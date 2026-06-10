Wenn das „Gewinnen“ sein soll, kann sich Amerika davon nicht mehr viel leisten

Von John & Nisha Whitehead

„Wir werden so oft gewinnen, dass ihr es vielleicht sogar leid werdet, zu gewinnen. Und ihr werdet sagen: ‚Bitte, bitte. Das ist zu viel des Guten. Wir halten das nicht mehr aus. Herr Präsident, das ist zu viel.‘“ – Donald Trump

Donald Trump versprach den Amerikanern, sie würden es leid werden, zu gewinnen.

Wenn das so aussieht, wie es ist, zu gewinnen, kann sich Amerika davon nicht mehr viel leisten.

Wir verlieren wirtschaftlich an Boden. Wir verlieren im Ausland an Glaubwürdigkeit. Wir verlieren Touristen, Arbeitskräfte, Stabilität, Vertrauen, verfassungsrechtliche Leitplanken und das, was noch von der Illusion übrig geblieben ist, dass die Regierung „uns, dem Volk“ Rechenschaft schuldig ist.

Die Tourismusbranche leidet, da internationale Besucher zunehmend zögern, in die Vereinigten Staaten zu kommen. Selbst die Migration – das Lebenselixier des amerikanischen Wirtschaftswachstums, der Innovation, der Arbeitskräfte und der nationalen Erneuerung – entwickelt sich nun in die falsche Richtung. Es kommen weniger Menschen ins Land, mehr Amerikaner verlassen es, und einigen Schätzungen zufolge hat das Land bereits eine negative Nettozuwanderung erreicht.

Das ist nicht das Kennzeichen einer „erfolgreichen“ Nation. Es ist das Kennzeichen einer Nation, aus der die Menschen zunehmend fliehen wollen.

Selbst die bevorstehende Weltmeisterschaft – normalerweise ein wirtschaftlicher Segen für Tourismus, Reiseverkehr und Gastgewerbe – wird überschattet von der harten Einwanderungspolitik der Regierung, Protesten gegen Inhaftierungen und Drohungen, den internationalen Reiseverkehr an wichtigen Flughäfen zu stören.

Das passiert, wenn eine Nation Besucher, Einwanderer und Andersdenkende in erster Linie als Bedrohung und erst in zweiter Linie als Menschen behandelt: Die Menschen kommen nicht mehr, Unternehmen leiden, und Angst wird zur offiziellen Politik.

Die Wirtschaft sendet trotz der unerbittlichen Siegesrunden der Regierung Warnsignale aus: rückläufiges Wachstum, angespannte Verbraucher, steigende Kosten, aufgebrauchte Ersparnisse und politisches Chaos, das Familien, kleine Unternehmen und ganze Branchen im Ungewissen lässt, welche neuen Turbulenzen der morgige Tag bringen wird.

Die Verluste zehren an uns.

Unterdessen hat der Mann, der versprochen hatte, Kriege zu beenden, deren Fortsetzung und Ausweitung zu verantworten. Der Mann, der versprochen hatte, die Preise zu senken, hat dazu beigetragen, die Unsicherheit zu steigern. Der Mann, der versprochen hat, den Sumpf trockenzulegen, hat die Regierung in ein System der Pfründenvergabe für Loyalisten, Kumpane, Auftragnehmer, Oligarchen und Machtbroker verwandelt. Der Mann, der Recht und Ordnung versprochen hat, hat das Gesetz als Waffe gegen Feinde eingesetzt und für Freunde außer Kraft gesetzt.

Das ist kein Sieg.

Das ist die langsame Niederlage einer konstitutionellen Republik durch Spektakel, Missstände, Gier und rohe Gewalt.

Betrachten wir die laufende Liste von Trumps sogenannten „Erfolgen“.

