespräch sei – der Zahlungsriese äußert sich derzeit jedoch nicht dazu.

Der allgemeine Trend, wenn auch in viel kleinerem Maßstab (trotz der großen Ambitionen), scheint der bewährte Big-Tech-Weg zu sein: Übernahmen oder Kooperationen in einem bestimmten Bereich, um die Kontrolle über einen Markt zu festigen.

Berichten zufolge hat Tools for Humanity bereits mit Okta, einem Unternehmen für Identitäts- und Zugangsmanagement, zusammengearbeitet und erst im April dieses Jahres Ottr Finance, ein Start-up-Unternehmen, das digitale Geldbörsen entwickelt, gekauft.

Worldcoin steht unter dem Druck von Regulierungsbehörden in mehreren Ländern weltweit, die sich vorwiegend über die Registrierungsstandards (z. B. Altersüberprüfung) und die Datenspeicherungsrichtlinien des umstrittenen Unternehmens sorgen.

Das erklärte Ziel von Worldcoin ist es, “jede Person auf der Welt” in seinen Identifizierungsdienst aufzunehmen, wobei die Transaktion darin besteht, dass die Nutzer die sensiblen biometrischen Daten der Iris ihrer Augen im Austausch für etwas preisgeben, was manche als “Kryptowährung” bezeichnen würden.

Das ultimative Ziel besteht darin, das größte “menschliche Identitäts- und Finanznetzwerk” der Welt zu schaffen, und das Versprechen lautet – wenig überraschend -, dass dies unter “Wahrung der Privatsphäre” geschehen kann und wird.

Aber es sind gerade die Bedenken bezüglich des Datenschutzes, die den Betrieb von Worldcoin infrage stellen, und so sind die Pläne des Unternehmens an so unterschiedlichen Orten wie Hongkong und Spanien, Malaysia und Portugal auf Schwierigkeiten gestoßen.

Blania sagte jedoch, dass Worldcoin einen “proaktiven” Ansatz im Umgang mit Regulierungsbehörden verfolge, was bedeute, dass man hoffe, dass der Verzicht auf einige Funktionen das Unternehmen als Ganzes nachhaltiger mache.