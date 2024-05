CJ Hopkins

Nun habe ich also eine kleine Rede über Kunst und Krieg gehalten. Die Internationale Agentur für Freiheit, ein Berliner Kunst- und Kulturverein, hat mich gebeten, das zu tun, um ihre Ausstellung „Make Art Not War“ zu eröffnen. Das konnte ich nicht ablehnen.

Wie meine Leser vielleicht bemerkt haben, habe ich nicht sehr viel über den „Krieg gegen die Hamas“ oder den „Krieg gegen Gaza“ oder die „Liquidierung von Gaza“ oder wie auch immer man es nennen will, gesagt. (Es sieht für mich nicht wirklich nach einem „Krieg“ aus, aber das ist schon lange nicht mehr der Fall).

Ich habe im Oktober und November des vergangenen Jahres darüber geschrieben. Und ich habe auch in meiner Rede ein paar Dinge dazu gesagt. Aber meistens habe ich versucht, meinen Mund zu halten. Ich habe nicht viel beizutragen zu dieser … nun, ich kann es nicht wirklich eine Diskussion, eine Debatte oder ein Argument nennen. Es kommt mir so vor, als würden sich die Leute gegenseitig Parolen ins Gesicht schreien, sich dies und das vorwerfen, sich gegenseitig beschimpfen und so weiter. Ich verstehe, warum die Leute dazu neigen, das zu tun. Ich jedenfalls nicht. Aber ich verstehe, warum andere Leute das tun. Daher halte ich es für das Beste, wenn ich einfach meine Klappe halte (so weit wie möglich) und die Leute das tun lasse.

Es wird nichts daran ändern, was passiert ist. GloboCap (oder wie auch immer Sie das System nennen wollen, unter dem wir alle leben) hat den Nahen Osten seit Jahrzehnten besetzt, destabilisiert und umstrukturiert. Das wird nicht aufhören. Es wird weitergehen. Genauso wie die Umstrukturierung des Westens weitergehen wird.

GloboCap hat ja auch nichts anderes zu tun.

Wie dem auch sei, bevor ich weiter ausschweife, hier die englische Fassung der Rede, die ich auf der Ausstellung gehalten habe. Vielen Dank an alle, die dabei waren … und nochmals Entschuldigung für mein Deutsch. Irgendwann werde ich den Dreh schon raus haben.

Monster bekämpfen

Der Name dieser Ausstellung lautet „Make Art not War“. Ich werde also ein paar Dinge über Kunst und Krieg sagen. Sie werden nicht alles davon mögen. Zumindest hoffe ich das. Wenn doch, wäre ich kein sehr guter Künstler, aber vielleicht ein ziemlich guter Propagandist.

Ich bin in den 1960er und 70er Jahren aufgewachsen. In den USA. Der Krieg wurde im Fernsehen übertragen. In Vietnam. Kambodscha. Kuba. Im Nahen Osten. Dann in El Salvador. Nicaragua. Iran. Libyen. Jugoslawien. Afghanistan. Irak. Die Liste geht weiter und weiter. Ich bin fast 63 Jahre alt. Mein ganzes Leben lang waren wir im Krieg. Nicht nur Amerikaner. Wir alle. Die Menschen. Irgendjemand ist immer mit irgendjemandem im Krieg. Und mein ganzes Leben lang gab es andere Menschen, die zum Frieden aufriefen. Sie protestierten gegen den Krieg. Welcher Krieg es auch immer zu der Zeit war.

Wenn Sie ein wenig Geschichte lesen, was ich manchmal gerne tue, werden Sie feststellen, dass seit Anbeginn der Zivilisation jemand mit jemandem wegen irgendetwas Krieg geführt hat. Sicherlich die westliche Zivilisation. Die Geschichte der westlichen Kunst und Literatur beginnt mit einem Krieg. Einem völkermörderischen Krieg. Die Illiade ist ein Gedicht über einen völkermordenden Krieg. Vergewaltigung. Massenmord. Das Abschlachten von Kindern. Die meisten von Shakespeares Stücken handeln vom Krieg oder spielen während eines Krieges oder haben etwas damit zu tun, dass jemand jemanden wegen etwas tötet.