Ein 1,776 Milliarden Dollar schwerer „Anti-Weaponization“-Fonds – angeblich geschaffen, um Opfer von Regierungsmissbrauch zu entschädigen – wurde schnell zu einem Paradebeispiel für Regierungsmissbrauch, wobei Kritiker davor warnten, dass Steuergelder dazu verwendet werden könnten, Trumps Verbündete, politische Getreue und sogar Angeklagte des 6. Januar zu belohnen. Dieser Fonds wurde inzwischen gerichtlich blockiert, als rechtswidrig angefochten und Berichten zufolge angesichts parteiübergreifender Kritik überdacht; doch die übergeordnete Vereinbarung bleibt ein leuchtendes Warnsignal: Ein Vergleich, der Trump, seine Familie und seine verbundenen Unternehmen vor künftigen Steuerprüfungen schützen könnte, riecht nach Korruption durch Selbstbereicherung.

Ein 400 Millionen Dollar teurer Ballsaal im Weißen Haus, der als „Geschenk“ an das Land angepriesen wurde, ist zum perfekten Denkmal für die Prioritäten dieser Regierung geworden: vergoldetes Spektakel, Einfluss von Spendern, Sicherheitsausnahmen und imperiale Prachtentfaltung in einer Zeit, in der gewöhnliche Amerikaner Schwierigkeiten haben, sich Lebensmittel, Wohnraum, Gesundheitsversorgung und das Nötigste zu leisten.

Das Weiße Haus selbst wird nach Trumps Bild umgestaltet – mehr Gold, mehr Pracht, mehr Eitelkeit –, während die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Präsidentenamtes als entbehrlich behandelt werden. Sogar das Kennedy Center wurde Teil dieser Markenbildung, bis ein Bundesrichter entschied, dass Trumps Name unrechtmäßig hinzugefügt worden war, und die Regierung daran hinderte, die Kulturinstitution wegen Renovierungsarbeiten zu schließen.

Und dann sind da noch die Gerichte, wo eine Trump-Maßnahme nach der anderen hart an die Grenzen des Rechts gestoßen ist. Immer wieder mussten untergeordnete Gerichte die Regierung daran erinnern, dass die Exekutivgewalt nicht absolut ist, dass ein Notstand die Verfassung nicht außer Kraft setzt und dass selbst Präsidenten sich an das Gesetz halten müssen.

Diese Niederlagen waren keine rein formalen: Richter haben der Regierung Diskriminierung von Medien aufgrund ihrer Standpunkte, verfassungswidrige Bestrafung von Anwaltskanzleien, unrechtmäßige Zollmanöver und Exekutivmaßnahmen vorgeworfen, die verfassungsrechtliche Grenzen eher als Ärgernis denn als verbindliches Recht betrachten.

Das ist das Maß an Trumps „Erfolg“: von Steuerzahlern finanzierte Racheaktionen, Prestigeprojekte, vergoldete Räume, juristische Niederlagen, verfassungsrechtliches Chaos und eine Regierung, die zunehmend so geführt wird, als wäre sie ein persönliches Imperium.

Der Präsident bekommt das Spektakel. Die Loyalisten bekommen die Beute. Die Anwälte bekommen die Klagen.

Und das amerikanische Volk bekommt die Rechnung.

Wenn man der Regierung Glauben schenkt, ist Amerika stärker, sicherer, reicher, freier und angesehener denn je. Das ist das Verkaufsargument. Das ist der Slogan. Das ist das Zirkuszelt, das über den Trümmern errichtet wurde.

Die neueste Propaganda des Weißen Hauses spricht das Unausgesprochene praktisch laut aus: „VERTRAUEN IN TRUMP.“ „Lehnt euch einfach zurück und entspannt euch“, lautet die offizielle Botschaft von Trump, „am Ende wird alles gut – das ist immer so!“

Das ist keine Regierungsphilosophie. Es ist eine Forderung nach Gehorsam.

Ein freies Volk „lehnt sich nicht zurück und entspannt sich“, während die Regierung ihre Macht ausweitet, Krieg führt, die Staatskasse plündert, Andersdenkende bestraft, ihre Bürger überwacht, sich über die Gerichte hinwegsetzt und die Verfassung als optional betrachtet.

Ein freies Volk vertraut den Herrschenden nicht. Es bindet ihnen Fesseln an.

