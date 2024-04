Exklusiv: “Erklären Sie mir, warum wir kein Existenzrecht haben” – Eva Vlaardingerbroek warnt Weiße vor massiven demografischen Veränderungen in ihren Heimatländern

In einem Exklusivinterview mit Remix News warnt die niederländische Politikerin und Rechtsanwältin Eva Vlaardingerbroek die Europäer davor, sich gegen den rasanten demografischen Wandel zu wehren, da sie sonst in ihren Heimatländern zu einer Minderheit werden.

Sie haben viel von den Rechten der Weißen und von der Ersetzung der Weißen gesprochen. Aber damit setzen Sie sich natürlich dem Vorwurf des Rassismus aus. Wie gehen Konservative mit diesem Zwiespalt um, dass sie nicht ersetzt werden wollen, aber auch nicht mit diesem Begriff angegriffen werden wollen?

Das geht nicht. Das ist es ja, man kann es nicht. Also muss man sich für eine Seite entscheiden. Natürlich wird man angegriffen, wenn man sagt: “Hey, dieser Kontinent Europa war in seiner ganzen Geschichte mehrheitlich weiß, und jetzt haben plötzlich innerhalb einer Generation ein paar Bürokraten gegen den Willen der Menschen entschieden, dass wir plötzlich eine Minderheit sein sollen. Warum akzeptieren wir das oder warum lassen wir das zu?” Wenn man das sagt, wird man angegriffen.

Aber die einzige andere Möglichkeit, die man hat, ist, nichts zu sagen und es geschehen zu lassen, also hat man die Wahl, und ich habe meine Wahl getroffen. Ich denke natürlich, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich gegen diesen lächerlichen Angriff zu verteidigen, und ich bin mir sicher, dass man mir wieder vorwerfen wird, ich sei ein schrecklicher Rassist. Nein, das bin ich nicht. Ich glaube nicht, dass eine Rasse einer anderen überlegen ist. Ich glaube nur, dass meine nicht schlechter ist als andere.

🚨 EXC: "Ihr habt die Wahl und ich habe meine getroffen!"@EvaVlaar erzählt Remix News, dass sie akzeptiert hat, dass sie vom Establishment angegriffen wird, weil sie Versuche anprangert, indigene weiße Europäer zu einer Minderheit auf ihrem eigenen Kontinent zu machen.#CPACHungary2024 pic.twitter.com/faAE298zv3 — Remix News & Views (@RMXnews) April 26, 2024

Ich muss nicht als die Wurzel allen Übels dargestellt werden, wie es die neomarxistische kritische Rassentheorie tut. Ich muss nicht zu einer Minderheit im eigenen Land werden, wie Joe Biden sagte, das wäre “gut”, das wäre “unsere Stärke”. Nein, warum eigentlich? Wer ist hier der Rassist? Erklären Sie mir, warum wir nicht das Recht haben zu existieren, warum wir nicht die Mehrheit auf dem Kontinent sein dürfen, in den Ländern, in denen wir immer die Mehrheit waren? Erklären Sie es mir. Drehen Sie die Frage um.

Viele rechte Parteien hierzulande sind bereit, über illegale Einwanderung zu sprechen, aber nicht bereit, legale Einwanderung anzusprechen. Einige konservative Parteien fördern sogar die legale Einwanderung. Was halten Sie von dieser Entwicklung?



Nun, das Problem ist natürlich, dass sich nichts ändert, wenn man tonnenweise illegale Einwanderung hat und ihr dann das Etikett “legal” anheftet. Das ist etwas, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass die illegale Einwanderung in gewisser Weise legalisiert wurde, sodass es für bestimmte Leute sehr einfach wurde, nach Europa zu kommen und für andere nicht so einfach, das reguläre System zu durchlaufen. Ich denke, dieses Problem besteht in gewissem Maße auch in Amerika, wo es ziemlich schwierig ist, legal in die Vereinigten Staaten einzuwandern, aber illegal über die mexikanische Grenze zu kommen, ist nicht so schwierig.

