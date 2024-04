Ein polnischer General stirbt tief in der Ukraine

Von Stephen Bryen

Warschau sagt, der Soldat sei eines „ungeklärten natürlichen Todes“ gestorben, während Moskau behauptet, die Kommandozentrale in Chasiv Yar getroffen zu haben, in der heimlich hohe NATO-Beamte untergebracht waren

Bevor die ukrainische Gegenoffensive begann, fiel die wichtige Stadt Bakhmut an die Russen. Ich schrieb damals, dass die Russen wohl auch die Stadt Chasiv Yar einnehmen wollten, aber dazu kam es nicht, weil sich der Krieg in den Süden verlagerte und die ukrainische Gegenoffensive begann.

Einen Monat später fielen der so genannte Held von Bakhmut, Jewgeni Prigoschin, und einige seiner Wagner-Truppen in Russland ein, was wie ein versuchter Staatsstreich aussah, aber möglicherweise auch dazu diente, die groß angelegte Gegenoffensive der Ukraine zu unterstützen.

Die Gefangennahme von Bakhmut und die Ereignisse im Donbass verlagerten sich auf die Gegenoffensive und die interne Bedrohung Moskaus. Die russischen Streitkräfte bewegten sich nicht auf Chasiv Yar zu.

Gassiw Jar war während der Schlacht um Bakhmut äußerst wichtig. Es war der Zubringer für Truppen, die nach Bakhmut geschickt wurden, und für die Rotation der dort kämpfenden Soldaten.

Von hier aus wurde die ukrainische Armee in der Stadt mit Munition, Lebensmitteln und medizinischer Hilfe versorgt. Chasiv Yar war auch die Kommandozentrale nicht nur für die Ukrainer, sondern auch für ihre westlichen Militärberater.

Letzteres wurde in der letzten Märzwoche erneut deutlich, als die Russen am 26. März erfolgreich einen sechs Stockwerke tiefen Kommandobunker in Chasiv Yar bombardierten.

Nach Angaben der Russen wurde der Bunker von einer oder mehreren Iskander-Raketen getroffen. Bei der Iskander handelt es sich um eine ballistische Kurzstreckenrakete, die mit Hyperschallgeschwindigkeit (Mach 5,9) fliegen kann. Sie verfügt über verschiedene Arten von Sprengköpfen, darunter auch Bunkersprengköpfe, die zwischen 1.000 und 1.500 Pfund wiegen.

In dieser Kommandozentrale befanden sich hochrangige NATO-Offiziere, von denen nach russischen Angaben einige getötet wurden. Einer von ihnen war Brigadegeneral Adam Marczak von der polnischen Armee.

In seiner Biographie heißt es:

Im Jahr 1994 schloss Brigadegeneral Adam Marczak die Militärakademie der Landstreitkräfte in Breslau, Polen, ab und wurde als Angriffszugführer dem 10. Luftangriffsbataillon zugeteilt, das Teil der 6. Luftangriffsbrigade mit Sitz in Krakau ist. In den folgenden Jahren bis 2011 bekleidete er verschiedene Positionen in der 6: Kommandeur der 2. Sturmtruppenkompanie, Einsatzoffizier in der Abteilung S3, Chef der Abteilung S2, Stabschef und stellvertretender Bataillonskommandeur des 16. Luftlandebataillons. Luftlandebataillon. 2011 kam er als stellvertretender Leiter der Übungsabteilung zum polnischen Kommando der Spezialeinsatzkräfte mit Sitz in Krakau. Er gehörte dieser militärischen Einheit bis 2017 an, wo er schließlich den Posten des Leiters der Abteilung für Zertifizierung und Übungen innehatte. Im Jahr 2017 übernahm er das Kommando über die 25. Luftkavalleriebrigade in Tomaszow Mazowiecki. Von 2020 bis 2021 diente Brigadegeneral Adam Marczak als Chef der Abteilung für Aufklärung und elektronische Kampfführung im Generalkommando der Streitkräfte in Warschau. Seit seiner Ernennung und seinem Amtsantritt im Jahr 2021 ist er stellvertretender Stabschef des Eurokorps (Support & Enabling). Im Jahr 2009 diente er sechs Monate lang als stellvertretender Kommandeur der Luftlandekampfgruppe bei der ISAF in Afghanistan. Er kehrte für zwei Jahre (zwischen 2015 und 2017) als NATO-Stabschef des NATO Special Operations Component Command (NSOCC-A) nach Afghanistan zurück.