Und wenn Herrscher Vertrauen fordern und das Volk auffordern, die Beweise vor ihren eigenen Augen zu ignorieren, dann muss das Volk erst recht genauer hinschauen.

Genauer hinschauen, hinter die Slogans, die Siegesrunden und das vergoldete Spektakel, und die Verluste häufen sich.

Den Amerikanern wurde versprochen, sie würden Wohlstand erlangen. Was sie bekamen, war eine Wirtschaft, in der Unternehmensgewinne und Börsengewinne die Tatsache verschleiern, dass normale Haushalte finanziell am Limit sind, Ersparnisse schrumpfen, Schulden sich häufen und die Kosten für Grundbedürfnisse die Löhne immer weiter auffressen.

Ihnen wurde gesagt, Zölle würden ausländische Regierungen bestrafen und Arbeitsplätze ins Land zurückholen. Was sie bekamen, waren höhere Kosten, die an die Verbraucher weitergegeben wurden, Vergeltungsmaßnahmen, Versorgungsengpässe und eine Handelspolitik, die weniger auf Strategie als auf politischem Theater beruhte. Sogar die Gerichte haben begonnen, die Zollagenda als das zu behandeln, was sie ist: Wirtschaftspolitik durch Improvisation der Exekutive, wobei Richter Zollmaßnahmen aufheben oder einschränken, während die Regierung weiter nach neuen rechtlichen Auswegen sucht.

Man versprach ihnen, dass ein hartes Vorgehen gegen Einwanderer Amerika stärker machen würde. Was sie bekamen, war eine Nation, die Arbeiter, Studenten, Touristen, Unternehmer und Familien verscheuchte, die seit langem dazu beigetragen haben, ihre Wirtschaft anzukurbeln.

Man versprach ihnen, dass Amerika wieder Respekt genießen würde. Was sie bekamen, war ein Land, das zunehmend als instabil, feindselig, unberechenbar und unsicher angesehen wird – nicht nur von Gegnern, sondern auch von Verbündeten, Besuchern, Investoren und potenziellen Partnern.

Man sagte ihnen, die Kriege würden enden. Was sie bekamen, waren mehr Kriegsgerede, mehr militärische Eskalation, mehr Blankoschecks für die Kriegsmaschinerie und mehr Ausreden für die Ausweitung der Exekutivgewalt im Namen der nationalen Sicherheit.

Man sagte ihnen, die Verfassung würde wiederhergestellt werden. Was sie bekamen, war ein Präsident, der erklärte: „Wer sein Land rettet, verstößt gegen kein Gesetz.“

Hören Sie genau hin, wenn ein Herrscher so etwas sagt.

Das ist kein Konstitutionalismus. Das ist die Sprache von Königen, Diktatoren und Machthabern, die glauben, ihre Absichten stellten sie über das Gesetz.

Die Verfassung wurde genau deshalb verfasst, um zu verhindern, dass sich diese Art des Denkens in Amerika festsetzt.

Sie besagt nicht, dass der Präsident das Gesetz brechen darf, wenn er edle Motive geltend macht. Sie besagt nicht, dass die Exekutive den Kongress übergehen, die Gerichte schikanieren, Kritiker bestrafen, Andersdenkende zum Schweigen bringen, das Militär im Inland einsetzen, die Staatskasse plündern oder per Notstandsdekret regieren darf, wann immer es dem Bewohner des Weißen Hauses passt.

Sogar das Wählen selbst wird in die Maschinerie der Exekutivkontrolle hineingezogen, da die Trump-Regierung eine Verordnung zur Briefwahl vorantreibt, die Bundesbehörden in Entscheidungen über die Wahlberechtigung und die Zustellung von Stimmzetteln einbeziehen würde, die traditionell von den Bundesstaaten kontrolliert werden. Wenn die Exekutive für sich beansprucht, zu entscheiden, wessen Stimme gezählt wird, wer einen Stimmzettel per Post erhält und wer wegen Widerstands strafrechtlich verfolgt wird, wird das Wahlrecht zu einer weiteren Freiheit, die der Genehmigung durch den Präsidenten unterliegt.

