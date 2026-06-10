5 Zukunftsszenarien für den Iran nach dem Konflikt

Von Tyler Durden

Verfasst von Christian Milord via The Epoch Times,

Es gibt wahrscheinlich mehr als fünf Szenarien, für die sich die Iraner entscheiden könnten, wenn sich die Feindseligkeiten entspannen, doch die folgenden fünf Visionen stellen die Wege dar, die der Iran in diesem Jahr einschlagen könnte. Wird ab 2026 die Dritte Islamische Republik entstehen, nach der Ersten (1979–1989) und der Zweiten (1989–2026)? Wir können nur über den Ausgang dieser dritten Entwicklungsphase spekulieren, die möglicherweise von Geistlichen vorangetrieben wird – oder auch nicht.

Erstens sind in der unbeständigen Lage vor Ort im Iran viele Kräfte am Werk. Wenn sich der Staub gelegt hat, könnte der Iran direkt in dieselbe Routine zurückfallen, die er seit 1979 durchläuft. Der Oberste Führer Mojtaba Khamenei könnte an der Spitze der Pyramide stehen, während Präsident Masoud Pezeshkian und die Mitglieder der Expertenversammlung, des Kabinetts, der Gerichte, des Wächterrats und des Parlaments der Ideologie des militanten schiitischen Islam treu zu bleiben scheinen. Über 80 Prozent der Iraner sind Schiiten, während der Rest Anhänger des sunnitischen Islam, des Bahaitums, des Christentums sowie interreligiöse Gläubige sind.

In diesem Szenario würde das gefürchtete Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) weiterhin als parallele Streitmacht zu den nationalen Streitkräften (Artesh) des Iran dominieren – die mittlerweile ebenfalls vollständig unter der Kontrolle der Islamischen Republik stehen. Ähnlich wie die unterdrückerische frühere Mukhabarat (Inlandsgeheimdienst/Sicherheitsdienst) im Irak unter Saddam Hussein und der Assad-Dynastie in Syrien verfügt die IRGC sowohl über einen externen als auch einen internen Arm, der im In- und Ausland seine eigene Version von Gerechtigkeit walten lässt. Erneut wären die Iraner gezwungen, ständig über ihre Schulter zu blicken und ihr eigenes Verhalten zu zensieren. Das Regime würde sein militärisches Waffenarsenal wieder aufbauen, ausländische Terror-Stellvertreter finanzieren und die Engstelle der Straße von Hormus durch Inspektionen und Mautgebühren manipulieren.

Als Nächstes könnte es, wenn der Konflikt beendet ist und ein Waffenstillstand hält, zu einer Balkanisierung der Nation kommen. Im Iran gibt es eine große Zahl von Belutschen, Kurden, Turkmenen usw., die darum konkurrieren werden, ihre eigenen Interessen in einem Land zu verteidigen, das durch einen begrenzten wirtschaftlichen Kuchen gespalten ist. Es wird für das Regime schwierig sein, sein militärisches Arsenal nach Monaten der Verwüstung wieder aufzubauen.

Drittens wird der Iran nach einem brüchigen Waffenstillstand und Pendeldiplomatie in einen Bürgerkrieg abgleiten. Es gibt Parallelen zwischen der aktuellen Lage im Iran und Syrien unter der Herrschaft von Bashar al-Assad (2000–2024). Beide paranoiden Regime hatten wenig Vertrauen in die Fähigkeit ihrer eigenen Bürger, mit Freiheit und Chancen umzugehen. Baschar war weitaus brutaler als sein Vater, Hafez al-Assad (1971–2000), und seine harten Maßnahmen gegen Proteste stürzten Syrien für dreizehn Jahre (2011–2024) in einen Bürgerkrieg.

Offenbar ist Mojtaba Khamenei noch kompromissloser als sein Vater, und als oberster Führer würde er versuchen, alle Stimmen für Demokratie und Gerechtigkeit zu unterdrücken. Seine engen Verbindungen zur IRGC würden dazu beitragen, den Weg für eine weitreichende Unterdrückung zu ebnen. Der Ausgang dieses Bürgerkriegs wäre schwer vorherzusagen, da der Iran eine viel größere Bevölkerung hat als Syrien und regelmäßig Forderungen nach zivilen und wirtschaftlichen Reformen in mehreren städtischen Gebieten laut werden.

Viertens: Wenn ein Waffenstillstand in Kraft tritt und der freie Handelsverkehr durch die Straße von Hormus wieder aufgenommen wird, werden die Iraner dann auf die Vergangenheit zurückblicken, um daraus Lehren für den Aufbau einer besseren Zukunft zu ziehen? Werden sie die Exzesse der Islamischen Republik ablehnen und danach streben, mehr wirtschaftliche Chancen und Gleichberechtigung für Frauen zu schaffen? Es scheint, als würde ein großer Teil der Iraner im Exil lebende Führer der Diaspora wie Kronprinz Reza Pahlavi als Übergangsfigur bevorzugen, um interne Reformer bei der Gestaltung einer repräsentativen Regierung zu unterstützen. Natürlich würde die brutale IRGC versuchen, jede reformistische Bewegung zu vereiteln.

Fünftens: Dieses letzte Szenario bietet etwas Hoffnung. Sind die Überreste der Führung der Islamischen Republik in der Lage, sich von einem permanenten Konflikt abzuwenden? Durch intensive Verhandlungen mit verschiedenen Interessengruppen ergibt sich ein Durchbruch hin zu möglichem Frieden und Sicherheit. Anstatt grundlegenden Reformen nur Lippenbekenntnisse abzugeben, würde die iranische Führung zustimmen, Frauen mehr Freiheiten zu gewähren, offene Wahlen abzuhalten und das Wirtschaftswachstum zu fördern.

Dazu würde auch gehören, Scheingerichte abzuschaffen, die den verhafteten Iranern ihre Rechte verweigern. Zwar hat der Iran keine demokratische Vergangenheit, doch könnten im Interesse des künftigen Wohlstands und der Sicherheit des Landes schrittweise kleine Fortschritte in diese Richtung erzielt werden. Das Regime würde sich bereit erklären, die Finanzierung ausländischer Terror-Stellvertreter einzustellen, die halbe Tonne angereichertes Uran aus den unterirdischen Lagern herauszugeben, die Produktion von Langstreckenraketen einzustellen und die Straße von Hormus für den weltweiten Handel freizugeben.

In diesem Szenario ist es möglich, dass die ehemaligen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad, Mohammed Khatami und Hassan Rouhani zu Reformen konsultiert würden, die zuvor vom Parlament und dem Obersten Führer abgelehnt wurden. Eine schrittweise Normalisierung der Beziehungen zu Israel und anderen Staaten der Region könnte sich allmählich entwickeln, auch wenn die Unterzeichnung der Abraham-Abkommen eine große Herausforderung darstellen dürfte. Sollte diese fünfte Option scheitern, könnte der Iran dazu verdammt sein, die Geschichte noch einmal zu wiederholen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von The Epoch Times wider.

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