Polen meldete seinen Tod, der nach Angaben der polnischen Armee auf „ungeklärte natürliche Ursachen“ zurückzuführen war.

Verschiedene Telegraph-Kanäle berichten, dass weitere NATO-Offiziere bei dem Angriff in Chasiv Yar entweder getötet oder verwundet wurden. Diesen Berichten zufolge wurden einige der Verwundeten eilig nach Polen evakuiert. Die Namen, die Dienstgrade oder die Nationalität der Getöteten und Verwundeten sind nicht bekannt, abgesehen von Marczak.

Viele Analysten gehen davon aus, dass die Russen bald Chasiv Yar einnehmen werden, auch wenn es stark verteidigt wird. Berichten zufolge sind die russischen Streitkräfte nur ein oder zwei Kilometer von der Stadt entfernt, obwohl sie in heftige Kämpfe verwickelt sind, während die ukrainischen Streitkräfte versuchen, sie zurückzudrängen.

Es ist ungewöhnlich, dass sich so hochrangige NATO-Militärs so nahe an der Kontaktlinie mit der russischen Armee aufhalten. Der einzige Grund für ihre Anwesenheit ist ein Akt der Verzweiflung: die tiefe Sorge, dass es den Russen gelingen könnte, durchzudringen und damit die gesamte zweite Verteidigungslinie zu gefährden, die die Ukraine aufzubauen versucht, um zu verhindern, dass die russische Armee auf den Dnjepr vorstößt, wodurch die ukrainischen Streitkräfte gespalten und Kiew gefährdet werden könnte.

Seit einiger Zeit sieht es so aus, als würden die Russen eine neue Großoffensive starten. Die einzige Frage, die sich stellt, ist das Ziel einer russischen Operation. Einige glauben, dass es die Einnahme von Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, sein würde.

Die Russen haben vor kurzem einen Teil des Stromnetzes von Charkiw lahmgelegt, so dass russische Truppen in die Stadt geschickt werden könnten, um sie anzugreifen. Dies würde jedoch ein erhebliches Problem darstellen, da die Einnahme von Städten ein kostspieliger, langwieriger Prozess ist, der immer mit erheblichen Verlusten verbunden ist. Die Russen haben gerade eine sehr lange Schlacht um Avdiivka hinter sich, die vier Monate dauerte. Avdiivka ist winzig im Vergleich zu Charkiw.

Tschasiw Jar und die Kämpfe um diese Stadt scheinen jetzt ein wichtigeres und unmittelbares Ziel für die Russen zu sein. Die Tatsache, dass die Stadt mit hochrangigem NATO-Personal besetzt ist, spricht ebenfalls dafür, dass sie für die Ukrainer einen sehr wichtigen strategischen Wert darstellt.

Die „neue“ Militärstrategie der Ukraine unter der Führung ihres neuen militärischen Oberbefehlshabers Oleksandr Syrskyi zielt darauf ab, Zeit zu gewinnen und einen russischen Vorstoß zu verzögern.

Zu diesem Zweck bauen die Ukrainer Schützengräben, Panzersperren und andere gehärtete Verteidigungssysteme. Gleichzeitig versucht die Ukraine, Russland durch Artillerie- und Bombenangriffe auf russische Städte und parallele Versuche, die Krim anzugreifen, abzulenken.

Auch die NATO-Operationen im Schwarzen Meer wurden erheblich ausgeweitet, wahrscheinlich um die Ukrainer bei ihren Angriffen auf die Krim und Ziele in Russland zu unterstützen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Ablenkungsmanöver den Hauptcharakter des Krieges verändern oder die Russen dazu zwingen werden, ihre Streitkräfte zur Verteidigung wichtiger Objekte auf der Krim, im Donbas oder in Russland einzusetzen.

In den nächsten ein oder zwei Wochen werden wir wahrscheinlich sehen, was in Chasiv Yar geschieht und ob die Ukrainer die Stadt halten und den russischen Vormarsch vereiteln können. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die NATO eine Alternative finden, die die Aufnahme von Verhandlungen mit Russland beinhalten könnte.

Das wird US-Präsident Joe Biden und seinem nationalen Sicherheitsteam nicht gefallen, die einen längeren Kampf in der Ukraine vorziehen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz berichtet, dass sich eine Reihe ungenannter NATO-Akteure bereits zu einer Art Verhandlungslösung getroffen haben, obwohl er sagt, dass die Russen bisher nicht in den Prozess einbezogen sind.