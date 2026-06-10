Greg Brockman: Der ChatGPT-Milliardär, der Trump finanziert, sich für KI einsetzt und Hightech-Waffen entwickelt

Von Alan Macleod

Er mag noch kein bekannter Name sein, doch Greg Brockman gehört zu den mächtigsten Personen der Welt. Der Mitbegründer von OpenAI ist einer der reichsten und großzügigsten Geldgeber von Präsident Trump und gibt Dutzende Millionen Dollar aus, um gegen die Regulierung der künstlichen Intelligenz vorzugehen. Er nutzt OpenAI zur Entwicklung hochtechnologischer und futuristischer Überwachungs- und Militärsysteme, wobei Israel diese Technologie bei seinem Völkermord in Gaza einsetzt.

MintPress News beleuchtet den Tech-Milliardär, der still und leise in Washington, D.C. die Fäden zieht.

Trumps milliardenschwerer Geldgeber

Politik ist ein kostspieliges Geschäft. Zum Glück für die Republikanische Partei kann sie sich auf die Unterstützung von Greg Brockman verlassen. Zusammen mit seiner Frau Anna spendete der Mitbegründer von OpenAI 25 Millionen Dollar an MAGA Inc. – einen Super-PAC, der Präsident Trump und seine Verbündeten finanziert.

MAGA Inc. ist finanziell fast vollständig von Milliardären wie Brockman abhängig. 62 Prozent der 305 Millionen Dollar, die gesammelt wurden, stammten von Spendern, die 5 Millionen Dollar oder mehr zusagten, und 96 Prozent von Zusagen über 1 Million Dollar.

Die Summe von 305 Millionen Dollar ist völlig beispiellos und stellt alle bisherigen Rekorde für den Super-PAC eines Präsidenten in den Schatten. Und das, obwohl es Trump gesetzlich untersagt ist, erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren. Dennoch hat er während seiner Amtszeit so viele Gesetze und Protokolle missachtet, dass viele davon ausgehen, er werde es trotzdem versuchen.

Die Entscheidung, Trumps politische Ambitionen finanziell zu unterstützen, hat bei vielen Mitarbeitern von OpenAI – dem Unternehmen, das den KI-Chatbot ChatGPT auf den Markt gebracht hat – Besorgnis ausgelöst. Einige vermuten, dass Brockmans Spenden über bloße politische Lobbyarbeit im Sinne von „Quid pro quo“ hinausgehen und einen Versuch darstellen, den Kurs des Landes zu ändern.

A.I. PAC

Brockman selbst hat behauptet, er sei nicht politisch. Seine bisher größte Spende belief sich auf 5.400 Dollar an Hillary Clinton im Jahr 2016 – eine lächerliche Summe für jemanden mit einem geschätzten Vermögen von 25,5 Milliarden Dollar. Doch diese neue Spende an Trump ist Teil einer breiteren Einflusswelle, da der Milliardär in die Politik einsteigt, um seine eigenen Interessen und die von OpenAI voranzutreiben.

Die Brockmans haben zudem 50 Millionen Dollar in „Leading the Future“ gesteckt, einen überparteilichen Super-PAC, der darauf abzielt, den Einsatz von KI in einer Vielzahl von Sektoren zu fördern und skeptische Gesetzgeber, die eine stärkere Regulierung der Branche fordern, anzugreifen und aus dem Amt zu verdrängen.

„Diese Mission ist meiner Meinung nach größer als einzelne Unternehmen, größer als Unternehmensstrukturen“, sagte er gegenüber dem WIRED Magazine und fügte hinzu: „Wir begeben uns auf eine Reise, um diese Technologie zu entwickeln, die das Wirkungsvollste sein wird, was die Menschheit je geschaffen hat. Das richtig zu machen und dafür zu sorgen, dass es allen zugutekommt – das ist das Wichtigste.“

Die Öffentlichkeit steht dem Ganzen jedoch äußerst skeptisch gegenüber. Eine aktuelle Umfrage ergab, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in KI sehr gering ist – und weiter sinkt. Nur 5 % der Amerikaner geben an, KI sehr zu vertrauen, während 77 % befürchten, dass die Technologie eine grundlegende Bedrohung für die Menschheit darstellen könnte.

Viele Politiker teilen diese Ansicht und möchten die Technologie in den Griff bekommen, bevor es zu spät ist. Doch die KI-Branche ist bereits Hunderte von Milliarden Dollar wert, was Brockman und Mitbegründer Sam Altman zu einigen der reichsten Menschen der Welt macht. Die Sorge ist, dass die KI-Branche ihren neu gewonnenen Reichtum nutzen wird, um hart gegen Gesetze zu lobbyieren, die ihr Wachstum einschränken würden, und Millionen ausgeben wird, um KI-kritische Gesetzgeber zu vernichten.

