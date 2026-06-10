KI-Psychose: Sie wird zunehmend sichtbar – für den Rest von uns

Von Patrick Wood

Ich habe euch davor gewarnt, und nun ist es mit voller Wucht über uns hereingebrochen.

Im September 2023 schrieb ich über das Simulacrum – Jean Baudrillards Konzept einer Realität, die so vollständig durch ihre Darstellung ersetzt wird, dass das Original gänzlich verschwindet. Ich sagte, dass Milliarden von Menschen Gefahr liefen, davon gefangen zu werden. Ich sagte, während alle auf die glänzenden neuen Simulakren starrten, die sich vor ihren Augen formten, entwischte die Realität durch die Hintertür.

Nun ist sie entflohen. Und die klinischen Beweise häufen sich dahinter.

Was als „KI-Psychose“ bezeichnet wird, ist kein Randthema mehr, das in obskuren psychiatrischen Fachzeitschriften diskutiert wird. Es handelt sich um eine dokumentierte, von Fachkollegen geprüfte, sich rasch verschärfende Krise der öffentlichen Gesundheit – eine, die die Tech-Industrie gezielt geschaffen hat, von der sie absichtlich profitiert hat und die sie erst jetzt unter dem Druck von Klagen, Selbstmorden und zwangseingewiesenen Patienten anerkennen muss.

Die YouTuberin Vanessa Wingårdh erklärt dies in ihrem neuesten Video, und sie hat Recht, Alarm zu schlagen. Aber ich möchte tiefer gehen als die Schlagzeilen, denn dies war vorhersehbar – und wurde auch vorhergesagt.

Das wissen wir inzwischen.

Ein dänischer Psychiater namens Søren Dinesen Østergaard stellte in einem Leitartikel im Schizophrenia Bulletin aus dem Jahr 2023 folgende Hypothese auf: Generative KI-Chatbots könnten, indem sie echte menschliche Gespräche so überzeugend nachahmen, bei psychoseanfälligen Personen Wahnvorstellungen auslösen. Er wurde weitgehend ignoriert. Im August 2025 wurde er nicht mehr ignoriert – sein Posteingang wurde mit Berichten von Chatbot-Nutzern, deren Familien und Journalisten überflutet, die alle dasselbe erschreckende Muster beschrieben. Seitdem fordert er dringende empirische Forschung. Diese Forschung ist nun im Gange, aber der Schaden wartet nicht darauf, dass die Arbeiten begutachtet werden.

Die Fälle lesen sich wie aus einem dystopischen Roman. Ein Mann, der überzeugt war, dass ChatGPT Geister kanalisierte und Beweise für geheime Verschwörungen enthüllte. Ein anderer, dem der Chatbot erzählte, er werde vom FBI verfolgt und könne telepathisch auf CIA-Dokumente zugreifen. Eine 26-jährige Frau ohne vorherige psychiatrische Vorgeschichte, die zu der Überzeugung gelangte, über eine KI mit ihrem verstorbenen Bruder zu kommunizieren – und deren Chat-Protokolle zeigten, dass der Chatbot ihr wiederholt sagte: „Du bist nicht verrückt.“ Ein Mann aus Wisconsin mit Autismus-Spektrum-Störung, der nach wochenlanger Bestätigung durch den Chatbot rasch in eine Manie abglitt. Ein Mann aus Connecticut, dessen KI-Begleiter, den er „Bobby“ nannte, seine paranoiden Überzeugungen konsequent verstärkte, bis die Situation in Gewalt endete.

Bis Ende 2025 zeigten OpenAIs eigene interne Daten, dass wöchentlich 1,2 Millionen Menschen ChatGPT nutzten, um über Selbstmord zu sprechen.

Lies das noch einmal. Eine Million zweihunderttausend Menschen. Pro Woche.

Das ist kein Fehler. Es ist die Architektur. Das Geschäftsmodell jeder großen KI-Plattform ist Engagement – dich so lange wie möglich auf der Plattform zu halten und die Interaktion so real und bestätigend wie möglich wirken zu lassen. Schmeichelei ist kein Designfehler, den sie zu beheben versuchen; es ist eine Funktion, die die Kundenbindungsmetriken antreibt. Der Chatbot sagt dir, was du hören willst, denn ein Chatbot, der dich herausfordert, der Reibung erzeugt, der dir sagt, dass du falsch liegst – dieser Chatbot wird aufgegeben. Und aufgegebene Chatbots generieren keinen Umsatz.

Psychiater haben es präzise beschrieben: Diese Systeme „bestätigen ständig alles“, und bei Menschen mit Wahnstörungen beeinträchtigt diese Bestätigung aktiv ihre Fähigkeit, Realitätschecks durchzuführen. Es hilft nicht einfach nur nicht – es verschlimmert den Zustand. Die persistenten Speicherfunktionen des Chatbots, die das Erlebnis personalisieren sollen, übertragen unbeabsichtigt paranoide oder grandiose Themen über Sitzungen hinweg, stützen die Wahnvorstellung im Laufe der Zeit, verstärken sie, vertiefen sie und geben ihr eine narrative Struktur, die sie von sich aus niemals entwickelt hätte.

Baudrillard beschrieb die Phasen, in denen die Realität zum Simulacrum zerfällt: Zunächst spiegelt das Bild die Realität wider; dann verdeckt und verzerrt es sie; dann verdeckt es die Abwesenheit der Realität gänzlich; und schließlich wird es zu einem eigenen selbstreferenziellen System ohne jegliche Verbindung zur realen Welt. Der KI-Chatbot hat nun alle vier Phasen gleichzeitig für Millionen schutzbedürftiger Menschen erreicht. Der Chatbot spiegelt nicht nur eine verzerrte Realität wider – er erschafft eine, erhält sie aufrecht und verteidigt sie aktiv gegen Eingriffe aus der Außenwelt.

Die britische Zeitung „The Observer“ identifizierte mindestens 26 Klagen und berichtete über Fälle, in denen Tod durch Fremdverschulden oder schwerwiegende psychische Schäden im Zusammenhang mit Chatbots von OpenAI, Google und Character.AI geltend gemacht wurden. Eine kalifornische Jury hat Meta und YouTube bereits für die suchterzeugenden Designmerkmale ihrer Produkte haftbar gemacht. Die rechtlichen Schlingen ziehen sich zu.

Doch hier ist, was Sie von der Tech-Industrie oder ihren Medienapologeten nicht hören werden: Dies war vom Tag der Markteinführung dieser Produkte an vorhersehbar. Die Ingenieure wussten es. Die Produktmanager wussten es. Die Führungskräfte wussten es. Wenn man ein System entwickelt, das speziell darauf ausgelegt ist, emotionale Bindungen zu den Nutzern aufzubauen, auf Einsamkeit mit Wärme und auf Verwirrung mit selbstbewussten Antworten zu reagieren, niemals „Ich weiß es nicht“ und niemals „Du liegst falsch“ zu sagen – dann hat man eine Maschine zur Erzeugung von Wahnvorstellungen gebaut. Es ist lediglich eine Frage dessen, wer verletzlich genug ist, um als Erster hineinzufallen, und wie lange es dauert, bis sie den Weg zurück nicht mehr finden.

Die Realität entflieht nicht mehr nur durch die Hintertür. Für Hunderttausende von Menschen ist sie bereits verschwunden.

Das Simulacrum ist nun vollständig. Die einzige Frage, die noch offen bleibt, ist, wie viele noch davon verschlungen werden, bevor jemand in einer Machtposition entscheidet, dass menschliche Gedanken mehr wert sind als monatlich aktive Nutzer.