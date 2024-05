Amerika erhebt sich für Gaza: Was sollten wir erwarten?

Von Ramzy Baroud

Die Massenproteste an Dutzenden US-Universitäten lassen sich nicht auf eine erstickende und irreführende Diskussion über Antisemitismus reduzieren.

Tausende amerikanischer Studenten im ganzen Land protestieren nicht wegen eines krankhaften Hasses auf das jüdische Volk und riskieren dabei ihre Zukunft und ihre eigene Sicherheit. Sie tun dies aus völliger Ablehnung und berechtigter Empörung über das Massenmorden, das der Staat Israel an wehrlosen Palästinensern in Gaza verübt.

Sie sind wütend, weil das Blutbad im Gazastreifen, das am 7. Oktober begann, vollständig von der US-Regierung finanziert und unterstützt wird.

Die Massenproteste begannen am 17. April an der Universität von Columbia und erstreckten sich dann über die gesamte geografische Ausdehnung der USA, von New York bis Texas und North Carolina bis Kalifornien.

Die Proteste werden hinsichtlich ihrer Art und Intensität mit den Antikriegsdemonstrationen in den USA gegen den Vietnamkrieg in den 1960er und 70er Jahren verglichen.

Der Vergleich ist zwar treffend, aber es ist wichtig, die ethnische Vielfalt und die soziale Inklusivität der aktuellen Proteste zu beachten. An vielen Universitäten stehen arabische, muslimische, jüdische, schwarze, indianische und weiße Studenten Schulter an Schulter mit ihren palästinensischen Kommilitonen und vertreten eine einheitliche Haltung gegen den Krieg.

Keiner von ihnen ist durch die Angst motiviert, zum Kampf in Gaza eingezogen zu werden, wie es bei vielen amerikanischen Studenten während der Zeit des Vietnamkriegs der Fall war. Stattdessen haben sie klare Prioritäten: die Beendigung des Krieges, die Beendigung der US-Unterstützung für Israel, die Beendigung der direkten Investitionen ihrer Universitäten in Israel und die Anerkennung ihres Rechts auf Protest. Dies ist kein Idealismus, sondern Menschlichkeit in ihren besten Momenten.

Trotz der Massenverhaftungen, angefangen in Kolumbien, und der direkten Gewalt gegen friedliche Demonstranten überall, ist die Bewegung nur stärker geworden.

Auf der anderen Seite beschuldigten US-Politiker, allen voran Präsident Joe Biden, die Demonstranten des Antisemitismus, ohne auf eine ihrer vernünftigen und weltweit unterstützten Forderungen einzugehen.

Einmal mehr standen das demokratische und das republikanische Establishment in blinder Unterstützung für Israel zusammen.

Biden verurteilte die “antisemitischen Proteste” und bezeichnete sie als “verwerflich und gefährlich”.

Die Polizei rückt auf pro-palästinensische Demonstranten in einem Lager auf dem UCLA-Campus vor, 2. Mai 2024, in Los Angeles. Jae C. Hong | AP

Einige Tage später besuchte der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, die Universität unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und verwendete dabei eine Sprache, die kaum zu einem Land passt, das von sich behauptet, Demokratie, Respekt, Meinungsfreiheit und das Recht auf Versammlung zu schätzen.

“Wir können nicht zulassen, dass diese Art von Hass und Antisemitismus auf unserem Campus gedeiht”, sagte er und fügte hinzu: “Ich schließe mich heute meinen Kollegen an und fordere Präsidentin (Minouche) Shafik zum Rücktritt auf, wenn sie nicht sofort Ordnung in dieses Chaos bringen kann.”

Shafik war jedoch bereits an Bord, da sie die New Yorker Polizei aufgefordert hatte, gegen die Demonstranten vorzugehen und sie fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigte.

Die Mainstream-Medien in den USA haben zur Verwirrung und Fehlinformation über die Gründe der Proteste beigetragen.

Das Wall Street Journal erlaubte einmal mehr Autoren wie Steven Stalinsky, junge Gerechtigkeitsaktivisten zu verleumden, weil sie es gewagt hatten, Israels grausamen Völkermord in Gaza zu kritisieren.

