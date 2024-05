Weiteres Indiz für amerikanischen Ursprung des Virus

Vieles deutet darauf hin, dass SARS-CoV2, das Virus, das COVID-19 verursacht, ein künstlicher Erreger ist, der aus einem Labor in Wuhan entwichen ist.

Die Frage, wo es entwickelt wurde und aus welchem Labor in Wuhan es entwichen ist, bleibt jedoch ungeklärt.

Die gängige Theorie über das Laborleck geht davon aus, dass es im Labor von Shi Zhengli am Wuhan Institute of Virology entwickelt wurde und von dort entwichen ist.

Ein großes Problem mit dieser Theorie ist, dass Shi Zhengli behauptet, Ende Dezember 2019 überprüft zu haben, ob es sich um eines ihrer Viren handelte, und es gibt wenig Grund, daran zu zweifeln (sie gab im März 2020 zu, dass ihr erster Gedanke, als sie erfuhr, dass es sich um ein Coronavirus handelte, war, dass sie einen solchen Ausbruch in Wuhan nicht erwartet hatte und sich fragte, ob es “aus unserem Labor kommen könnte”).

Das bedeutet, dass die chinesischen Behörden Anfang Januar 2020 höchstwahrscheinlich gewusst hätten, dass die Krankheit aus ihrem Labor stammt, und entsprechend gehandelt hätten. Stattdessen haben sie den Feuchtmarkt von Huanan geschlossen, evakuiert und gesäubert und dann die ersten zwei Wochen damit verbracht, zu sagen, dass sie nicht sicher seien, ob sich das Virus von Mensch zu Mensch ausbreitet, und keine offensichtlichen weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung ergriffen. Ferner wurde in den ersten Definitionen eines Coronavirus-Falls ein Zusammenhang mit dem Markt hergestellt, was unterstreicht, wie ernst die Behörden die Annahme einer Marktausbreitung nehmen. Insider-Informationen, die der Associated Press vorliegen, bestätigen, dass Peking in den ersten Tagen von lokalen Regierungsbeamten im Dunkeln gelassen wurde, die Angst hatten, in Schwierigkeiten zu geraten. Dies deutet darauf hin, dass die Regierung in Peking zu diesem Zeitpunkt keinen großen Plan verfolgte oder etwas verbergen wollte und dass diese frühen Maßnahmen, die auf der Annahme eines zoonotischen Ausbruchs beruhten, echt waren.

Angenommen, dies wäre richtig, würde es ausschließen, dass Shis Labor die Quelle des Virus war, da sie diese Informationen bereits verifiziert und an die Regierung weitergegeben haben müsste. Woher kam also die undichte Stelle?

Ich denke, ein wichtiger Hinweis ist, dass sich die chinesische Haltung gegenüber dem Virus nach der Veröffentlichung der Sequenz am 10. Januar radikal geändert hat. Kurz danach, am 14. Januar, bezeichnete der Leiter der Nationalen Gesundheitskommission in einer privaten Telefonkonferenz mit Provinzbeamten die Situation als “ernst und komplex” und signalisierte damit, dass man das Virus nicht mehr herunterspielen, sondern unterdrücken wolle. Etwas mehr als eine Woche später wurde Wuhan natürlich abgeriegelt.

Nun mag es sein, dass China nur auf die sich abzeichnende Situation vor Ort reagiert hat, als klar wurde, dass sich das Virus schnell ausbreitet. Es gibt aber auch andere Gründe, die dafür sprechen, dass China erst durch die Veröffentlichung der Sequenz auf das Leck aufmerksam wurde. Zum Beispiel war die Reaktion des Landes selbst für chinesische Verhältnisse extrem und entsprach eher den Biosicherheitsprotokollen als einer angemessenen Reaktion auf ein natürliches Virus.

Vor der Veröffentlichung des Genoms sagte Linfa Wang, Direktor des Duke-Programms für neu auftretende Infektionskrankheiten in Singapur, der New York Times, er sei frustriert, dass Wissenschaftler in China nicht mit ihm über den Ausbruch sprechen durften. Am Tag der Veröffentlichung des Artikels trat Linfa unerwartet von seinem Posten als Direktor des Duke-Programms (den er fast ein Jahrzehnt innehatte) zurück, aus Gründen, die nie bekannt gegeben wurden. Später bezeichnete er den 10. Januar als den “wichtigsten Tag des COVID-19-Ausbruchs”, da an diesem Tag das Genom veröffentlicht wurde.

Linfa war ein enger Mitarbeiter von Peter Daszak von der EcoHealth Alliance und wurde in dem durchgesickerten DEFUSE-Vorschlag von 2018 erwähnt, der von führenden Virologen als “Blaupause” für die Entwicklung von SARS-CoV-2 bezeichnet wurde. Linfa war die Vorgesetzte von Dr. Danielle Anderson, bekannt als Dani, die als “letzte und einzige ausländische Wissenschaftlerin im Wuhan-Labor” bezeichnet wurde. Dani arbeitete zeitweise im WIV im BSL4-Hochsicherheitslabor (nicht im BSL2-Labor von Shi Zhengli), und ihre Aufgabe bei DEFUSE (und wahrscheinlich auch bei anderen Projekten) bestand darin, die Kreationen amerikanischer Virologen wie Ralph Baric an den Fledermäusen des WIV zu testen.

Ein Szenario, das dazu passt, ist, dass Linfa nach der Veröffentlichung der Genomsequenz erkannte, dass es sich um sein Virus handelte – d.h. um ein Forschungsprodukt der EcoHealth Alliance aus den USA, das Dani im BSL4-Labor der WIV getestet hatte – und Peking informierte, was den Übergang zu einer Biosicherheitsmaßnahme auslöste.

In dieses Szenario passt auch, was Linfa als Nächstes tat. Er sagt, er sei nach Wuhan gereist und habe mit Shi Zhengli über das noch unveröffentlichte RaTG13 gesprochen. RaTG13 wurde bekanntlich von Shi am 23. Januar 2020 veröffentlicht, um, wie es im Titel des Papiers heißt, einen “wahrscheinlichen Fledermausursprung” des neuen Coronavirus anzugeben. Diese Arbeit wird weithin als Teil der Vertuschung angesehen (Shi könnte von der chinesischen Regierung angewiesen worden sein, die Arbeit zu veröffentlichen, was erklären würde, warum sie es tat, obwohl es unerwünschte Aufmerksamkeit auf ihr Labor lenkte).

Natürlich sind auch andere Szenarien denkbar, z.B. eine undichte Stelle in Shis Labor (was die obigen Beweise mehr oder weniger erklären würde) oder eine undichte Stelle in einem anderen Labor in Wuhan, wie von Robert Kogon vorgeschlagen.

Meiner Meinung nach macht die auffällige Ähnlichkeit mit dem DEFUSE Vorschlag es wahrscheinlicher, dass das Virus ein Forschungsprodukt der EcoHealth Alliance ist, und Linfas Rücktritt und seine offensichtliche Beteiligung an der Vertuschung verstärken dieses Bild.

Wie dem auch sei, die offensichtliche Ahnungslosigkeit der chinesischen Regierung bis zur Veröffentlichung der Sequenz und der abrupte Wechsel zu etwas, das sehr nach einer Biosicherheitsreaktion aussieht, deuten darauf hin, dass die chinesische Regierung möglicherweise erst nach der Veröffentlichung der Sequenz über das Leck informiert wurde. Dies steht im Einklang mit und deutet sogar auf einen amerikanischen Ursprung bei den Leuten der EcoHealth Alliance über Linfa und Dani hin.