Ehemaliger MI6-Spion Alastair Crooke: Iran nimmt seine Chancen mit dem Krieg wahr

Alastair Crooke

Der Krieg der USA mit dem Iran hat seine erste Phase hinter sich gelassen und bewegt sich auf eine neue zu – eine, in der der Iran stillschweigend seine Chancen darauf setzt, dass die nächste Phase der Krieg sein wird. Höchstwahrscheinlich wird es sich um kurze Episoden eines begrenzten Krieges handeln, der jedoch das Potenzial besitzt, sich regional auszuweiten, falls die USA (und Israel) sich für eine scharfe Eskalation entscheiden sollten.

Die neue Phase birgt natürlich Risiken, doch der Iran hat die Trumpfkarten in der Hand: die Fähigkeit, als Vergeltung für zugefügten Schaden überproportional schweren Schaden an der Golf-Infrastruktur anzurichten – und das Bewusstsein, dass der Westen sich immer weiter dem Absturz von der Energie-„Klippe“ nähert.

Die drei Säulen, die diesem Wandel zugrunde liegen, sind erstens das Vertrauen darauf, dass der Iran nicht (und nicht kann) von seiner Kontrolle über Hormus verdrängt werden kann, und dass mit der Konsolidierung seiner Verwaltungsstrukturen dort die Realität der iranischen Kontrolle über Hormus zunehmend von den Staaten verinnerlicht und in ihrer Akzeptanz der iranisch-omanischen Kontrolle zum Ausdruck kommen wird.

via YNet

Mit diesem Kernprinzip verbunden ist die Umsetzung einer eskalierenden Abschreckung seitens des Irans gegenüber der amerikanischen Seeblockade. Jeder Versuch, iranische Schiffe abzufangen oder anzugreifen oder die Verwaltung der Meerenge zu behindern, wird mit zunehmend schärferen Vergeltungsschlägen beantwortet werden. Letztendlich könnte diese Politik dazu führen, dass der Iran immer größere Schäden an US-Marine-Schiffen verursacht – ein weiterer Reibungspunkt.

Am 3. Juni zum Beispiel feuerte die USA eine Hellfire-Rakete auf einen iranischen Öltanker in der Nähe der Straße von Hormus ab. Als Reaktion darauf wurde ein Schiff im US-amerikanischen (oder teils US-amerikanischen) Besitz, die Panaya, mit Raketen getroffen. Darüber hinaus feuerte der Iran drei Wellen von Marschflugkörpern auf den US-Luft- und Hubschrauberstützpunkt in Kuwait ab, von dem der Angriff ausgegangen war. Es sind Bilder von schweren Schäden auch am internationalen Flughafen von Kuwait aufgetaucht (obwohl die Ursache der Schäden umstritten bleibt).

Das zweite diesem Wandel zugrunde liegende Prinzip spiegelt einfach die Verachtung des Irans für Trumps ständige Aufblähung der Forderungen, übertriebene Drohungen (die spürbar hinter den Fähigkeiten der USA zurückbleiben) sowie sein ständiges Hin und Her und seine verächtliche Rhetorik gegenüber dem Iran wider.

Die iranische Führung hat, so scheint es, den Schluss gezogen, dass ein Kompromiss wahrscheinlich nicht zustande kommen wird, und dass es besser ist, die „Verhandlungen“ abzubrechen, „als die sinnlosen, böswilligen Verhandlungen mit einem betrügerischen und altersschwachen amerikanischen Regime fortzusetzen“, wie die New York Times die iranischen „Verhandlungen“ genannt hat – was darauf hindeutet, dass das „Deal-Chaos“ keine einmalige Panne Trumps ist, die auf das Iran-Problem beschränkt ist, sondern vielmehr ein konsistentes Muster von Funktionsstörungen, das sich bei praktisch allen „Friedens“-Initiativen Trumps wiederholt.

Hinter der Entscheidung des Irans, die Gespräche auszusetzen, liegt jedoch wahrscheinlich die allmählich aufdämmernde Klarheit, die aus israelischen und amerikanischen Stellungnahmen und Analysen sickert, dass das wahre Ziel des US-israelischen Überraschungsangriffs vom 28. Februar nie ein Regimewechsel an sich war – der darauf abzielte, die iranischen „Hardliner“ durch einen gemäßigteren Führer nach Art von Delcy Rodrigues auszutauschen; sondern vielmehr darauf abzielte, die vollständige Zerstörung und Zersplitterung des Irans herbeizuführen – eine Erkenntnis, die die Kalkulation des Irans zwangsläufig verändern musste.

Diese Erkenntnis hat die öffentliche Unterstützung für die Islamische Republik enorm gefestigt und gleichzeitig den Krieg zu einem existenziellen Kampf um die Bewahrung der ethischen Werte der Revolution gemacht. Aus dieser Perspektive betrachtet, gibt es für den Iran wenig, was er mit Trump besprechen könnte, abgesehen von einem künftigen Modus Vivendi – falls und wenn Washington versteht, dass es in der Sackgasse steckt, und eine neue Realität Einzug hält.

