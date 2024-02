Der Rückzieher der EU-Kommission bei den unverschämten Beschränkungen im Agrarsektor hat die Bauern nicht von Protesten abgehalten, im Gegenteil. Die Proteste haben sich auf fast ganz Europa ausgeweitet, und nach dem Vorbild der Franzosen blockieren die Bauern ohne Genehmigung (!) Autobahnen und Grenzen. Die nur in Frankreich angekündigte Verschiebung der Kürzung der Dieselsubventionen und die vorübergehende Rücknahme des Pestizidverbots konnten die Demonstranten nicht beruhigen.

Nachdem die graue Eminenz der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, die Proteste der Landwirte mit dem Klimawandel und Putin in Verbindung gebracht hatte, verkündete sie eilig, das Verbot von Pestiziden in der Landwirtschaft zurückzunehmen. Statt nach Hause zu gehen, wie es die Brüsseler Beamten erwartet hatten, griffen die europäischen Bauern zu radikalen Maßnahmen und blockierten Grenzen und Autobahnen.

In den Niederlanden blockieren Landwirte seit Dienstagabend Autobahnen, und in Spanien haben die Demonstranten nicht nur selbst Autobahnen blockiert, sondern nach ähnlichen Aktionen französischer Landwirte auch Lastwagen angehalten und kontrolliert. Die spanischen Landwirte sind mit der EU-Politik unzufrieden und werden ihre Proteste fortsetzen, obwohl die Regierung in Madrid 269 Millionen Euro an Unterstützung zugesagt hat.

Spanische Landwirte blockierten auch die Grenze zwischen Frankreich und Spanien auf der A9/AP-7, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Auch die belgischen Landwirte stürmten die europäischen Institutionen und forderten eine vollständige Änderung der von der EU verabschiedeten Umweltgesetze. Der Nationale Verband der Getreideproduzenten in Bulgarien kündigte Protestaktionen an, bei denen Hauptstraßen und Grenzübergänge in den Gebieten Donaubrücke I (Giurgiu-Ruse), Donaubrücke II (Calafat-Vidin), Tutrakan, Silistra, Kardam und Durankulak blockiert werden sollen. Gleichzeitig werden die bulgarischen Landwirte wichtige Kreuzungen und Straßenabschnitte auf bulgarischem Gebiet blockieren, z.B. die Strecke Sofia-Ruse bei Gorni Dabnik und Lukovit. Auch in Italien, Griechenland, Litauen und Frankreich gibt es Proteste.

Sie haben nichts begriffen

Die Rücknahme des Gesetzes über den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft hat nicht viel gebracht. Der gesamte Green Deal für die Landwirtschaft ist in Wirklichkeit eine Zerstörung der Landwirtschaft. Seit Beginn des großen Dekarbonisierungsplans wurden hunderte von Viehzuchtbetrieben geschlossen und die Getreideproduktion reduziert, weil immer mehr Beschränkungen für den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln eingeführt wurden. Die Verordnung über den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden (SUD), die von den Landwirten angefochten wird, wurde erstmals im Juni 2022 mit dem „ehrgeizigen“ Ziel vorgelegt, den Einsatz von Pestiziden bis 2030 zu halbieren. Darüber hinaus wurde ein vollständiges Verbot dieser Produkte in sensiblen Gebieten wie städtischen Grünflächen und Natura-2000-Gebieten sowie der Einsatz von risikoarmen Alternativen gefordert, die in der Realität nicht existieren oder unwirksam sind.

Die COPA-COGECA-Allianz begrüßte die Rücknahme der Rechtsvorschriften zum Verbot von Pestiziden, die schlecht konzipiert, schlecht bewertet und schlecht finanziert gewesen seien und den Landwirten nur wenige Alternativen geboten hätten, und forderte realistische Lösungen. Was die Invasion von Agrarprodukten aus der Ukraine betreffe, die die Landwirte in den Ruin treibe, habe die Europäische Kommission das Problem verfehlt, indem sie vorgeschlagen habe, das Freihandelsabkommen mit diesem Land bis 2025 zu verlängern, zusätzlich zu den 50 Milliarden Euro an Finanzmitteln.

Rumänien macht Komitee

In Rumänien gelang es der Regierung, die verzweifelten Landwirte zum Schweigen zu bringen, indem sie versprach, ein interministerielles Komitee einzurichten, das die Probleme der Landwirte identifizieren und analysieren soll. Keines der Probleme der Demonstranten wurde von der Regierung gelöst, aber die Polizei schüchterte die empörten Bauern ein. Nach der am 2. Februar unterzeichneten Vereinbarung mit den Landwirten und Fuhrunternehmern wird sich der interministerielle Ausschuss unter der Leitung der Kanzlei des Premierministers darauf konzentrieren, die Maßnahmen zu ermitteln, die erforderlich sind, um den Forderungen der Landwirte und Fuhrunternehmer nachzukommen, und politische Vorschläge für die betroffenen Wirtschaftssektoren zu ermitteln und auszuarbeiten. Der Ausschuss wird alle zwei Monate zu Arbeitssitzungen zusammentreten oder bei Bedarf auf Antrag des Vorsitzenden oder eines Mitglieds.