Zu diesem Zweck haben sie mit AIPAC bereits ein Vorbild, dem sie nacheifern können. Das American Israel Public Affairs Committee pumpt Geld in Wahlkämpfe mit Kandidaten, die Israel kritisch gegenüberstehen, um US-Politiker dazu zu überreden und zu zwingen, Israel zu unterstützen.

Anfang dieses Monats verlor der Abgeordnete Thomas Massie – ein scharfer Kritiker Israels und des Krieges gegen den Iran – die Vorwahlen in Kentucky, nachdem AIPAC und andere pro-israelische Gruppen Dutzende Millionen Dollar ausgegeben hatten, um ihn anzugreifen und seinen Gegner Ed Gallrein zu finanzieren.

Massies Vorwahl in Kentucky war die teuerste in der Geschichte der USA. Auch bei der zweit- und drittteuersten Vorwahl der Geschichte gelang es dem AIPAC, die Israel-Kritiker Jamal Bowman und Cori Bush zu besiegen.

Wenn es nach vielen in der Tech-Welt geht, könnte die bedingungslose Unterstützung für KI zur Standardposition werden, ähnlich wie das Eintreten für Israel, wobei Gesetzgeber sich hüten, sich mit der Branche anzulegen, aus Angst, ihre Sitze zu verlieren. Sie haben sicherlich das Geld, um eine Art KI-PAC zu gründen; allein OpenAI wird bereits auf rund 852 Milliarden Dollar geschätzt.

Einsatz von KI zur Unterdrückung von Anti-KI-Widerstand

Präsident Trump unternimmt bereits Schritte, um Regulierungsversuche der Branche zu blockieren. Im Dezember unterzeichnete er eine Durchführungsverordnung, die es den Bundesstaaten untersagt, eigene Gesetze zur Einschränkung von KI zu erlassen – etwas, das 38 Bundesstaaten bereits getan hatten.

Die Gründe für diese Entscheidung waren unklar. Trump selbst erklärte, der Plan sehe „eine zentrale Genehmigungsinstanz“ vor. Sein KI-Beauftragter David Sacks sagte jedoch, dies sei ein Versuch, den „belastenden“ Vorschriften vieler Bundesstaaten entgegenzuwirken und den USA zu helfen, im Wettbewerb mit China zu bestehen.

Trump selbst ist persönlich in KI investiert, da er Aktien von Nvidia, AMD, CoreWeave, KLA Corp. und anderen Branchenunternehmen gekauft hat – und das, obwohl er gerade über die Gesetze entscheidet, die regeln, wie sich diese Technologie entwickeln darf.

Noch beunruhigender ist vielleicht, dass neue Dokumente zeigen, dass die Trump-Regierung plant, die Macht des nationalen Sicherheitsapparats einzusetzen, um gegen das vorzugehen, was sie als neue Welle des „Anti-Tech-Extremismus“ bezeichnet.

Mehr als 1.000 Seiten durchgesickerter Regierungsdokumente zeigen, dass das FBI und das Heimatschutzministerium eine Welle innerstaatlicher Unruhen erwarten, da KI Gemeinschaften im ganzen Land zerstört. Durch automatisierungsbedingte Arbeitsplatzverluste und den Bau gigantischer Rechenzentren werden Wasser und Strom der öffentlichen Nutzung entzogen, was die Preise für das wenige, was übrig bleibt, in die Höhe treibt.

Wie ein Bericht feststellt:

„Die chaotische Atmosphäre, die in den nächsten fünf Jahren durch neue KI-Technologien entstehen könnte, könnte zu groß angelegten Protesten führen, die in zivile Unruhen und gewalttätige extremistische Aktivitäten gegen die Technologie ausarten, insbesondere in großen Ballungsräumen wie New York City.“

So hat die Regierung bereits damit begonnen, eine neue und äußerst weit gefasste Gruppe von US-Bürgern zu überwachen. Ironischerweise wird sie dazu künstliche Intelligenz einsetzen und die Beiträge einzelner Personen in sozialen Medien, ihre Nachrichten, Standortdaten und vieles mehr überwachen.

Israelisches „Talent“ treibt OpenAI an

Dabei wird sich die US-Regierung auf Taktiken und Technologien stützen, die Israel bei der Überwachung Palästinas verfeinert hat. Brockman und OpenAI sind mit dieser Angelegenheit bestens vertraut. Tatsächlich haben beide tiefe Verbindungen zum israelischen Sicherheitsapparat.