Doch genau das ist die Regierungstheorie, die derzeit in Echtzeit auf die Probe gestellt wird: die Macht des Präsidenten als Blankoscheck, das Gesetz als Waffe, Rechte als Privilegien, abweichende Meinungen als Gefahr und Rechenschaftspflicht als Unannehmlichkeit.

Trumps Art zu gewinnen setzt voraus, dass die Amerikaner verlieren.

Damit der Polizeistaat gewinnt, muss der vierte Verfassungszusatz verlieren.

Damit der Überwachungsstaat gewinnt, muss die Privatsphäre verlieren.

Damit die Kriegsmaschinerie gewinnt, muss der Frieden verlieren.

Damit die Exekutive gewinnt, muss die Gewaltenteilung verlieren.

Damit die Oligarchen gewinnen, müssen die Arbeiterfamilien verlieren.

Damit die Propagandamaschinerie gewinnt, muss die Wahrheit verlieren.

Damit ein starker Mann gewinnen kann, muss die Verfassung verlieren.

Das ist der Handel, der dem amerikanischen Volk angeboten wird: Tauscht eure Rechte gegen Sicherheitsversprechen, eure Freiheiten gegen Versprechen von Größe, eure Steuergelder gegen Versprechen von Wohlstand und euer Gewissen gegen den Nervenkitzel, zuzusehen, wie jemand anderes bestraft wird.

So funktioniert autoritäre Politik. Sie beginnt nicht damit, sich als Tyrannei zu offenbaren. Sie kommt verpackt in Flaggen, Slogans, Sündenböcken und Racheversprechen. Sie bietet den Menschen die Befriedigung, ihre Feinde gedemütigt zu sehen, während sie still und leise die Maschinerie aufbaut, die letztendlich gegen alle eingesetzt wird.

Diese Maschinerie ist bereits vorhanden.

Überlegt selbst.

Die Redefreiheit wird weiterhin untergraben. Der Erste Verfassungszusatz verbietet es der Regierung, Meinungsäußerungen zu unterdrücken, abweichende Meinungen zu bestrafen, Demonstranten ins Visier zu nehmen, Journalisten einzuschüchtern oder Institutionen zum Schweigen zu zwingen. Dennoch wird politische Rede, die die Macht der Regierung in Frage stellt, zunehmend als verdächtig, extremistisch, gefährlich oder illoyal behandelt. Kriegsgegner, studentische Aktivisten, Whistleblower, Journalisten, religiöse Dissidenten, politische Kritiker und normale Bürger, die sich weigern, die Parteilinie nachzusprechen, laufen alle Gefahr, in die immer größer werdende Kategorie der Staatsfeinde eingeordnet zu werden.

Die Überwachung nimmt weiter zu. Gesichtserkennung, biometrische Nachverfolgung, Kennzeichenlesegeräte, Standortdaten von Mobiltelefonen, Fusionszentren, Algorithmen zur prädiktiven Polizeiarbeit, Drohnen, KI-Datenauswertung und Finanzüberwachung haben es der Regierung und ihren Unternehmenspartnern ermöglicht, die Bevölkerung mit atemberaubender Effizienz zu verfolgen, zu katalogisieren und zu profilieren. Alles, wofür früher ein Durchsuchungsbefehl, Personal und ein hinreichender Verdacht erforderlich gewesen wären, lässt sich heute mit einer Datenbank, einem Softwarevertrag und einem Beamten erledigen, der bereit ist, auf „Suchen“ zu klicken.

Die Polizeibefugnisse der Regierung werden weiterhin als Waffe eingesetzt. Dieselbe Maschinerie, die heute gegen Einwanderer gerichtet ist, kann morgen gegen politische Dissidenten eingesetzt werden. Dieselben Beobachtungslisten, die zur Überwachung von „Extremisten“ dienen, können zur Überwachung von Eltern, Veteranen, Waffenbesitzern, Aktivisten, Journalisten, Gläubigen, Umweltaktivisten, Antikriegsdemonstranten und allen anderen genutzt werden, die die von der Regierung bevorzugte Erzählung in Frage stellen.

