Die Proteste der Landwirte in Frankreich haben die französische Regierung nach landesweiten Blockaden und internationaler Unterstützung der Demonstranten zum Einlenken gezwungen.

Am Donnerstag erklärten sich zwei der wichtigsten französischen Bauernverbände bereit, die Proteste auszusetzen und die Straßenblockaden im ganzen Land aufzuheben.

Die Entscheidung fiel, nachdem die Regierung Maßnahmen angekündigt hatte, die als „greifbarer Fortschritt“ in der anhaltenden Revolte gegen die „klimabezogenen“ Initiativen der Europäischen Union (EU) angesehen werden.

Die globalistische Politik der EU, die vom Weltwirtschaftsforum entwickelt wurde, zielt darauf ab, die Öffentlichkeit von nicht-insektenbasierten, „kohlenstoffhaltigen“ Nahrungsmitteln wie Fleisch und Milchprodukten zu entwöhnen.

In der Zwischenzeit erhalten China, Indien und andere Länder, die die Umwelt stark verschmutzen, einen Freifahrtschein für die grüne Agenda.

Neben Frankreich gab es auch Proteste in Belgien, Portugal, Griechenland, Deutschland und anderen Ländern.

Vergangene Woche eskalierten die Spannungen in Brüssel, als Landwirte das Gebäude des Europäischen Parlaments mit Eiern und Steinen bewarfen.

Sie forderten, dass die Staats- und Regierungschefs der EU aufhören, sie mit höheren Steuern und Kosten zu bestrafen, um die „Net Zero“-Agenda des WEF zu finanzieren.

Nachdem die französischen Landwirte ihre Proteste Anfang der Woche verstärkt hatten, versprach die Regierung am Donnerstag, die Schutzmaßnahmen auszuweiten – einschließlich einer besseren Kontrolle der Importe und zusätzlicher Hilfen für die Landwirte, wie Reuters berichtete.

„Überall in Europa stellt sich dieselbe Frage: Wie können wir weiterhin mehr, aber besser produzieren?“, sagte Premierminister Gabriel Attal bei der Ankündigung der neuen Maßnahmen.

„Wie können wir weiterhin den Klimawandel bekämpfen?

„Wie können wir unfairen Wettbewerb aus dem Ausland vermeiden?“

Der größte französische Bauernverband FNSEA erklärte daraufhin, es sei an der Zeit, die Blockaden aufzuheben und „nach Hause zu gehen“.

Arnaud Gaillot vom Verband der Junglandwirte schloss sich dieser Botschaft an.

Beide Gewerkschaften warnten jedoch, dass die Proteste in anderer Form fortgesetzt würden und sie wiederkommen würden, wenn die Regierung ihre Versprechen nicht einhalte.

In Irland begannen die Proteste am Donnerstagabend.

#BREAKING #Ireland JUST IN: Farmers' protests began in Ireland. pic.twitter.com/rJ6lsCnkgG