Der Krieg kommt! Die Führung der rumänischen Armee, die sich den ausländischen Truppen unterworfen hat.

Rumänien rüstet sich für den Krieg. Alle bisher getroffenen Maßnahmen, die in einem neuen nationalen Verteidigungsgesetz gipfelten, weisen in diese Richtung. Schlimmer noch, der vom MApN initiierte Gesetzesentwurf formalisiert die Abtretung des Kommandos der rumänischen Armee an ausländische Truppen, die sich in letzter Zeit auf beunruhigende Weise auf dem Territorium des Landes vermehrt haben. Schlechte Nachrichten gibt es auch für die Polizei, denn das Innenministerium wird militarisiert, wenn der Belagerungs-, Mobilisierungs- oder Kriegszustand ausgerufen wird.

Zuerst wurden die Kriegslazarette vorbereitet, dann wurde der Austritt aus der Armee durch die Umwandlung von Soldaten in Unteroffiziere gestoppt, der dringende Bau von militärischen Polytrauma-Krankenhäusern und die Gewährung von Gehaltsnachzahlungen für Polizisten, auf die sie nicht mehr hofften.

Der jüngste Hinweis auf die Kriegsbereitschaft Rumäniens ist auch der auffälligste, denn das MNA hat plötzlich einen Entwurf für ein rumänisches Landesverteidigungsgesetz ausgearbeitet, mit der Begründung, dass wir die Gesetzgebung anpassen müssen, weil wir der NATO und der EU beigetreten sind.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass im Rahmen von Missionen und Operationen, die gemeinsam mit alliierten Streitkräften oder Koalitionsstreitkräften durchgeführt werden, das Ministerium für Nationale Verteidigung über den Generalstab des Heeres die operative Führung oder die operative Kontrolle über die bereitgestellten Streitkräfte auf operativer oder taktischer Ebene an den alliierten Befehlshaber oder den Befehlshaber der Koalition übertragen kann, der die betreffende Mission oder Operation durchführt oder die operative Führung oder Kontrolle über die ausländischen Streitkräfte erhält, unter den Bedingungen, die in der Befugnisübertragung festgelegt sind, die gemäß den Verfahren der Verträge, denen Rumänien beigetreten ist, durchgeführt wird.

„Die Befugnisse und die Bedingungen für die Übertragung der Befugnisse werden durch Beschluss des Obersten Rates für Landesverteidigung festgelegt. Im Falle militärischer Risiken und Bedrohungen, die vom Obersten Rat für Nationale Verteidigung festgestellt werden, kann die operative Kampffähigkeit der in Friedenszeiten aufgestellten Verteidigungskräfte schrittweise erhöht werden“, heißt es im Gesetzentwurf.

Militarisierung der Polizei

Um eine einheitliche Führung während des Belagerungs-, Mobilisierungs- oder Kriegszustandes zu gewährleisten, wird auf Beschluss des Obersten Rates der Landesverteidigung in jedem Kreis und in der Stadt Bukarest das Amt eines Militärkommandanten geschaffen.

Nach dem Gesetzentwurf bestehen die Verteidigungskräfte aus den Streitkräften, zu denen die rumänische Armee, die Gendarmerie, die SRI, die DGPI des MAI, die SPP und die STS gehören, und den Schutzkräften, zu denen die rumänische Polizei, die Grenzpolizei, die IGSU, die Generalinspektion für Einwanderung, die Generalinspektion für Luftfahrt des MAI und die nationale Gefängnisverwaltung gehören. Im Belagerungs-, Mobilisierungs- und Kriegszustand sind die Schutzkräfte des MAI, die als Beamte mit Sonderstatus eingestuft sind, Milizen.

„Die Militarisierung der MAI-Strukturen im Belagerungs-, Mobilisierungs- oder Kriegszustand wird eine Reihe wesentlicher operativer Vorteile mit sich bringen, was die Schaffung eines integrierten strategischen Bildes, die Fähigkeit zur Koordinierung der Kräfte und die Planung von Aktionen betrifft. Gleichzeitig wird sie die Integrationsfähigkeit der MAI-Kräfte im Rahmen der auf dem Staatsgebiet eingerichteten Strukturen erhöhen und ein hohes Maß an Interoperabilität und Komplementarität der Maßnahmen in Bezug auf die militärischen Kräfte während der verschiedenen Missionen zur Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes der Bevölkerung gewährleisten“, heißt es in der Begründung des Projekts.

Hier kommt der Hybrid

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das rumänische Parlament auf Vorschlag des rumänischen Staatspräsidenten und nach Anhörung des Obersten Rates für Landesverteidigung den Einsatz militärischer und nichtmilitärischer Mittel innerhalb und außerhalb des rumänischen Territoriums genehmigt, um hybriden Bedrohungen zu begegnen. Der Präsident kann auf Vorschlag des Premierministers die notwendigen Maßnahmen anordnen, um rumänische Bürger zu schützen, die außerhalb des Staatsgebiets in Gefahr sind. „Die Veränderungen im globalen Sicherheitsumfeld sind gekennzeichnet durch zunehmende Interdependenz und Unvorhersehbarkeit sowie durch die Schwierigkeit, zwischen klassischen und hybriden Risiken und Bedrohungen zu unterscheiden. Die Verabschiedung des Gesetzes ist auch unter dem Gesichtspunkt der Harmonisierung des Rechtsrahmens für den Verteidigungssektor und der Notwendigkeit, die Landesverteidigung im Kontext der kollektiven Verteidigung innerhalb der Nordatlantischen Allianz und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union zu behandeln, notwendig“, so das Außenministerium.