Amerikaner werden immer noch in erster Linie als Verdächtige und erst in zweiter Linie als Bürger behandelt. In einer Präkriminalitätsgesellschaft ist Unschuld irrelevant. Was zählt, ist, was der Algorithmus vorhersagt, was die Beobachtungsliste nahelegt, was das Datenprofil impliziert oder was ein Regierungsbeamter glaubt, dass man tun, sagen, denken oder unterstützen könnte. Ein ordnungsgemäßes Verfahren wird zur Nebensache, sobald der Verdacht automatisiert ist.

Das Militär wird weiterhin als innerstaatliche Kraft normalisiert. Mit jedem neuen Aufruf zum Truppeneinsatz im Inland, jeder neuen Notstandserklärung, jeder neuen Verschmelzung lokaler Polizeiarbeit mit Bundesgewalt wird die Grenze zwischen Schlachtfeld und Heimat immer dünner. Die Gründerväter erkannten die Gefahr einer stehenden Armee, die gegen das Volk eingesetzt wird. Wir leben mit den Folgen, ihre Warnungen ignoriert zu haben.

Die Polizei bleibt militarisiert. Lokale Strafverfolgungsbehörden, ausgerüstet mit Kampfausrüstung und in Kampftaktiken geschult, agieren weiterhin weniger wie Friedenswächter der Gemeinschaft und mehr wie Besatzungsmächte. Keine freie Gesellschaft kann lange frei bleiben, wenn jede Begegnung mit der Regierung das Potenzial hat, zu einer Machtdemonstration zu werden.

Whistleblower werden immer noch bestraft. Kontrollinstanzen werden immer noch ausgegrenzt. Generalinspektoren, Rechnungsprüfer, Ermittler und Beamte, die Korruption aufdecken, werden als Hindernisse behandelt, die es zu beseitigen gilt, anstatt als Schutzmechanismen, die es zu bewahren gilt. Eine Regierung, die keine Kontrolle duldet, ist eine Regierung, die etwas zu verbergen hat.

Die imperiale Präsidentschaft breitet sich weiter aus. Trump hat die Ausuferung der Exekutivgewalt nicht erfunden, aber er hat sie mit aller Macht für sich beansprucht. Jeder Präsident der jüngeren Vergangenheit hat durch Exekutivverordnungen, Notstandserklärungen, Unterzeichnungserklärungen, Richtlinien zur nationalen Sicherheit und einseitige Maßnahmen zum Ausbau der präsidialen Macht beigetragen. Trumps Beitrag bestand darin, die höfliche Fiktion zu entlarven, dass diese Macht nur widerwillig oder innerhalb verfassungsrechtlicher Grenzen ausgeübt werde. Er stellt sie zur Schau.

Das ist die wahre Gefahr der gegenwärtigen Situation.

Es geht nicht nur darum, dass ein Präsident zu viel Macht will. Es geht darum, dass das gesamte System darauf konditioniert wurde, sie ihm zu geben.

Der Kongress murrt, gibt aber nach. Die Gerichte erheben Einwände, fügen sich aber. Die Behörden fügen sich. Auftragnehmer profitieren. Die Medien jagen dem Spektakel hinterher. Die Öffentlichkeit wird durch den täglichen Zyklus der Empörung abgelenkt. Die Parteien jubeln, wenn ihre Seite profitiert, und beschweren sich nur, wenn sich die Maschinerie gegen sie wendet.

So gewinnt der Deep State, egal welche Partei am Wahltag den Sieg für sich beansprucht.

Die Gesichter wechseln. Die Maschinerie bleibt.

Die Slogans wechseln. Die Überwachung bleibt.

Die regierende Partei wechselt. Die Kriegsmaschinerie bleibt.

Die Rhetorik wechselt. Die Schulden, die Ausgaben, die Geheimhaltung, der Polizeistaat, der Einfluss der Konzerne, die Notstandsbefugnisse und die Missachtung der Verfassung bleiben.

Trumps „Sieg“ ist lediglich die neueste Werbekampagne für einen alten Betrug: die Menschen davon zu überzeugen, dass sie gewinnen, während man ihnen die Macht nimmt, sich selbst zu regieren.

