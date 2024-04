Historische Parallelen: US-Strategie gegenüber China erinnert an Vorlauf zum Zweiten Weltkrieg

Arnaud Bertrand

Die Leute realisieren nicht, wie gefährlich diese Rhetorik ist. Tatsächlich fordern die USA mit diesem Vorgehen China auf, feindselig gegenüber Russland zu werden, indem sie aufhören, Artikel zu liefern, die “seine industrielle Basis antreiben” – was bedeutet, dass China gebeten wird, sich dem Westen anzuschließen, um Russland als Land zu schwächen.

Zur Erinnerung: Dies ist genau der Grund, warum Japan im Zweiten Weltkrieg Krieg mit den USA führte: Die USA hörten auf, Öl an Japan zu liefern, und das führte direkt zu Pearl Harbor. Länder nehmen es in der Regel nicht sehr konstruktiv auf, wenn man versucht, sie wirtschaftlich zu strangulieren…

Das Schlimmste ist, dass die einzige rationale Begründung, die China für dieses Handeln gegeben wird, zu 100% auf Drohungen und zu 0% auf Anreizen beruht: “Wenn du das nicht tust, werden wir noch aggressiver gegen dich vorgehen, als wir es bisher getan haben”. Dabei hat China natürlich im Hinterkopf, dass die Berechnung der USA darin besteht, Russland loszuwerden, um sich vollständig darauf zu konzentrieren, sie einzudämmen.

People don't realize just how dangerous this rhetoric is. This is in effect the US demanding China become hostile to Russia by stopping to supply items that "power its industrial base"… meaning asking China to join the West in trying to weaken Russia as a country.



Sie stellen China also vor eine komplett lose-lose Situation: Sei jetzt feindselig gegenüber deinem Nachbarn, damit wir dich später schneller eindämmen können, oder sei nicht feindselig gegenüber deinem Nachbarn, und wir werden jetzt unsere Eindämmung verstärken. Wie attraktiv ist das?

China wird natürlich nicht damit anfangen, feindselig gegenüber Russland zu sein. Tatsächlich wird sie dies eher davon überzeugen, dass die USA noch verrückter und unvernünftiger sind, als sie dachten.

Es ist schwierig vorherzusagen, was sie machen werden… Ein idealer Szenario für China wäre es, Frieden in der Ukraine zu sichern, auf Bedingungen, die für alle außer den USA akzeptabel sind, das transatlantische Bündnis schwächen und Eurasien vereinen. Objektiv betrachtet wäre dies auch das beste Szenario für Europas Interessen, denn es liegt nahe, dass eine langfristige Teilung à la Korea mit Russland eine komplette Katastrophe wäre. Präsident Xi wird in Kürze nach Europa reisen, und ich wette, er wird für etwas in dieser Richtung argumentieren. Aber das Problem ist, dass er mit Europäern sprechen wird, die, wenn überhaupt, noch unvernünftiger sind als die Amerikaner, also denke ich nicht, dass wir in dieser Hinsicht sehr optimistisch sein können…

Das realistischere Szenario ist, dass China nichts tut und auf zusätzliche feindselige Maßnahmen gegen sie reagiert, indem sie Methoden anwendet, die die USA mehr schwächen als sie selbst. Eine Art Kung-Fu-Bewegung, bei der man die Stärke des Gegners gegen ihn einsetzt. Zum Beispiel wurde die Idee vorgebracht, chinesische Banken aus dem globalen Finanzsystem auszuschließen: China, der größte Handelspartner fast aller Länder, könnte dann sagen “ab sofort müssen Sie unser System nutzen, um mit uns zu handeln”, was einen schweren Schlag für den Status des US-Dollars als weltweit führende Währung bedeuten würde.

Alles in allem sind wir wirklich und wahrhaftig im Kalten Krieg 2, was ziemlich traurig ist. Genau wie der Erste Weltkrieg sich sehr von dem Zweiten unterschied, ist der Kalte Krieg 2 anders als der Erste: Dieses Mal handelt es sich nicht um einen ideologischen Wettbewerb zwischen zwei Blöcken, aber es ist immer noch ein Krieg in allen Belangen außer einem direkten militärischen Kampf zwischen den beiden größten Großmächten der Welt, was es zu einem Kalten Krieg macht.

Der Hauptgrund dafür ist, dass die USA es nicht ertragen können, ihre globale Hegemonie zu verlieren, und eine unipolare Ordnung wiederherstellen wollen, in der sie das Sagen haben und versuchen, die Welt nach ihrem eigenen Bild umzugestalten… was genau der Grund ist, warum es zu 100% sicher ist, dass sie nicht erfolgreich sein werden: Um einen Kalten Krieg zu gewinnen, muss man einen bedeutenden Teil der Welt davon überzeugen, dass deine Sache würdig ist, und das ist hier alles andere als der Fall. Die ganze Welt hat gesehen, was passiert, wenn die USA die Unipolarität erreichen: Wahnsinnige Überheblichkeit, bei der sie nicht zögern, ganze Nationen zu zerstören und dabei Millionen zu töten. Niemand wünscht sich das zurück, außer vielleicht ein paar hartnäckige Vasallen im Westen.

Chinas Sache dagegen ist eine multipolare Weltordnung, eine Ordnung, in der die USA einfach nicht das Sagen haben, etwas, dem gute 80% der Länder der Welt zustimmen können. Ferner kann China auf 1.800 Jahre der letzten 2.000 Jahre verweisen, in denen es die führende Macht der Welt war und niemals versucht hat, die ganze Welt zu unterwerfen: Kolonialismus, die Welt nach ihrem eigenen Bild umzuwandeln oder “der Weltpolizist” zu sein, liegt einfach nicht in ihrer DNA.

Daher denke ich, dass wir sicher vorhersagen können, dass diese Transition hin zu einer multipolaren Weltordnung unvermeidlich ist, tatsächlich sind wir wahrscheinlich bereits dort. Die Frage ist jetzt, wann die USA aufhören werden, diese Realität herauszufordern, und anfangen werden, ein konstruktiver Akteur in dieser neuen Welt zu sein, anstatt überall Krieg zu führen und Konflikte zu säen. Und ich fürchte, wir können lange darauf warten… Wahrlich ist es bereits ein de-facto Merkmal der neuen Ordnung: Es ist eine multipolare Weltordnung mit einer revisionistischen Macht in ihrer Mitte, die ihre frühere hegemoniale imperialistische Stellung wiederherstellen möchte.