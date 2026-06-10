Andrew Korybko

KI-gestützte Informationskriege könnten die turksprachigen Bevölkerungen der ehemaligen Sowjetunion psychologisch von Russland abtrennen.

FSB-Chef Alexander Bortnikow warnte bei einem kürzlichen Treffen des Rates der Leiter der Sicherheits- und Spezialdienste der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), dass „der Westen versucht, Integrationsprozesse zu stören und die Stabilität in den GUS-Staaten von innen heraus zu untergraben, indem er die Nationen ihre gemeinsame Geschichte vergessen lässt und versucht, sie gegeneinander auszuspielen, um die Situation hier unter Kontrolle zu bringen.“ Dies werde teilweise durch neue westliche „digitale Labore“ in den GUS-Staaten vorangetrieben.

In seinen Worten:

„Nach den uns vorliegenden Informationen steht die westliche Geheimdienstgemeinschaft hinter Programmen zur Einrichtung eines Netzwerks digitaler Labore in den Staaten der Gemeinschaft. Diese sollen mithilfe von KI-Technologien standardisierte Verhaltensprofile der Bevölkerung sammeln und analysieren, Bereiche sozialer Spannungen identifizieren und öffentliche Reaktionen auf verschiedene äußere Faktoren, einschließlich staatlicher Maßnahmen, modellieren … Eines der Ziele besteht darin, anpassungsfähige Szenarien für Farbrevolutionen umzusetzen.“

Dies wurde bereits 2017 vorausgesehen:

„Russland wird beschuldigt, ‚Marketingtechniken einzusetzen, um Personen auf Grundlage ihrer Aktivitäten, Interessen, Meinungen und Werte gezielt anzusprechen‘, um ‚Desinformation und Propaganda zu verbreiten‘. Doch nichts hindert die USA daran, dasselbe zu tun und den Heiligen Gral der hybriden Kriegsführung zu erschaffen, indem sie ‚Informationen aus persönlichen und kommerziellen Quellen mit nachrichtendienstlicher Datenerhebung sowie Analysefähigkeiten auf Basis von KI und maschinellem Lernen integrieren‘.“

Der Zweck wäre,

„die Reichweite und Wirksamkeit ihrer Einflussnahme vollständig zu maximieren, indem algorithmisch erzeugte Informationskriegspakete geschaffen werden, die für jede Zielgruppe individuell zugeschnitten sind.“

Darüber hinaus:

„So wie Russland und China beschuldigt werden, ‚Propaganda und andere Mittel einzusetzen, um die Demokratie zu diskreditieren‘, könnten die USA dasselbe gegen deren Regierungssysteme tun, indem sie ‚Informationen, demokratische Medienfreiheiten und internationale Institutionen ausnutzen‘.“

Dies könnte

„deren Legitimität untergraben, während gleichzeitig die eigenen Werte, Prinzipien und die faktische Staatsideologie propagiert werden.“

Auf die GUS angewandt, vor der Bortnikow nun warnt, dürfte dieser „Heilige Gral der hybriden Kriegsführung“ höchstwahrscheinlich eingesetzt werden, um den Panturkismus unter den Mitgliedern der von Turkvölkern geführten „Organisation der Turkstaaten“ (OTS) zu fördern. Zu dieser gehören neben Aserbaidschan auch die russischen OVKS-Verbündeten Kasachstan und Kirgisistan.

Das unmittelbare Ziel könnte darin bestehen, sie ihre „gemeinsame Geschichte“ mit Russland vergessen zu lassen.

Das sekundäre Ziel könnte anschließend darin bestehen, Kasachstan zum Austritt aus der OVKS zu bewegen. Dies könnte durch den neuen militärischen Logistikkorridor der NATO in die Region begünstigt werden, vor dessen antirussischen strategischen Folgen bereits hier gewarnt wurde, bevor schließlich das eigentliche Ziel verfolgt wird: die Wiederbelebung von „Balkanisierungsprozessen“ innerhalb Russlands.

Dieses düstere Szenario wurde bereits ausführlich beschrieben und betrifft die Instrumentalisierung von Kasachstans Selbstverständnis als Nachfolger der Goldenen Horde, um säkulare muslimische Aufstände in entsprechenden Regionen auszulösen.

Es ist zudem möglich, dass Kasachstans Projekt „Data Center Valley“ in einer an Russland grenzenden Region – das nach seiner Fertigstellung das größte Rechenzentrumsprojekt Zentralasiens sein soll – vom Westen für die Förderung dieser drei miteinander verbundenen Ziele genutzt werden könnte. Dies würde dem Modell folgen, das durch Armeniens amerikanisches KI-Rechenzentrum bereits vorgemacht wurde.

Wie kürzlich gewarnt wurde, birgt die verzögerte Umsetzung von Russlands Monroe-Doktrin gegenüber dem Süden das Risiko, „die NATO zu ermächtigen, Russland unter Androhung eines großen Krieges entlang seiner gesamten südlichen Peripherie zu erpressen.“