Nennt es, wie ihr wollt – nationale Sicherheit, Grenzsicherheit, wirtschaftlicher Nationalismus, Recht und Ordnung, Korruptionsbekämpfung, Notstandsbefugnisse, „America First“ –, aber wenn das Endergebnis mehr staatliche Macht und weniger individuelle Freiheit ist, sollten wir inzwischen wissen, wer wirklich gewinnt.

Es ist nicht die Familie, die darum kämpft, sich Lebensmittel leisten zu können.

Es ist nicht das Kleinunternehmen, das versucht, Zölle, Inflation, Arbeitskräftemangel und regulatorische Schocks zu überstehen.

Es ist nicht der Landwirt, der Lehrer, der Veteran, der Student, der Rentner oder der Elternteil, der versucht, über die Runden zu kommen.

Es ist nicht der Reisende, der von einem zunehmend feindseligen Sicherheitsstaat festgehalten, durchsucht, befragt oder abgewiesen wird.

Es ist nicht die Einwandererfamilie, die in Angst lebt.

Es ist nicht der Demonstrant, der sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnimmt.

Es ist nicht der Bürger, dessen Finanztransaktionen, Bewegungen, Kommunikation und Kontakte überwacht werden.

Es ist nicht der Steuerzahler, der gezwungen ist, endlose Kriege, Unternehmenssubventionen, militarisierte Polizei, Überwachungsaufträge, Haftanstalten und politische Prestigeprojekte zu finanzieren.

Die Gewinner sind dieselben wie immer: die Rüstungsunternehmen, Datenhändler, privaten Gefängnisbetreiber, Überwachungsfirmen, Lobbyisten, politischen Insider, Wall-Street-Spekulanten, Regierungsauftragnehmer, parteiischen Vollstrecker, Spender mit Zugang, Loyalisten auf der Suche nach Zahlungen und bürokratische Machtzentren, die von Angst, Krise und Kontrolle profitieren.

Die Verlierer sind „wir, das Volk“.

Das ist die harte Wahrheit, der sich die Amerikaner stellen müssen: Eine Regierung, die verspricht, euch zum „Gewinner“ zu machen, indem sie jemand anderem die Macht wegnimmt, wird letztendlich auch euch die Macht wegnehmen.

Rechte sind nicht parteipolitisch. Ein ordnungsgemäßes Verfahren ist nicht parteipolitisch. Redefreiheit ist nicht parteipolitisch. Privatsphäre ist nicht parteipolitisch. Beschränkungen der Exekutivgewalt sind nicht parteipolitisch. Die Verfassung soll kein Wahlkampfrequisit, keine juristische Formalität oder kein Bremsklotz auf dem Weg zum politischen Sieg sein.

Die Verfassung ist der Vertrag, der die Regierung bindet.

Ohne sie haben wir nur Herrscher und Untertanen.

Deshalb ist der wahre Maßstab für jede Regierung nicht, wie laut sie prahlt, wie viele Feinde sie bestraft, wie viele Durchführungsverordnungen sie unterzeichnet, wie viele Truppen sie einsetzt, wie viele Behörden sie säubert oder wie viele Schlagzeilen sie dominiert.

Der wahre Maßstab ist, ob die Menschen freier sind, ihre Rechte besser geschützt sind, ihr Eigentum sicherer ist, sie besser vor staatlichem Missbrauch geschützt sind und besser in der Lage sind, die Machthaber zur Rechenschaft zu ziehen.

Nach diesem Maßstab gewinnen wir nicht.

Wir verlieren, und wir verlieren in allen Bereichen, auf die es ankommt.

Wir verlieren, wenn der Präsident für sich beansprucht, zu entscheiden, welche Gesetze für ihn gelten.

Wir verlieren, wenn der Kongress zulässt, dass er selbst irrelevant wird.

Wir verlieren, wenn Gerichte als Hindernisse statt als verfassungsmäßige Kontrollinstanzen behandelt werden.

Wir verlieren, wenn die Polizei wie Soldaten agiert und Soldaten dazu aufgefordert werden, wie Polizisten zu handeln.

