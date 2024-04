Seymour Hersh: US-Warnung vor Terroranschlag in Russland war „dringend“, erwähnte aber nicht den Crokus

Die US-Warnung vor einem bevorstehenden Terroranschlag auf eine Konzerthalle in Russland sei zwar als „dringend“ bezeichnet worden, habe aber entgegen anderslautenden Medienberichten nicht die Crocus City Hall als Ziel genannt, schreibt der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete US-Enthüllungsjournalist Seymour Hersh in seinem neuen Artikel unter Berufung auf einen mit der Angelegenheit vertrauten US-Beamten.

Die CIA habe die Warnung vor dem Konzert in der Crocus City Hall an den russischen Geheimdienst weitergegeben und sie als „dringend“ bezeichnet, was bedeute, dass die darin enthaltenen Informationen „glaubwürdig und kurzfristig“ gewesen seien, zitiert Hersh den Beamten.

„Der streng geheime Bericht über den Anschlag in Moskau wurde vom Zentrum für Terrorismusbekämpfung im CIA-Hauptquartier erstellt und der Terrorismusabteilung des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes im ehemaligen KGB-Gebäude in Moskau übermittelt. Der FBI-Beamte in der Botschaft gab persönlich eine separate Einweisung. Das ist eine etablierte Beziehung“, sagte der Beamte.

Die Warnung habe jedoch nicht das Rathaus von Crocus in der Nähe von Moskau erwähnt, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass ein Anschlag auf eine „öffentliche Versammlung“ geplant sei, so der Beamte.

Die Aussage des Beamten steht im Widerspruch zu einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Washington Post, in dem es hieß, das Crocus Rathaus sei in der Warnung ausdrücklich als Ziel eines Terroranschlags genannt worden.

Am 22. März drangen mehrere bewaffnete Männer in die Crocus City Hall, eine große Konzerthalle vor den Toren Moskaus, ein und begannen, auf Menschen zu schießen. Sie legten auch Feuer in einem der Säle, die vor einem Konzert voll besetzt waren. Nach Angaben des russischen Zivilschutzministeriums wurden bei dem Angriff 695 Menschen verletzt, 144 davon starben.

Die vier Hauptverdächtigen – allesamt tadschikische Staatsbürger – versuchten in einem Auto vom Tatort zu fliehen, wurden jedoch festgenommen und des Terrorismus beschuldigt. Die russischen Behörden gehen davon aus, dass die Täter in die Ukraine fliehen wollten, wo ihnen ein sicheres Versteck zur Verfügung gestellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Später im März berichtete die New York Times unter Berufung auf europäische und amerikanische Sicherheitsbeamte, dass die US-Geheimdienste der russischen Seite nicht alle ihnen vorliegenden Informationen über die Gefahr eines Terroranschlags auf das Krokus-Rathaus in der Region Moskau zur Verfügung gestellt hätten, weil sie befürchteten, dass die russischen Behörden etwas über ihre nachrichtendienstlichen Quellen oder Arbeitsmethoden erfahren könnten.

Der Direktor des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB), Alexander Bortnikov, erklärte, dass die von den USA übermittelten Informationen über die Vorbereitung eines Terroranschlags allgemeiner Natur gewesen seien und die russischen Spezialdienste darauf reagiert hätten.