Wenn wir uns also mit dem Problem der Einwanderung befassen, müssen wir meines Erachtens auch die demografische Entwicklung berücksichtigen. Deswegen habe ich heute auf der Bühne gesprochen. Wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen und nicht mit dem, was man unter Einwanderung versteht. Sind wir einverstanden mit dem, was hier geschieht, mit dem, was mit dieser raschen Veränderung unserer demografischen Zusammensetzung geschieht? Wenn die Antwort nein ist, dann muss sich etwas ändern. So einfach ist das.

🇳🇱‼️ @EvaVlaar: "Wenn wir nicht anfangen, für unseren Kontinent zu kämpfen, wird die Zeit, in der wir leben, in die Geschichte eingehen als die Zeit, in der westliche Nationen nicht erst erobert werden mussten, um erobert zu werden. Unsere korrupte Elite hat die Invasoren eingeladen!" #CPACHungary2024 pic.twitter.com/DmtQcXbFoU — Remix News & Views (@RMXnews) April 26, 2024

Sie sind vor etwa einem Jahr zum Katholizismus konvertiert. Wie hat Ihr Katholizismus Ihre Politik beeinflusst, wenn überhaupt?

Er hat meine Politik in dem Sinne beeinflusst, dass mein Glaube ein so großer Teil meines Lebens geworden ist, dass ich noch mehr als vorher das Gefühl habe, dass es vollkommen unaufrichtig und falsch wäre, wenn ich meinen Glauben aus meinen politischen Botschaften ausklammern würde. Weil er also einen so großen Einfluss auf mich als Person hat, glaube ich, dass die Leute merken, dass ich ihn viel mehr in meine Reden und in meinen Diskurs einfließen lasse, als das vielleicht früher der Fall war. Er inspiriert einfach meine Ideen und meine Fähigkeit, auf die Bühne zu gehen. Ich bete zu Gott, bevor ich auf die Bühne gehe. Das habe ich vor ein paar Jahren noch nicht getan, aber ich fühle mich sofort besser, wenn ich Gott um Führung und Hilfe bitte, damit er mir die Kraft gibt, seinen Willen auf der Bühne zu tun.

Was halten Sie davon, dass die meisten rechten Parteien in Nordeuropa religiöse Botschaften in ihren Parteiprogrammen zurückhalten? Die AfD, die Schweden, die Demokraten, viele niederländische Parteien halten das Thema im Hintergrund, vielleicht weil die Menschen aus der Kirche austreten, und viele junge Menschen treten aus der Kirche aus. Wie können die Konservativen also junge Menschen in Nordeuropa erreichen und gleichzeitig ihre Überzeugungen bewahren?

Ich halte es für einen großen Fehler, die Religion und den christlichen Glauben aus den politischen Botschaften herauszuhalten, vor allem wenn man die Jugend erreichen will. Ich glaube, wir sind einer Gehirnwäsche unterzogen worden und glauben, wenn wir das Evangelium predigen, wenn wir in unseren Reden unseren Herrn anrufen, wenn wir stolz und offen davon sprechen, dass wir Christen sind, dann verschrecken wir die Jugend. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall.

Ich glaube, dass es ein moralisches Vakuum gibt, das entweder mit dem Klimawahnsinn oder mit dem Wake Nonsense oder mit irgendeiner anderen subversiven linken Ideologie gefüllt wird, oder es wird mit dem Heiligen Geist gefüllt. Es gibt also zwei Möglichkeiten, und ich glaube, dass die Menschen nach Wahrheit suchen. Die Menschen suchen nach Antworten, und das beste Geschenk, das man jemandem machen kann, ist, ihn auf die Wahrheit hinzuweisen, anstatt um sie herumzutanzen und sie zu beschönigen, was wir meiner Meinung nach lange Zeit in Nordwesteuropa getan haben, und schauen Sie, wohin uns das geführt hat.