Wir verlieren, wenn abweichende Meinungen als Extremismus behandelt werden.

Wir verlieren, wenn Überwachung zum Preis der Staatsbürgerschaft wird.

Wir verlieren, wenn die Wirtschaft so gesteuert wird, dass sie den Mächtigen zugutekommt, während den einfachen Amerikanern gesagt wird, sie sollten ihre eigene Not als Patriotismus bejubeln.

Wir verlieren, wenn Krieg zur Normalität wird und Frieden zu einem gebrochenen Versprechen, das niemand mehr einzuhalten gedenkt.

Wir verlieren, wenn eine Regierung durch Zustimmung durch eine Regierung durch Zwang ersetzt wird.

Und wir verlieren vor allem dann, wenn wir die Lüge akzeptieren, dass irgendetwas davon ein Sieg sei.

Meine Freunde, lasst euch nicht von den Parolen täuschen.

Eine Nation kann Fahnen schwenken, Paraden veranstalten, Denkmäler errichten, mit ihrer Größe prahlen, Feinde bestrafen, die Schlagzeilen beherrschen und dennoch ihre Seele verlieren.

Ein Präsident kann es als Sieg bezeichnen. Eine Partei kann es als Sieg bezeichnen. Die Medien können es als Sieg verpacken. Die Massen können mit skandieren.

Aber wenn der Preis dafür die Verfassung ist, dann verlieren wir alle.

Die Lösung besteht nicht darin, einen starken Mann gegen einen anderen auszutauschen, die Missbräuche einer Partei gegen die Missbräuche einer anderen Partei oder eine Gruppe von Herrschern gegen eine andere Gruppe von Herrschern, die versprechen, dieselbe Maschinerie wohlwollender einzusetzen.

Die Lösung besteht darin, die Maschinerie zu demontieren.

Lehnt die Politik der Angst ab. Lehnt den Personenkult ab. Lehnt die falsche Wahl zwischen Sicherheit und Freiheit ab. Lehnt die Propaganda ab, die euch einredet, euer Nachbar sei der Feind, während die Regierung euch still und leise die Taschen leert und euch eurer Rechte beraubt.

Findet Gemeinsamkeiten mit euren Mitbürgern, nicht in der Parteitreue, sondern im verfassungsrechtlichen Prinzip.

Verteidigt die Redefreiheit, auch wenn ihr den Redner nicht mögt. Verteidigen Sie ein ordnungsgemäßes Verfahren, auch wenn Sie den Angeklagten nicht mögen. Verteidigen Sie die Privatsphäre, auch wenn Sie nichts zu verbergen haben. Verteidigen Sie die Begrenzung der Exekutivgewalt, auch wenn Ihr bevorzugter Politiker im Weißen Haus sitzt.

Seien Sie auf die bestmögliche Weise gefährlich: indem Sie selbstständig denken, sich nicht zum Schweigen bringen lassen, politischen Tribalismus ablehnen und darauf bestehen, dass kein Präsident, keine Partei, keine Behörde, kein Gericht, kein Unternehmen und keine Krise über der Verfassung steht.

Wie ich in meinem Buch „Battlefield America: The War on the American People“ und dessen fiktionalem Pendant „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, wird der Krieg der Regierung gegen das Volk nicht enden, solange das Volk weiterhin Herrschaft mit Führung, Spektakel mit Stärke und Propaganda mit Wahrheit verwechselt.

Zu viele Siege? Nein.

Zu viel Macht. Zu viel Korruption. Zu viel Überwachung. Zu viel Krieg. Zu viel Gier. Zu viel Angst. Zu viel Regierung, die so tut, als sei die Verfassung optional.

Wenn Amerika in irgendeinem sinnvollen Sinne wieder gewinnen soll, dann nicht, weil ein Politiker es von einer Tribüne aus versprochen hat.

Es wird daran liegen, dass „wir, das Volk“ uns endlich daran erinnert haben, dass Freiheit nichts ist, was uns die Herrschenden geben.

Freiheit ist etwas, das wir uns weigern müssen aufzugeben.