Ein Teil dieser Geschichte hat sich genau hier abgespielt. Unter uns befinden sich Bunker, in denen die Menschen während der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg Schutz suchten. Die Legende besagt, dass die Stasi genau hier in diesen Räumen Abhörstationen betrieben hat. Als ich vor zwanzig Jahren nach Berlin kam, wohnte ich zur Untermiete in dieser Straße. Das war mein Kiez, das Bötzowviertel. Es gab noch Einschusslöcher in den Häuserfassaden. Hier sind Menschen gestorben. Zivilisten. Kinder. Frauen wurden hier vergewaltigt. Familien wurden aus ihren Häusern gezerrt und hierher in die Todeslager geschickt. Das ist Berlin. Sie kennen die Geschichte. Ich muss nicht alle Details aufzählen.

Worauf will ich hinaus? Nun, ich will damit sagen… das ist Krieg. Wahlloses Töten. Vergewaltigung. Massenhafte Gräueltaten. Das ist es, was Krieg ist. Das ist es, was er schon immer war. Und wir haben uns das seit Anbeginn der Zivilisation gegenseitig angetan. Es wird nicht aufhören. Wir werden es nicht aufhalten. Die Kunst wird es sicherlich nicht aufhalten. Wir Menschen sind, ob wir wollen oder nicht, eine gewalttätige Spezies. Das ist nicht alles, was wir sind, aber es ist ein Teil dessen, was wir sind. Wir sind auch Liebhaber, Lehrer, Heiler, Künstler und andere schöne Dinge. Aber manchmal sind wir auch bösartige Killer. Ungeheuer. Völkermordende Ungeheuer.

Ein verrückter alter deutscher Philosoph hat uns einmal gewarnt: „Hüte dich davor, dass du, wenn du Monster bekämpfst, nicht selbst zu einem Monster wirst.“ Das war natürlich ein Scherz. Es gibt keine Monster. Oder besser gesagt, es gibt nur Monster, auf jeder Seite eines jeden Krieges. In einem Krieg gibt es keine Guten und Bösen. Es gibt nur unsere Seite und die andere Seite. Unsere Gräueltaten und deren Gräueltaten. Und wer auch immer gewinnt, darf die Geschichte schreiben.

Das war’s dann. Der Rest ist Propaganda. Deren Propaganda und unsere Propaganda. Natürlich ist unsere Propaganda keine Propaganda. Unsere Propaganda ist einfach die Wahrheit. Denn wir sind keine Monster. Sie sind die Monster.

Heute ist Tag 202 des israelischen Krieges gegen die Hamas oder der Liquidierung des Gazastreifens, je nachdem, wie man es sieht. Ich habe mich öffentlich nicht allzu sehr dazu geäußert. Ich habe ein paar Dinge dazu gesagt, als er begann. Das kam nicht gut an. Niemand hat zugehört. Die Propaganda von beiden Seiten war bereits ohrenbetäubend. Ich habe den Angriff der Hamas als Massenmord bezeichnet. Meinen pro-palästinensischen Lesern hat das nicht gefallen. Ich beschrieb Israel als typischen massenmordenden Nationalstaat, nicht anders als die Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Frankreich, Spanien, die Niederlande, die Sowjetunion, das britische Imperium, das Osmanische Reich, das Heilige Römische Reich oder irgendein anderer massenmordender Nationalstaat oder ein anderes Imperium. Meinen pro-israelischen Lesern hat das nicht gefallen. Keine der beiden Seiten wollte etwas über Geschichte hören. Die Geschichte der asymmetrischen Kriegsführung oder des Terrorismus, je nach Sichtweise. Die Geschichte von Nationalstaaten und Imperien. Sie wollten eine Geschichte über Ungeheuer hören. Über die Ungeheuer auf der anderen Seite.

