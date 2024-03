Oscar-Preisträger, die sich am Wochenende nicht zu Gaza äußern, machen sich mitschuldig am Völkermord

Wenn man eine große Plattform hat und die eigene Regierung Völkermord begeht, ist man moralisch verpflichtet, diese Plattform zu nutzen, um die Taten der eigenen Regierung zu verurteilen.

❖

Ralph Nader hat einen Artikel veröffentlicht, in dem er behauptet, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer des israelischen Angriffs auf Gaza wahrscheinlich bei mindestens 200.000 liegt. Das könnte stimmen; es ist jedenfalls verdächtig, dass die offizielle Zahl der Toten seit Wochen um die 30.000 schwankt, während wir wissen, dass die Menschen in einem unglaublich schnellen Tempo bewusst ausgehungert werden und die Massaker nicht aufhören. Wir haben schon früher erlebt, dass die Zählung der Toten stark verzögert wurde, zum Beispiel im Jemen, wo die Medien 2017 bei 10.000 Toten aufhörten zu zählen und diese Zahl immer wieder wiederholten.

❖

Jeder Hollywood-Star, der sich bei der Oscar-Verleihung am Sonntag nicht gegen den von den USA unterstützten Völkermord in Gaza ausspricht, macht sich mitschuldig. Wenn man eine große Plattform erhält und die eigene Regierung Völkermord begeht, ist man moralisch verpflichtet, diese Plattform zu nutzen, um die Handlungen der eigenen Regierung zu verurteilen.

❖

In meinen Kommentaren höre ich immer wieder Israel-Unterstützer sagen: „Hurr hurr, wenn ihr das, was Aaron Bushnell getan hat, so toll findet, warum tut ihr es dann nicht auch?“

Ich bin nicht mutig oder selbstlos genug, um Aaron Bushnells Beispiel zu folgen. Niemand ist das, und deshalb hat das, was er getan hat, eine so große Wirkung, und deshalb sind die Unterstützer Israels seitdem über ihn ausgeflippt. Es war ein übermenschlicher Akt des Protests.

Oberflächliche, fade Menschen sind nicht in der Lage zu verstehen und zu würdigen, was Aaron Bushnell getan hat. Ihnen fehlt der innere Rahmen dafür. Wenn sie ihn ablehnen oder seine Motive verunglimpfen, sagen sie damit nur, dass sie als Menschen nicht viel zu bieten haben. Sie schlafen am Steuer des Lebens.

❖

Eine politische Partei, die den Widerstand gegen einen aktiven Völkermord als extremistische Randposition abtut, ist keine politische Partei, die weiter existieren sollte.

❖

Nachdem ich gesehen habe, wie entsetzlich mörderisch und rücksichtslos dieser demokratische Präsident geworden ist, hoffe ich, dass die amerikanische Linke all die Schuldgefühle, die die Liberalen ihr einzureden versuchten, weil sie sich 2016 nicht hinter die Demokraten gestellt hatte, vollständig losgeworden ist. Es war alles eine Lüge. Sie sind genauso schlimm wie die Republikaner.

❖

Immer wieder sieht man Menschen, die in westliche Mainstream-Parteien eintreten, mit dem erklärten Ziel, sie von innen heraus zu verändern. Aber es stellt sich heraus, dass der Versuch, eine politische Mainstream-Partei im westlichen Imperium zu verändern, indem man nette Leute hineinschickt, dem Versuch gleicht, eine missbräuchliche Sekte zu verändern, indem man nette Leute hineinschickt: Die Sekte verändert sich nicht, die Leute, die ihr beitreten, werden nur indoktriniert. Die Sekte ist nicht schlecht, weil es nicht genug nette Sektenmitglieder gibt, die Sekte ist schlecht, weil ihr ganzer Zweck, ihre Funktion und ihre Gründungsdoktrin schlecht sind.

Eine Mainstream-Partei im imperialen Kern existiert nur, um die Interessen des Imperiums zu fördern. Alles in ihr ist auf diesen Zweck ausgerichtet. Das ist ihre Natur. Wenn du ihr beitrittst, nimmst du entweder ihre Doktrinen an und hilfst ihr, ihren Gründungszweck zu erfüllen, oder du wirst aus der Sekte hinausgeworfen. Du kannst sie nicht ändern. Sie kann nur dich ändern. Wie oft muss das noch passieren, bevor die Menschen ihre Lektion lernen?

❖

Der vom Westen unterstützte Völkermord in Gaza sollte jedem zeigen, dass westliche Regierungen die seltsamen außenpolitischen Entscheidungen, die sie treffen, nicht treffen, weil sie Außenpolitik besser verstehen als normale Menschen. Sie treffen diese Entscheidungen, weil sie korrupt und böse sind.