Das dritte Prinzip, das diese neue Phase des Konflikts untermauert, ist dasjenige, das der Iran von Beginn der Islamabad-Gespräche an verkündet hat: „Waffenruhe für alle oder Waffenruhe für niemanden.“ Dies wurde in Trumps jüngstem Ultimatum des Irans erneut betont: „Wenn die israelischen Drohungen aus der letzten Woche, den südlichen Vorort Dahiyeh von Beirut dem Erdboden gleichzumachen, ausgeführt worden wären, dann hätte der Iran Nordisrael hart mit seinen Raketen getroffen. ‚Es gab eine Waffenruhe für alle – oder keine Waffenruhe.'“

Trump entschied sich für die Waffenruhe und erklärte, nach seinem Telefonat mit Netanjahu, dass diese in Kraft sei. Er sagte Netanjahu, er solle seine geplante Bombardierung von Dahiyeh im Süden Beiruts absagen. In Israel brach eine gewaltige Welle der Wut aus allen Teilen des politischen Spektrums über Netanjahu herein, allein wegen der Vorstellung, israelische Angriffe im Libanon einzuschränken. Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett beschuldigte Netanjahu, „die Kontrolle über die israelische Souveränität verloren zu haben“. Und der ehemalige Premierminister Yair Lapid sagte, Israel sei nach dem Abbruch der Angriffe zu einem „Vasallenstaat“ degradiert worden.

Die USA und Israel versuchen seit einigen Monaten, eine Gruppe von Führern im Libanon dazu zu bringen, die Aufgabe der Entwaffnung der Hisbollah zu übernehmen, wie Rubio erklärte, „damit Israel es nicht tun muss“ – etwas, was libanesische Führer offensichtlich nicht tun können.

Israel hat keine kohärente Libanon-Strategie. Ein ehemaliger hochrangiger israelischer Militärgeheimdienstoffizier, Danny Citrinowicz, skizziert einen neuen strategischen „iranischen Erfolg“:

Teheran hat es effektiv geschafft, die libanesische Front mit der breiteren iranisch-israelischen Arena zu verbinden. Jede Eskalation im Libanon wird nun zunehmend durch das Prisma der US-iranischen Dynamik betrachtet.

Dennoch beobachtet er:

Die Lage im Libanon bleibt höchst instabil. Israel und die Hisbollah interpretieren die derzeitigen Vereinbarungen weiterhin auf grundlegend unterschiedliche Weise. [Während] Israel darauf besteht, dass es außer in Beirut im gesamten Libanon Handlungsfreiheit behält, besteht die Hisbollah [andererseits] darauf, dass jede israelische militärische Aktivität – überhaupt – den Waffenstillstandsrahmen verletzt. Diese konkurrierenden Interpretationen schaffen ein erhebliches Potenzial für erneute Reibungen und Eskalation vor Ort.

In Israel bleibt die Lage in den nördlichen Städten für fast alle Israeli neuralgisch. Viele Städte entlang der libanesischen Grenze und bis hinunter nach Galiläa sind halb leer – „ganze Landstriche, die von der [Regierung] aufgegeben wurden“, schreibt Ben Caspit. Lokale Politiker behaupten, dass „auch sie Israeli sind“ und die Regierung reagieren müsse.

Wir bevorzugen die Sprache der Diplomatie, aber wir sprechen andere Sprachen weit fließender. Brechen Sie Ihre Zusagen, und wir wechseln zu dem, was wir am besten beherrschen. Sie reiten das Pferd, das Sie gesattelt haben!

We prefer the language of diplomacy, but we speak other languages far more fluently. Break your commitments, and we'll switch to what we speak best.



You ride the horse you saddled! — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 9, 2026

Der Libanon wird sicherlich ein Streitpunkt bleiben. Es ist nicht die Frage, ob, sondern wann die nächste Krise zuschlagen wird. Israel wird die Sache nicht auf sich beruhen lassen – selbst liberale Oppositionsführer fordern die Zerstörung der Hisbollah und protestieren dagegen, dass Trump Netanjahu im Libanon die Hände bindet.

Der Iran wird die Dinge ebenfalls nicht auf sich beruhen lassen. Vermittler haben den Amerikanern mitgeteilt, dass der Iran ein Ende des Krieges im Libanon, den Abzug der israelischen Streitkräfte und einen Rückzug von Hormus als verbindliche Bedingungen betrachtet – bevor über andere Themen gesprochen wird.

Also, da sind wir nun. Die militärischen Scharmützel – effektiv eine kurze Serie von Angriffen US-amerikanischer Streitkräfte auf die iranische Schifffahrt und die Infrastruktur der Meerenge, die aus Trumps Wunsch resultieren, seine Seeblockade gegenüber der US-amerikanischen Öffentlichkeit zu behaupten – gehen weiter. Diese Situation ist eindeutig brisant – genauso wie der Libanon-Kontext.

Der Iran erkennt effektiv die Realität an, dass in dieser neuen Phase – mit so vielen inhärenten Zündpunkten – eine militärische Eskalation der USA irgendwann wahrscheinlich zu einer politischen Notwendigkeit für Trumps inländische und jüdische Geldgeber werden wird.

Und die Verhandlungen? Sie werden nirgendwo hinführen, solange Israel und die US-amerikanischen jüdischen Milliardärsspender jedes Ergebnis ablehnen, das den Iran sowohl intakt als auch stärker hinterlässt und – parallel zu diesem binären Denken – das „Israel First“-Projekt innerhalb der USA und der Region entsprechend geschwächt zurücklässt.

Ein Abkommen, das nicht den Iran unrettbar geschwächt sieht, wird von diesen letztgenannten Kräften als „verräterische Pflichtvergessenheit“ durch Trump verurteilt werden. Er wird erbarmungslos angegriffen werden. Doch er muss erkennen, dass der Iran ohnehin kurz davor steht, die US-amerikanischen Fesseln abzuwerfen.

Diese Phase des iranischen Konflikts wird wahrscheinlich erst enden, wenn der Westen von der herannahenden wirtschaftlichen Klippe fällt …