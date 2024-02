Die Kandidaten für die Wahl 2024 schließen sich Tausenden Ärzten an, die sich gegen die gefährlichen COVID-Spritzen aussprechen.

Viele von ihnen verpflichten sich auch, keine Spenden von Big Pharma anzunehmen“, sagte die Präsidentin von Americans for Health Freedom, Dr. Mary Talley Bowden.

Mehr als 100 Kandidaten für öffentliche Ämter und fast ebenso viele derzeitige Amtsinhaber in 35 Staaten haben öffentlich erklärt, dass sie überzeugt sind, dass die COVID-19-Impfstoffe im Interesse der öffentlichen Sicherheit „sofort eingestellt werden sollten“, so die Gruppe für medizinische Freiheit.

Dr. Mary Talley Bowden, HNO-Ärztin und Schlafmedizinerin und Präsidentin der Gruppe Americans for Health Freedom (AHF), gab am Sonntag bekannt, dass die Zahl der öffentlichen Personen, die die COVID-Erklärung unterzeichnet haben, auf 106 Kandidaten, 103 gewählte Beamte und einen Surgeon General [Dr. Joseph Ladapo aus Florida] aus 35 Staaten gestiegen sei.

„Viele verpflichten sich auch, keine Spenden von Big Pharma anzunehmen“, fügte sie hinzu. „Mehr als 17.000 Ärzte stehen hinter ihnen.“

Sie teilte die Liste der neuesten Unterzeichner in ihrem Ankündigungspost auf X (Twitter). Die meisten von ihnen sind Kandidaten auf Bundesebene, aber drei von ihnen kandidieren derzeit für den Kongress.

January 28, 2024