Ich habe Ihnen gesagt, dass Ihnen nicht alles gefallen wird, was ich sage, oder?

Okay, lassen Sie mich jetzt ein paar Dinge über Kunst sagen. Wenn Ihnen nicht gefallen hat, was ich über den Krieg gesagt habe, gefällt Ihnen vielleicht, was ich über die Kunst sage. Ich kann nicht für andere Künstler sprechen, aber ich werde Ihnen sagen, warum ich glaube, dass ich Künstler geworden bin, und was ich als Künstler zu tun versuche.

Ich habe nicht versucht, irgendwelche Kriege zu beenden. Oder die menschliche Spezies zu besänftigen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Und ich bin kein Fan von Propaganda. Ich gebe zu, dass ich mich von Zeit zu Zeit damit beschäftigt habe, aber hauptsächlich habe ich versucht, die Köpfe zu deprogrammieren, angefangen bei meinem eigenen.

Zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns unserer Existenz bewusst werden, sind wir alle das Produkt einer Programmierung, einer ideologischen Konditionierung. Ich glaube, dass es die Aufgabe von Künstlern ist, das rückgängig zu machen oder zumindest geringfügig zu stören. Das ist es, was die Kunst und die Künstler für mich getan haben. Sie haben mich mit meinem Verstand bekannt gemacht. Meinen programmierten Verstand. Sie zwangen mich zu denken, zu sehen und zuzuhören. Sie lehrten mich, zu hinterfragen und aufmerksam zu sein. Sie forderten mich auf, meinen Verstand umzuprogrammieren, und gaben mir die Werkzeuge dafür in die Hand. Okay, sicher, einige bewusstseinsverändernde Drogen haben auch geholfen, aber es waren Künstler, die mich mit diesen Drogen bekannt gemacht haben. Dann haben sie mich mit dem Monster bekannt gemacht, das ich bekämpft habe.

Ich habe gegen dieses Monster gekämpft, in meiner Kunst, in meinem Geist und in der Welt, solange ich denken kann. Man muss es überall gleichzeitig bekämpfen. Um es in deinem Kopf zu bekämpfen, musst du es draußen in der Welt bekämpfen. Und um es draußen in der Welt zu bekämpfen, muss man es in seinem Kopf bekämpfen.

Ich möchte Ihnen etwas über das Monster erzählen.

Das Monster ist Legion. Es hat viele Namen. Es hat viele Gesichter. Sie ändern sich mit der Zeit. William S. Burroughs nannte es „Die Kontrollmaschine“. Manche Leute nennen es die Korporatokratie. Ich nenne es den globalen Kapitalismus. Das Monster kümmert sich nicht darum, wie wir es nennen. Es kümmert sich nicht darum, wer wir sind, welche Politik wir verfolgen oder auf welcher Seite des Krieges wir zu stehen glauben. Es kümmert sich nicht darum, was wir glauben, zu welcher Religion wir uns bekennen. Es ist ihm völlig egal, wie wir uns „identifizieren“.

Alles, worum es ihm geht, ist Macht. Alles, worum es geht, ist Kontrolle.

Es ist überall und nirgends. Es hat kein Land. Keine Nationalität. Es existiert nicht. Es ist alles und nichts. Es ist das nicht existierende Imperium, das den gesamten Planeten besetzt. Es hat keine äußeren Feinde, weil es kein Außen gibt, nicht mehr. Es gibt also keinen wirklichen Krieg. Es gibt nur Aufstände, die von Rebellen, Verrätern und Terroristen geführt werden.

Das Monster, unser nicht existierendes Imperium, ist das erste globale Imperium in der Geschichte der Menschheit. Es ist keine Gruppe von bösen Menschen. Es wird von Menschen unterhalten, aber sie sind alle austauschbar. Es hat keinen Hauptsitz. Es gibt keinen Imperator. Es gibt keine „Bastille“ zu stürmen. Es ist ein Logos. Ein System. Ein funktionierendes System.

