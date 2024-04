WHO rudert bei Pandemievereinbarung zurück

Peter Imanuelsen

Haben Sie schon vom Pandemievertrag der WHO gehört? Sie hat an einem Vertrag gearbeitet, der die Redefreiheit und die nationale Souveränität bedroht.

Wenn er durchkäme, würde das im Wesentlichen bedeuten, dass es möglich wäre, Sprache, die die WHO als Fehlinformation ansieht, zu zensieren. Es könnte Länder auch dazu zwingen, Menschen zu impfen und Impfpässe einzuführen.

Aber jetzt gibt es gute Nachrichten – sie machen einen Rückzieher!

‼️Updated IHR Amendments Just Published‼️



A HUGE VICTORY FOR NATIONAL DEMOCRACY, FREE SPEECH AND HUMAN RIGHTS



Ein Briefing wird folgen, und der Link zum Text unten. Schlagzeilen hier:



Massiver Rückzieher der WHO-Arbeitsgruppe bei fast ALLEN inhaltlichen Bedenken, die wir und andere… — UsForThemUK 🌟 (@UsforThemUK) April 22, 2024

Der jüngste Entwurf des WHO-Pandemievertrags scheint einen Rückzieher zu machen und einige der drakonischsten Bestimmungen zu streichen. Das bedeutet nicht, dass alles gut ist, aber es ist definitiv ein guter Anfang und ein großer Sieg für die Freiheit.

Erstens machen sie den Vertrag nicht verbindlich. Das bedeutet, dass die Länder ihre nationale Souveränität behalten und sie nicht an einen Haufen nicht gewählter Eliten in der WHO abgeben müssen.

Das Hauptproblem war Artikel 13A des Pandemievertrags. Der ursprüngliche Vorschlag lautete wie folgt

“(1) Die Vertragsstaaten erkennen die WHO als leitende und koordinierende Behörde für die internationale Reaktion auf gesundheitliche Notlagen von internationalem Belang an und verpflichten sich, bei ihrer internationalen Reaktion auf gesundheitliche Notlagen den Empfehlungen der WHO zu folgen”.

Dieser Text hätte bedeutet, dass die Länder gezwungen gewesen wären, den Regeln und Empfehlungen zu folgen, die von den nicht gewählten Eliten der WHO beschlossen wurden.

Aber dieser ganze Artikel wurde nun aus dem neuesten Entwurf des Pandemievertrages gestrichen, was bedeutet, dass die Länder der WHO nicht mehr gehorchen müssen. Das ist ein großer Sieg für die nationale Souveränität.

Vergangenes Jahr habe ich vor dem UN-Hauptquartier in Genf eine Rede gehalten, um gegen den Pandemievertrag zu protestieren. Ich habe davor gewarnt, dass das alles mit der Agenda 2030 zu tun hat; hier zu finden.

Und das ist eine hervorragende Nachricht!

Denn wenn man sich den Artikel 18 der Pandemiekonvention anschaut und sieht, welche Empfehlungen die WHO aussprechen kann, dann ist das schon ziemlich erschreckend.

Sie kann unter anderem Folgendes empfehlen:

ärztliche Untersuchungen verlangen;

den Nachweis von Impfungen oder anderen Prophylaxemaßnahmen verlangen;

Impfungen oder andere Prophylaxen verlangen;

Quarantäne oder andere Gesundheitsmaßnahmen für seuchenverdächtige Personen anordnen;

Isolierung und Behandlung der betroffenen Personen, soweit erforderlich;

Rückverfolgung der Kontakte von seuchenverdächtigen oder seuchenkranken Personen;

Diese Empfehlungen bedeuten in der Praxis, dass die Länder verpflichtet werden könnten, zu impfen, Impfpässe einzuführen und Personen unter Quarantäne zu stellen, wenn die WHO dies vorschreibt.

Da Artikel 13A.1 gestrichen wurde, scheinen diese Empfehlungen nicht mehr verbindlich zu sein. Sie existieren zwar noch, aber die Länder sind nicht verpflichtet, sie zu befolgen.

Aber es kommt noch besser!

Der Vorschlag, eine weltweite Zensur für das einzuführen, was die WHO als “Fehlinformation” ansieht, wurde ebenfalls fallen gelassen. Wir alle wissen, dass dies dazu benutzt worden wäre, die Meinungsfreiheit einzuschränken, daher ist es eine großartige Nachricht, dass dies fallen gelassen wurde.

In einem neuen Artikel 7 wird vorgeschlagen, dass “die WHO auf globaler Ebene die Kapazitäten stärkt, um…(e) Fehlinformation und Desinformation entgegenzuwirken”.

Dieser Vorschlag ist im aktuellen Entwurf nicht enthalten, was eine gute Nachricht ist. Wir alle wissen, dass er dazu benutzt worden wäre, jeden zu zensieren, der sich ihrer Agenda widersetzt hätte.

Bitte bedenken Sie, dass dies nur ein Entwurf ist und sich die Dinge noch ändern können, bevor die endgültigen Verhandlungen stattfinden.

Diese Nachricht kommt kurz nach massiven Protesten in Japan gegen den Pandemievertrag der WHO. Immer mehr Menschen auf der ganzen Welt beginnen zu verstehen, was hier vor sich geht.

Teilen Sie also diesen Artikel, wo immer Sie können, um das Bewusstsein zu schärfen – lassen Sie die Menschen informiert sein, damit sie Nein zur Tyrannei sagen können!