Die Wut der europäischen Landwirte schockiert die EU-Technokraten

Fraser Myers via Spiked!

Die kontinentweite Wut der EU-Landwirte bahnt sich einen Weg direkt ins Herz der Technokratie, nämlich die grüne Agenda, Net Zero und den Krieg gegen Energie und Lebensmittel. Die verstorbene Rosa Koire warnte Europa zwischen 2010-2015 vor „der Blaupause, dem umfassenden Aktionsplan für das 21. Jahrhundert zur Inventarisierung und Kontrolle von allem Land, allem Wasser, allen Pflanzen, allen Mineralien, allen Tieren, allen Bauwerken, allen Produktionsmitteln, aller Energie, der gesamten Strafverfolgung, der gesamten Gesundheitsfürsorge, allen Lebensmitteln, der gesamten Bildung, allen Informationen und allen Menschen auf der Welt.„ Die Bauern haben es verstanden und kämpfen nun um ihr Leben und ihren Lebensunterhalt. Die Technokraten entwickeln diese selbstmörderische Politik, indem sie ihr Orakel der Pseudowissenschaft als ihren Gott benutzen. Es ist jedoch kein Gott, sondern ein niederer Szientismus, den C.S. Lewis in seiner Abschaffung des Menschen (1943) aufgedeckt hat. Diese Menschen haben die Absicht, die Erde zu zerstören (Offb. 11:18). Werden wir sie aufhalten, bevor es zu spät ist? TN-Redakteur

Europas Landwirte erheben sich – und die Eliten sind entsetzt. In Frankreich haben Landwirte kürzlich eine viertägige „Belagerung von Paris“ inszeniert und wichtige Straßen rund um die französische Hauptstadt blockiert. Im Januar fielen Tausende von Traktoren in Berlin ein und säumten die Straßen vor dem Brandenburger Tor. In Brüssel kamen Landwirte aus ganz Europa zusammen, um gegen die EU zu demonstrieren und das Europäische Parlament mit Eiern zu bewerfen. In den Niederlanden haben Traktoren im Rahmen eines jahrelangen Kampfes zwischen Landwirten und der Regierung den längsten Stau in der Geschichte des Landes verursacht. Dieser Aufstand der Landwirte ist nun wirklich europaweit. Von Portugal bis Polen, von Irland bis Italien sind fast alle EU-Länder von Protesten erschüttert worden. Was ist also die Ursache für diesen populistischen Aufstand? Was wollen die Landwirte?

Natürlich haben die Landwirte in jedem Land ihre eigenen spezifischen Beschwerden. Aber es gibt eine gemeinsame Wurzel für ihren Zorn. Was sie miteinander verbindet, ist die grüne Agenda der Europäischen Union, die der Landwirtschaft von oben aufgezwungen wurde. Sie hat das Leben der Landwirte zur Hölle gemacht und ihre Existenz auf dem Altar des Klimaalarmismus geopfert. Bürokraten, die keine Ahnung von der Arbeit und dem Leben der Landwirte haben, haben im Grunde genommen die landwirtschaftlichen Betriebe – von denen viele seit Generationen von Familien geführt werden – zum Vergessen verurteilt, und das alles mit einem Federstrich der Regulierungsbehörde. Und die Landwirte lassen sich das einfach nicht mehr gefallen.

Die ersten Aufstände begannen 2019 in den Niederlanden mit der sogenannten Stickstoffkrise. Der Oberste Gerichtshof der Niederlande entschied, dass die Regierung es versäumt hatte, die Stickstoffbelastung auf die von der EU genehmigten Werte zu senken. Daraufhin versprach die niederländische Regierung „drastische Maßnahmen“ zur Reduzierung der Stickstoffemissionen. Damit erklärte sie den Landwirten ihres Landes den Krieg, wenn auch nur dem Namen nach. Plötzlich wandte sich die Regierung gegen einen ihrer wichtigsten und beeindruckendsten Sektoren. Die Niederlande sind nämlich trotz ihrer geringen Größe der zweitgrößte Lebensmittelexporteur der Welt, was sie der überragenden Effizienz ihrer Landwirtschaft verdanken. Und Stickstoff ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Effizienz. Düngemittel sind reich an Stickstoff, und die Landwirte brauchen Dünger, um ihre Ernteerträge zu maximieren. Stickstoff ist auch ein unvermeidliches Nebenprodukt der Tierhaltung. Die Tiere setzen über ihre Ausscheidungen Ammoniak frei, eine Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff. In den Niederlanden gibt es über vier Millionen Kühe, 13 Millionen Schweine und 104 Millionen Hühner. Das ist eine Menge Dung und eine Menge Stickstoff. Ein hartes Durchgreifen gegen Stickstoffemissionen hätte die Landwirte immer hart treffen müssen. Dennoch gingen die Vorschläge der niederländischen Regierung noch weiter, als man es sich hätte vorstellen können. Sie erklärte, dass sie Tausende der umweltschädlichsten Betriebe aufkaufen und einfach stilllegen würde. Andere Betriebe müssten einen Teil ihrer Tiere keulen. Dies würde bedeuten, dass etwa die Hälfte des gesamten Viehbestands in den Niederlanden geschlachtet werden müsste. Alles in allem ein unvorstellbarer Akt volkswirtschaftlicher Selbstbeschädigung.