Das war schon immer so, aber jetzt ist es viel offensichtlicher. Wenn man sich anschaut, wie groß die allgemeine Unterstützung für Israel unter US-Beamten und Gesetzgebern im Vergleich zur allgemeinen Öffentlichkeit ist, dann sieht man, dass jeder Idiot auf der Straße eher in der Lage ist, korrekte und moralische außenpolitische Entscheidungen im Namen dieser Regierungen zu treffen als die verantwortlichen Manager des Imperiums.

Und das ist der Grund, warum echte Demokratie in diesen Ländern ständig untergraben wird. Wären die Menschen wirklich verantwortlich für die außenpolitischen Entscheidungen, die innerhalb des imperialen Kerns getroffen werden, würde das Imperium nicht mehr die Gewalt und Tyrannei ausüben, die für seine weitere Existenz notwendig sind.

❖

Eine ganze Medienindustrie ist entstanden, die sich darauf stützt, dass Mainstream-Journalisten die Grauzone lesen und ihre Ergebnisse als ihre eigenen Berichte ausgeben, weil die Grauzone als unanständig genug gilt, um von ihr zu stehlen.

❖

An diesem Punkt gehe ich einfach automatisch davon aus, dass jeder Israel-Unterstützer, mit dem ich zu tun habe, in böser Absicht handelt, erstens, weil das meine ständige Erfahrung mit ihnen ist, und zweitens, weil man ein wenig soziopathisch sein muss, um Israel im März 2024 noch zu unterstützen.

❖

Die meisten Amerikaner, die Sie wegen Ihrer Kritik an Israel als Antisemiten bezeichnen, hätten Sie ausgelacht, wenn Sie sie wegen ihrer Kritik an Obama als Rassisten oder wegen ihrer Kritik an Hillary Clinton als Sexisten bezeichnet hätten. Es ist genau die gleiche Logik, aber es ist okay, wenn sie es tun.

❖

Nachdem ich kürzlich miterlebt habe, wie ein pro-palästinensischer Aktivist ausrastete, denke ich, dass es vielleicht eine gute Idee ist, allen, die sich zu diesem Thema äußern, ein paar grundlegende Hinweise zu geben:

Leugnen Sie nicht den Holocaust, wenn Sie nicht dazu beitragen wollen, die pro-palästinensische Bewegung zu delegitimieren. Versuchen Sie nicht, die israelischen Gräueltaten mit dem Judentum oder dem Jüdischsein in Verbindung zu bringen, wenn Sie nicht dazu beitragen wollen, die pro-palästinensische Bewegung zu delegitimieren. Bringen Sie die Juden als globales Kollektiv nicht mit einem mörderischen Apartheidstaat in Verbindung, es sei denn, Sie möchten dazu beitragen, die Pro-Palästina-Bewegung zu delegitimieren. Sagen Sie nicht, dass die Juden die Welt beherrschen, es sei denn, Sie möchten dazu beitragen, die pro-palästinensische Bewegung zu delegitimieren.

Es ist nicht schwer, diese Unterscheidungen zu treffen, und die überwältigende Mehrheit der pro-palästinensischen Stimmen hat keine Schwierigkeiten damit. Es ist auch nicht schwer, die Botschaften zu erkennen, die Israel-Apologeten mit Nachdruck als Beweis dafür anführen werden, dass die gesamte pro-palästinensische Bewegung antisemitisch ist und alle ihren Schwerpunkt von der Verhinderung eines aktiven Völkermords auf die Bekämpfung einer imaginären antisemitischen Krise verlagern müssen.

Es geht nicht um Juden, sondern um Siedlerkolonialismus und die geostrategischen Ziele des westlichen Imperiums – beides hat sich in unzähligen Beispielen manifestiert, die nichts mit dem jüdischen Volk zu tun haben. Der Zionismus ist nur ein Glaubenssystem, das von den Managern des Imperiums benutzt wird, um ihre Agenda der globalen Hegemonie voranzutreiben, so wie sie es mit dem christlichen Fundamentalismus, der Islamophobie, dem Humanismus, dem Konservatismus, dem Progressivismus und jeder anderen Weltanschauung tun, die sich zu ihrem Vorteil ausnutzen lässt.

Kurz gesagt, lassen Sie sich nicht zum Narren machen, wenn Sie sich den israelischen Gräueltaten widersetzen. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Unterstützung für die Palästinenser Sie zu einem Werkzeug des Imperiums macht. Bleiben Sie an der Spitze dieser Scheiße. Ich bitte Sie und danke Ihnen.