“Hamas, Hisbollah, die Houthis und andere bilden Aktivisten in den USA und im Westen aus”, behauptete er und lenkte damit einmal mehr eine kritische Diskussion über die Unterstützung des Völkermords durch die USA in eine bizarre und unbegründete Richtung.

Die Autoren des US-Establishments mögen sich selbst und ihre Leser weiterhin täuschen wollen. Die Wahrheit ist jedoch, dass weder Hisbollah- noch Hamas-“Anwerber” an den Universitäten der Ivy League aktiv sind, wo junge Menschen oft darauf vorbereitet werden, Führungskräfte in der Regierung und in großen Unternehmen zu werden.

All diese Ablenkungen sollen den unbestreitbaren Wandel in der amerikanischen Gesellschaft verhindern, der einen langfristigen Paradigmenwechsel in der öffentlichen Meinung über Israel und Palästina verspricht.

Schon seit Jahren vor dem aktuellen Krieg haben die Amerikaner ihre Meinung über Israel und die so genannte “besondere Beziehung” ihres Landes zu Tel Aviv geändert.

Junge Demokraten haben diesen Trend angeführt, der auch bei den Unabhängigen und bis zu einem gewissen Grad bei den jungen Republikanern zu beobachten ist.

Eine Aussage, die behauptet, dass “die Sympathien im Nahen Osten jetzt eher bei den Palästinensern als bei den Israelis liegen”, wäre in der Vergangenheit undenkbar gewesen. Aber es ist die neue Normalität, und die jüngsten Meinungsumfragen zu diesem Thema und Bidens schwindende Zustimmungswerte zeugen von dieser Tatsache.

Pro-palästinensische Demonstranten von der Columbia University werden am 30. April 2024 in einem NYPD-Korrekturbus festgehalten. John Lamparski | NurPhoto | AP

Die älteren Generationen amerikanischer Politiker, die ihre Karrieren auf ihrer bedingungslosen Unterstützung Israels aufgebaut und aufrechterhalten haben, sind von der neuen Realität überwältigt. Ihre Sprache ist verworren und durchsetzt mit Unwahrheiten. Dennoch sind sie bereit, so weit zu gehen, eine ganze Generation ihres eigenen Volkes – die zukünftigen Führer Amerikas – zu diffamieren, um die Forderungen der israelischen Regierung zu erfüllen.

In einer am 24. April im Fernsehen übertragenen Erklärung bezeichnete der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Demonstranten als “antisemitischen Mob”, der “führende Universitäten in seine Gewalt gebracht hat”, und behauptete, die friedlichen Demonstranten würden “die Vernichtung Israels” fordern. Seine Worte hätten alle Amerikaner, unabhängig von ihrer Politik und Ideologie, empören müssen. Stattdessen begannen immer mehr US-Politiker, Netanjahus Worte nachzuplappern.

Dieser politische Opportunismus wird jedoch nicht nur in ferner Zukunft, sondern auch in den kommenden Wochen und Monaten, insbesondere im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen, einen Rückkopplungseffekt haben.

Millionen von Amerikanern haben die Nase voll vom Krieg, von der Bindung ihrer Regierung an ein fremdes Land, vom Militarismus, von der Polizeigewalt und von der beispiellosen Einschränkung der Meinungsfreiheit in den USA und mehr.

Junge Amerikaner, die nicht den Eigeninteressen oder historischen und geistigen Illusionen früherer Generationen verpflichtet sind, erklären: “Genug ist genug”. Sie tun mehr als nur zu skandieren. Sie erheben sich gemeinsam und fordern Antworten, moralische und rechtliche Verantwortung und ein sofortiges Ende des Krieges.

Nachdem die US-Regierung nichts unternommen hat und die israelische Kriegsmaschinerie bei ihrem Angriff auf Millionen von Palästinensern weiterhin unterstützt, handeln diese mutigen Studenten nun selbst. Dies ist sicherlich ein beeindruckender Wendepunkt in der Geschichte der Vereinigten Staaten.