Damit war der Aufstand der Bauern geboren. Im Jahr 2019 brachen riesige Proteste aus. Nach einer kurzen Unterbrechung während der Covid-Pandemie kehrten sie 2021 und 2022 mit Macht zurück. Niederländische Landwirte blockierten Straßen, Eisenbahnen und Kanalbrücken mit Traktoren und Heuballen. Sie widersetzten sich dem Verbot der Regierung, Traktoren nach Den Haag zu bringen. Zehntausende nahmen an den Demonstrationen teil. Doch die niederländische Regierung ließ nicht locker. Sie schlug immer neue Ziele, neue Maßnahmen und neue Beschränkungen für Stickstoff vor. Im Jahr 2022, so die eigenen Zahlen der Regierung, müssten rund 30 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe schließen, um die Ziele zu erreichen. Und letztes Jahr erstellte sie eine Liste mit 3.000 Betrieben, die sie in den nächsten Jahren zwangsweise schließen will.

All dies geschah mit Zustimmung und Ermutigung der EU. Und es wird noch schlimmer kommen, in den Niederlanden und darüber hinaus. Die absurden Stickstoffvorschriften, die die niederländischen Betriebe bedrohen, gehen auf eine EU-Umweltrichtlinie aus den 1990er Jahren zurück. Doch der Öko-Wahn der EU hat sich seither massiv verstärkt. Die Landwirte müssen sich nun auch mit dem Streben nach dem Netto-Nullpunkt auseinandersetzen. Laut Laurence Tubiana, Geschäftsführerin der European Climate Foundation und Architektin des Pariser Klimaabkommens, erfordert Net Zero „die größte Umstellung der Landwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg“. Und wieder einmal wurden die Landwirte dazu nicht konsultiert. Die Ziele wurden einfach von Technokraten ausgearbeitet und von den nationalen Regierungen abgesegnet, ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf die Landwirte und ihre Fähigkeit, Lebensmittel zu produzieren.

Im Rahmen des so genannten Green Deal der EU muss jeder EU-Mitgliedstaat bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen. Und die Emissionsvorschriften der EU für die Landwirtschaft sind besonders streng, wahnsinnig streng. Und das ist noch nicht alles, was die grüne Politik zu bieten hat. Die für 2020 angekündigte „Strategie Farm to Fork“ fordert, dass 10 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche für nicht-landwirtschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Sie besagt, dass mindestens ein Viertel der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU ökologisch wirtschaften soll. Der Einsatz von Düngemitteln soll um 20 Prozent sinken. Der Einsatz von Pestiziden muss um 50 Prozent reduziert werden. Und das alles soll bis 2030 geschehen. Jede dieser Forderungen würde für sich genommen ausreichen, um Tausende von landwirtschaftlichen Betrieben in den Ruin zu treiben. In Kombination stellen sie eine existenzielle Bedrohung für die europäische Landwirtschaft dar. Und als ob die EU-Gesetze nicht schon schlimm genug wären, vergolden die Mitgliedsstaaten diese Vorschriften auch noch. Die EU hatte bereits das Unmögliche von den Landwirten gefordert. Jetzt wollen die nationalen Eliten in Berlin, Paris und Den Haag noch weiter gehen.

Deshalb gehen die Landwirte überall auf dem Kontinent auf die Straße. Deshalb nehmen sie die Dinge selbst in die Hand. Deshalb sehen sie keine andere Wahl, als mit ihren Traktoren Straßen zu blockieren, das Leben zum Stillstand zu bringen und öffentliche Gebäude mit Gülle zu beschmieren. Sie sind entschlossen, die Machthaber daran zu erinnern, wie wichtig sie für das Funktionieren des modernen Lebens sind.

Zunächst versuchten die Eliten, die Proteste abzutun. Sie griffen auf ihr übliches Schema zurück. Sie bezeichneten die Landwirte als Faschisten, Rechtsextremisten und Spielfiguren der Online-Desinformation. Doch diese Propagandakampagne ist gescheitert. Diese Verleumdungen haben nicht nur die Landwirte nicht demoralisiert, sondern auch die Öffentlichkeit nicht gegen die Proteste aufgebracht. In einem Land nach dem anderen steht die europäische Bevölkerung hinter ihren Landwirten, selbst wenn die Proteste das tägliche Leben stören.

