Hier kommt die Globale Kohlenstoffsteuer vom WEF

Von Keean Bexte

“Bei einer “Klimasperre” würden die Regierungen die Nutzung von Privatfahrzeugen einschränken, den Verzehr von rotem Fleisch verbieten und extreme Energiesparmaßnahmen einführen, während die Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen, ihre Bohrungen einstellen müssten.

WEF-Mitglieder und Unternehmen haben ernsthafte Diskussionen über die Einführung einer globalen Kohlenstoffsteuer in Erwartung eines “Klimanotstands” und möglicher “grüner Verbote” begonnen.

Auf dem Weltwirtschaftsforum zu Beginn dieses Jahres waren sich führende Politiker aus aller Welt und Vertreter der Agenda sowie Wirtschaftsmagnaten einig, dass es an der Zeit ist, mit der Planung einer globalen Kohlenstoffsteuer zu beginnen, unabhängig davon, was die Menschen sagen oder wollen.

“Es gibt keine realistische Lösung für den Klimawandel, die nicht ein global koordiniertes System von Kohlenstoffsteuern beinhaltet“, sagte der WEF-Teilnehmer und Präsident von Singapur Tharman Shanmugaratnam. “… Ngozi und die [Welthandelsorganisation] koordinieren dies mit mehreren anderen internationalen Organisationen.”

“Es ist noch zu früh. Es gibt den Eindruck, dass es ungerecht ist, dass es unfair ist, dass es zu Inflation führen wird”, so Shanmugaratnam weiter. “In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Wenn wir das nicht tun, werden die Entwicklungsländer letztlich am meisten leiden. Sie werden vom Klimawandel am stärksten betroffen sein.”

Er kam zu dem Schluss, dass eine globale Kohlenstoffsteuer daher die einzige “realistische Lösung” sei.

President of Singapore, Tharman Shanmugaratnam, speaking at the WEF: "There is no realistic solution to the climate transition that does not involve a globally co-ordinated system of carbon taxes."



"If we don't do this, the countries that will suffer most, ultimately, are the… pic.twitter.com/iL2Sd4o9hQ