Brockman hat zuvor erklärt, dass OpenAI auf israelischem „Talent“ basiert. Der prominenteste Vertreter davon ist der Mitbegründer und ehemalige Chefwissenschaftler des Unternehmens, Ilya Sutskever. Sutskever, ein in der Sowjetunion geborener Israeli, verließ OpenAI im Jahr 2024, um Safe Superintelligence zu gründen, ein neues KI-Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv, das „Sicherheit und Israels Rolle in den Vordergrund stellen“ und gezielt Israelis für das Unternehmen rekrutieren wird.

Obwohl er versucht, offen politische Äußerungen zu vermeiden, hat sich Brockman öffentlich begeistert über Israel geäußert. „Wir haben eine Reihe israelischer Ingenieure, Wissenschaftler und Manager. Sie sind erstklassig, keine Frage“, sagte er,

„Wir haben einen Manager, der eines unserer Kernteams leitet und früher bei den Spezialeinheiten war; nichts bringt ihn aus der Fassung. Daher glaube ich, dass die israelische Mentalität etwas an sich hat, das meiner Meinung nach für diesen Bereich tatsächlich sehr förderlich ist.“

Er äußerte sich dazu auf der Bühne bei einer Veranstaltung im Jahr 2023 zusammen mit Benjamin Netanjahu, der darauf antwortete:

„Weißt du, wofür AI steht? Sie steht für Amerika und Israel.“ Der israelische Ministerpräsident erklärte außerdem, dass Israel in diesem Bereich über seine Verhältnisse spiele, da es über „diesen Zustrom an militärischer KI verfügt, der sich sehr schnell entwickelt und einen sehr großen Teil der Bevölkerung einbezieht“.

Einige Monate zuvor war Altman nach Israel gereist, um den Präsidenten des Landes, Isaac Herzog, zu treffen. Dort verkündete Altman, dass Israel eine „enorme Rolle“ in der Zukunft der KI spielen werde. Er hat seinen Worten auch Taten folgen lassen und massiv in Apex investiert, ein israelisches KI-Startup, das von ehemaligen Mitgliedern der Einheit 8200 gegründet wurde, der Eliteeinheit der israelischen Streitkräfte für Spionage und Cyberkrieg.

KI-gestützter Völkermord

Die Einheit 8200 war das Herzstück von Israels Hightech-Offensive gegen seine Nachbarn. Die Gruppe nutzte die Leistungsfähigkeit der KI, um riesige Datenmengen zu durchforsten, die sie über die unter ihrer Kontrolle stehenden Palästinenser gespeichert hat, um Tötungslisten für ihre automatisierten Waffensysteme zu erstellen. Es war die KI, die es ihnen ermöglichte, die Engpässe der menschlichen Zielerfassung zu umgehen und die volle Wucht ihres Arsenals auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu entfesseln, wobei allein in den ersten Wochen des Angriffs Zehntausende getötet wurden.

Eine Untersuchung der Associated Press ergab, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz von Microsoft und OpenAI durch das israelische Militär im Vergleich zur Woche vor dem Angriff am 7. Oktober um fast das 200-Fache, also um 20.000 %, gestiegen ist.

OpenAI gibt an, keine Partnerschaft mit den israelischen Streitkräften zu unterhalten. Doch im Januar 2024 – auf dem Höhepunkt des israelischen Angriffs auf Gaza – entfernte das Unternehmen stillschweigend Formulierungen aus seinen Nutzungsbedingungen, die es Kunden untersagten, seine Modelle für „Aktivitäten mit hohem Risiko für körperlichen Schaden“ wie „Militär und Kriegsführung“ zu nutzen.

Nur wenige Tage später wurde bekannt, dass das Unternehmen mit dem Kriegsministerium an einer Reihe von Projekten arbeitete, darunter Cybersicherheitsprogramme.

Von da an brachen alle Dämme, und OpenAI wurde zu einem vollwertigen Rüstungsunternehmen. Im vergangenen Jahr bewarb sich das Unternehmen um einen 200-Millionen-Dollar-Auftrag des US-Militärs zur „Entwicklung von Prototypen für bahnbrechende KI-Fähigkeiten zur Bewältigung kritischer nationaler Sicherheitsherausforderungen sowohl im Kriegsgebiet als auch im Unternehmensbereich“ und erhielt den Zuschlag. Und im März schloss es eine mysteriöse Vereinbarung mit dem Kriegsministerium über den Einsatz von KI-Systemen in „geheimen Umgebungen“.