In den Niederlanden, wo unsere Geschichte begann, gelang es einer Bauernpartei kurzzeitig, auch die Wahlpolitik zu stürmen. Die Bauern-Bürger-Bewegung (BBB) wurde 2019 inmitten der Demonstrationen gegen die Stickstoffkrise gegründet. Weniger als vier Jahre später fegte die BBB bei den niederländischen Provinzwahlen über das Feld. Sie gewann die Wahlen in allen 12 Provinzen – das erste Mal in der Geschichte der Niederlande, dass dies einer Partei gelang. Während die Proteste der Bauern Zehntausende auf die Straße brachten, gelang es der Bauernpartei, fast 1,5 Millionen Wähler zu mobilisieren.

Die Wut der Bauern ist inzwischen unüberhörbar geworden. Die sonst so hellhörigen Eliten in ganz Europa sind nun gezwungen, zuzuhören und zu reagieren. In Deutschland haben die Landwirte ihre Regierung dazu gebracht, die geplanten Kürzungen der Subventionen für Agrarkraftstoffe zu verschieben. Und es ist ihnen gelungen, ihre Steuererleichterungen für Traktoren und landwirtschaftliche Fahrzeuge, die ebenfalls bedroht waren, zu erhalten. In Frankreich haben die Landwirte zusätzliche Zuschüsse in Höhe von mehreren Millionen Euro erwirkt. Und sie haben den Plänen der Regierung, die Kraftstoffsteuern zu erhöhen, einen Riegel vorgeschoben. In Irland wurde ein abwegiger Vorschlag der Regierung, 200.000 Kühe zu töten, still und leise auf Eis gelegt. Auch auf EU-Ebene haben die Landwirte bereits einige bedeutende Erfolge erzielt. Erinnern Sie sich an den Plan zur Halbierung des Pestizideinsatzes bis 2030? Der ist jetzt zerrissen worden.

Aber die Proteste werden so schnell nicht aufhören. Wie sollten sie auch? Diese Zugeständnisse sind zwar begrüßenswert, gehen aber bei weitem nicht weit genug. Die grüne Agenda steht in diametralem Gegensatz zu den Interessen der Landwirtschaft. Solange sich die europäischen Politiker für Net Zero einsetzen, werden sie die Landwirte immer im Visier haben. Darüber hinaus wird das Anliegen der Landwirte auch weiterhin bei den einfachen Menschen Anklang finden, die von ihren umweltpolitischen Führern, deren Politik die Preise in die Höhe treibt und die Lebensmittel- und Energiesicherheit zunichte macht, ebenfalls schlecht behandelt werden. Die Bauern sind lediglich die Kanarienvögel in der Kohlengrube. Sie waren nur die erste Gruppe von Menschen, die bis an die Grenze der Belastbarkeit gedrängt wurde – und sich daraufhin organisierte.

Die Landwirte sind ein abschreckendes Beispiel für die Regierenden in Europa. Die grünen Eliten gingen davon aus, dass die Bauern ihre bittere Medizin schlucken würden. Sie hatten keine Ahnung, wie verheerend sich ihre Verordnungen auf die Lebensweise der Bauern auswirken würden. Sie sahen nicht die Menschen hinter den Emissionszahlen auf ihren Kalkulationstabellen. Und der breitere Vorstoß für Net Zero könnte bald noch viel mehr Widerstand hervorrufen, von einem viel breiteren Teil der Gesellschaft. Denn nach den derzeitigen Plänen werden unsere Energierechnungen in die Höhe schnellen, wenn wir zuverlässige fossile Brennstoffe durch unzuverlässige erneuerbare Energien ersetzen. Unsere bewährten Gaskessel könnten bald durch teure und ineffiziente Wärmepumpen ersetzt werden. Ältere, billigere Fahrzeuge werden aus dem Verkehr gezogen oder mit Steuern belegt, um Elektroautos zu fördern. Wieder einmal scheint das Establishment zu glauben, dass es unsere Lebensweise ändern und unseren Lebensstandard ohne einen Pieps der Unzufriedenheit zerfetzen kann. Das wird zwangsläufig eine gewaltige Gegenreaktion hervorrufen. Und die Bauern haben uns den Weg gewiesen.

Möge die Revolte der Bauern weitergehen. Und wir hoffen, dass sie viele weitere Menschen dazu inspiriert, Stellung zu beziehen.