Es hat keine Politik, keine Ideologie. Seine offizielle Ideologie ist die „Realität“. Es gibt also keine politische Opposition. Wer würde gegen die „Realität“ argumentieren oder sich ihr widersetzen? Verrückte. Extremisten. Die unheilbar Gestörten. Und so gibt es keine Dissidenten, keine gegnerischen politischen Parteien. Es gibt nur Abtrünnige, Ketzer, Gotteslästerer, Zwietrachtsäer, „Realitäts“-Leugner.

Es stellt die „Realität“ her. Welche „Realität“ auch immer es braucht. Der Krieg gegen den Terror. Der Krieg gegen den Populismus. Der Krieg gegen das Virus. Der Krieg gegen das Wetter. Der Krieg gegen den Hass. Der Krieg gegen was auch immer. Es spielt keine Rolle. Es ist alles derselbe Krieg. Die gleiche „Clear-and-Hold“-Operation. Dieselbe Aufstandsbekämpfung. Und das schon seit etwa 30 Jahren.

Wenn Ihnen alles verrückt vorkommt, wenn Sie sich fragen, was hier passiert, dann ist es das, was hier passiert. Das ist alles, was hier passiert. Das ist alles, was seit dem Ende des Kalten Krieges passiert ist.

Das Imperium beseitigt den inneren Widerstand, jede Form von innerem Widerstand. Das Monster monsterisiert alles und jeden. Es verwandelt die Gesellschaften in Märkte. Es hat nichts anderes zu tun. Es löscht Werte aus. Es löst die Grenzen auf. Es ist dabei, die Kultur zu „sensibilisieren“. Es synchronisiert alles und jeden in Übereinstimmung mit seinem einzigen Wert … dem Geld. Es macht alles zu einer Ware.

Es ist die Apotheose der liberalen Demokratie, der Teil, in dem das Monster die Demokratie, die Simulation der Demokratie, abschafft und sich selbst zur „Demokratie“ erklärt. Es ist die global-kapitalistische Gleichschaltung.

Das ist das Monster, das ich bekämpft habe.

Das macht mich zu einem Terroristen. Ein Verschwörungstheoretiker. Einem russischen Propagandisten. Einem Covid-Leugner. Einem Rechtsradikalen. Einem Impfgegner. Einem Antisemiten. Einem transphoben Rassisten. Einem Feind der „Demokratie“. Einem Hamas-Anhänger. Einem Donald Trump-Anhänger. Einem AfD-Anhänger. Was auch immer der offizielle Feind heute sein mag.

Das macht mich zu einem Kriminellen. Einem Gedankenverbrecher. Einem Kunstverbrecher.

Was ich buchstäblich bin. Die deutschen Behörden verfolgen mich, weil ich Kunst verbreite. Weil ich Kunst getwittert habe. Bilder. Worte. Sie haben eines meiner Bücher verboten. Vielleicht störe ich also ein wenig ihre ideologische Konditionierung, ihre Programmierung, ihre neunormale Gleichschaltungs-Operation.

Wenn ja, dann ist das gut, denn, um einen anderen Deutschen zu zitieren, „Kunst ist kein Spiegel, der der Wirklichkeit vorgehalten wird, sie ist ein Hammer, mit dem die Wirklichkeit geformt wird.“

Und ich gehe noch ein bisschen weiter als Brecht. Jedes Kunstwerk, das wir machen, formt die Realität auf die eine oder andere Weise, ob wir das wollen oder nicht. Entweder füttert es das Monster oder es verarscht das Monster. Das Monster da draußen und das Monster hier drinnen, in uns, in uns allen … denn es ist alles das gleiche Monster.

Danke, ihr alle, die ihr euch mit dem Monster anlegt. Das ist alles. Lasst uns weitermachen.