Diese Nachricht war besonders umstritten, da sich OpenAI-Konkurrent Anthropic zuvor aus demselben Geschäft zurückgezogen hatte. Das Unternehmen erklärte, es habe schwerwiegende ethische Bedenken, dass das Verteidigungsministerium die Technologie sofort nutzen würde, um eine massive Überwachung der US-Bevölkerung durchzuführen und vollständig autonome Waffensysteme zu entwickeln, die ohne jegliche menschliche Eingabe oder Aufsicht funktionieren würden.

„Wir können ihrer Bitte guten Gewissens nicht nachkommen“, schrieb Anthropic – ein Unternehmen, das kaum für seine moralischen Standpunkte bekannt ist – in seinem Blog und begründete damit seine Entscheidung.

OpenAI hat zudem eine Partnerschaft mit Anduril Industries bekannt gegeben, einem in den USA ansässigen Unternehmen, das sich auf fortschrittliche Militärsysteme spezialisiert hat. Der Gründer von Anduril, Palmer Luckey, der sich selbst als „radikalen Zionisten“ bezeichnet, bemüht sich aktiv um eine enge Zusammenarbeit mit israelischen Sicherheitskräften und reiste im Februar nach Israel, um sich dort mit Netanjahu und hochrangigen Militärs zu treffen.

Diese Konvergenz von Silicon Valley, Israel und dem nationalen Sicherheitsapparat ist selbst bei den größten und etabliertesten Unternehmen zu beobachten. Microsoft – ein wichtiger Geldgeber von OpenAI – ist ein Hauptakteur beim Völkermord in Palästina. Es stellt der Einheit 8200 Server und Technologie zur Verfügung, damit die Gruppe mindestens 13,6 Petabyte an Informationen (entspricht 23.000 Jahren Audioaufnahmen oder sieben Billionen Textseiten) über Palästinenser speichern, überwachen und analysieren kann. Dafür werden sie großzügig belohnt; die Rüstungsindustrie gehört zu den lukrativsten Branchen, in denen man tätig sein kann.

ChatGPT dazu bringen, pro-israelischer zu sein

Es lässt sich auch Geld damit verdienen, KI-Chatbots wie ChatGPT so zu manipulieren, dass sie zionistischer sind. Die israelische Regierung hat Millionen ausgegeben, um amerikanische Unternehmen zu beauftragen, das Publikum mit pro-israelischen Botschaften zu überschütten.

Ein 6-Millionen-Dollar-Vertrag mit dem US-Unternehmen Clock Tower X sieht beispielsweise vor, dass das Unternehmen pro-israelische Websites erstellt und bewirbt, die darauf abzielen, KI-Plattformen wie Claude und ChatGPT dazu zu bringen, die offizielle israelische Linie nachzuplappern, insbesondere wenn es um Fragen zum Nahen Osten geht.

Und am Donnerstag wurde bekannt, dass ein Unternehmen unter der Leitung des ehemaligen Trump-Wahlkampfmanagers Brad Parscale 13 Millionen US-Dollar an Geldern der israelischen Regierung an Firmen weitergeleitet hatte, die sich der Erstellung von Inhalten widmen, die speziell darauf ausgelegt sind, ChatGPT dazu zu bewegen, pro-israelischere Positionen einzunehmen.

Dies ist nur ein Bruchteil des enormen Budgets für öffentliche Diplomatie in Höhe von 730 Millionen Dollar, das Tel Aviv im März bewilligt hat – eine fast fünffache Steigerung gegenüber dem Vorjahr und das 100-Fache des Betrags, den es vor dem 7. Oktober 2023 ausgegeben hatte.

Letztendlich verdeutlicht der Fall von Greg Brockman und OpenAI also die wachsenden Verbindungen zwischen dem Silicon Valley, Israel und dem nationalen Sicherheitsapparat. Der Milliardär ist eine neue und wichtige Figur in der Innenpolitik, der die Ambitionen der Trump-Regierung finanziert, während er gleichzeitig das Land mit Geld überschüttet, Gesetzgeber unterstützt, die die Interessen seines Unternehmens fördern, und sicherstellt, dass der breite öffentliche Widerstand gegen KI in Washington, D.C. keine Stimme findet.

OpenAI entwickelt sich zunehmend zu einem Militärdienstleister, da die Schlachtfelder des 21. Jahrhunderts immer weiter automatisiert werden. Nirgendwo wird dies deutlicher als bei Israels Angriff auf Palästina. Tatsächlich werden viele der von Israel entwickelten invasiven Überwachungstaktiken nun im eigenen Land eingesetzt, um aufkommenden Widerstand zu unterdrücken. Brockman und OpenAI stehen im Zentrum dieser Entwicklung und planen still und leise die Zukunft der amerikanischen Gesellschaft. KI selbst mag vielleicht kein Bewusstsein haben, aber Brockman hat es ganz sicher.