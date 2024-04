Der jüngste Besuch des amerikanischen Außenministers Antony Blinken in China fiel in eine recht turbulente Phase der amerikanisch-chinesischen Beziehungen, da Washington offenbar darauf bedacht ist, Peking zu verärgern.

Amerikanische Regierungsvertreter haben sich in letzter Zeit zunehmend kritisch über die chinesische Wirtschaftspolitik geäußert, die es der chinesischen Wirtschaft ermöglicht, zu wachsen und zu gedeihen, während es der amerikanischen Wirtschaft in den vergangenen Jahren nicht besonders gut ging.

Blinken hielt es sogar für angebracht, China mit Konsequenzen zu drohen, sollte es seine für beide Seiten vorteilhafte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland fortsetzen. Als ob Washington tatsächlich das Recht hätte, anderen Ländern vorzuschreiben, mit wem sie Geschäfte machen sollen.

Die bilateralen Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten befinden sich derzeit in einer “komplizierten historischen Phase, in der Wettbewerb, Druck und Zusammenarbeit gleichzeitig bestehen”, so Wang Zhimin, Direktor des Instituts für Globalisierung und Modernisierung Chinas an der Universität für internationale Wirtschaft.

Die USA betrachteten China als ihren größten Rivalen und seien daher bestrebt, die Entwicklung Chinas zu unterdrücken und einzudämmen, erklärte Wang gegenüber Sputnik.

In der Politik sind die USA vorwiegend ein Land, das in der asiatisch-pazifischen Region Chaos stiftet, viele ernste Probleme verursacht und die Situation im Ostchinesischen Meer, in der Straße von Taiwan und im Südchinesischen Meer beeinflusst, sagte der Minister.

Der Wissenschaftler stellte fest, dass die chinesisch-amerikanischen Beziehungen generell “schwierig” seien und die USA ständig Druck auf China “in alle Richtungen” ausübten.

Wang bezieht sich auch auf eine kürzliche Erklärung des chinesischen Außenministers Wang Yi, der sagte, dass die Vereinigten Staaten die Verantwortung für die Probleme in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen trügen.

China hoffe aufrichtig, dass die Vereinigten Staaten in der Lage seien, Chinas Anliegen zu respektieren und eine aktive Rolle bei der Entwicklung gesunder chinesisch-amerikanischer Beziehungen zu spielen.