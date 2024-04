Australische Politiker drängen auf strengere Regulierungen für soziale Medien, mit parteiübergreifendem Druck, “Desinformation” nach den Messerattacken in Sydney zu bekämpfen.

Eine Reihe australischer Politiker, sowohl Regierungsmitglieder als auch Oppositionelle, drängen darauf, dass soziale Medien “mehr Wachsamkeit” zeigen, wenn es um Inhalte im Zusammenhang mit den Messerattacken in Sydney geht.

Dies bezieht sich nicht nur auf Massenzensur in Form der Entfernung von als “Desinformation” gekennzeichneten Inhalten, sondern auch auf die Förderung von Online-Altersverifikationen, wobei die Vorfälle und die anschließenden Ereignisse genutzt werden, um solchen umfassenden Richtlinien neuen Schwung zu verleihen.

Und es scheint eine hohe Übereinstimmung zu geben, da die Forderungen sowohl vom Premierminister Anthony Albanese als auch vom Oppositionsführer Peter Dutton kommen.

Albanese reagierte, indem er soziale Medien dafür kritisierte, nicht schnell genug zu reagieren, um “Benutzer zu schützen”, und offenbarte, dass er “bereit ist, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um diese Unternehmen in die Schranken zu weisen”.

Er war auch verärgert darüber, dass Nutzer sozialer Medien die von ihnen aufgenommenen Videos der Vorfälle auf ihren Konten “anstatt sie an die Polizei weiterzuleiten” veröffentlichten.

Albanese sprach über das Konzept einer “sozialen Lizenz”, die sozialen Plattformen offenbar gewährt wird, um zu operieren, und entsprechend müssten sie “beginnen, ihre soziale Verantwortung zu verstehen”.

Der Premierminister bezeichnete diese Plattformen zuvor als “in vielerlei Hinsicht schädlich”, während die Opposition unter der Führung von Dutton die Online-Altersverifikation (digitale ID) als eine der Möglichkeiten ansprach, wie Australien seine bereits äußerst umstrittenen restriktiven Internetregelungen sogar “verbessern” kann.

Dutton möchte neue, strengere Gesetze, die sich mit “Desinformation” und “Fehlinformation” befassen, und prahlte sogar mit seiner Initiative, die Five Eyes (Australien, Kanada, Neuseeland, UK, USA) dazu zu bringen, Druck auf soziale Medien auszuüben.

Dutton griff nach der heutzutage von Politikern bevorzugten Ausrede, um mehr Zensur einzuführen – er erklärte die Notwendigkeit dieses Drucks als eine Möglichkeit, Kinder online zu schützen.

Der Oppositionsführer möchte auch, dass KI “sinnvoll genutzt” wird, nämlich um Massenzensur zu ermöglichen, und hat kein Problem damit, harmlose Inhalte im Netz zu erfassen.

“Wenn sie diesen roten Hinweis haben, sollten sie ihn entfernen. Wenn es einen Zögern gibt, ihn hochzuladen, wenn es eine harmlose Grafik ist, die sie erwischt haben, können sie das korrigieren…” ist Duttons Argumentation.

“Stärkere Gesetze” im selben Zusammenhang ist eine Idee, die von Australiens Agrarminister Murray Watt unterstützt wird, der sich ebenfalls über “Desinformation” sorgt, während Arbeitsminister Chris Bowen X insbesondere als “einen Sumpf von Desinformation und Gewalt” anprangerte, der “nicht geduldet werden wird”.

“Wir wollen die Regierung unterstützen (…) wo sie soziale Medienriesen effektiv zur Rechenschaft zieht”, sagte der Oppositionssprecher für Außenpolitik Simon Birmingham.

Aber Birmingham fügte hinzu, dass sie “nicht in einer Situation sein wollen, in der die Regierung einen Regulierer einrichtet, der wenig Kontrolle über die Entfernung solcher gewalttätigen Inhalte hat, sondern letztlich darüber entscheidet, ob das, was Menschen in einem politischen Diskurs sagen, wahr ist oder nicht.”