Die weißen Länder sind gegenüber Weißen zu fanatischen Rassisten geworden

Paul Craig Roberts

Während ich diesen Artikel schrieb, versammelten sich mehrere tausend britische Bürger vor einer Polizeiwache in Southampton, England, und forderten Aufklärung für den Mord an einem jungen weißen britischen Studenten, Henry Nowak, durch einen schwarzen Einwanderer und die weiße britische Polizei.

Der schwarze Einwanderer und Eindringling ermordete Nowak, indem er fünfmal auf ihn einstach. Die weiße britische Polizei ermordete Nowak, indem sie seine Aussage ignorierte, dass er niedergestochen worden war, sowie seine letzten Worte: „Ich kann nicht atmen.“ Die britische Polizei, die erfolgreich darauf trainiert wurde, Weiße als die Aggressoren zu sehen, verhaftete – anstelle des schwarzen Einwanderer-Eindringlings, der Nowak angegriffen hatte, was sich als tödlich herausstellte – den sterbenden Nowak, der in Polizeihandschellen starb. Die „in Bezug auf Rassismus sensibilisierte“ weiße britische Polizei glaubte der Lüge des schwarzen Einwanderers und Eindringlings, Nowak habe eine rassistische Beleidigung verwendet. Sie glaubten Nowak nicht, dass er niedergestochen worden war. Die „in Bezug auf Rassismus sensibilisierte Polizei“ sah nicht einmal nach, ob Nowak niedergestochen worden war. Stattdessen legten sie einem sterbenden Mann Handschellen an und riefen keine medizinische Hilfe.

Man könnte meinen, dies wäre ein Skandal – und das war es auch –, aber nicht aus dem richtigen Grund. Der fanatisch anti-weiße britische Premierminister Starmer bezeichnete die mehreren tausend weißen Demonstranten – eine geringe Zahl angesichts des Ausmaßes der Ungerechtigkeit – als „rechtsextreme Randalierer und rassistische Schläger“. Mit anderen Worten: Der Premierminister von England sieht Rassismus nicht in dem unprovozierten tödlichen Angriff des schwarzen Einwanderer-Eindringlings auf den weißen Nowak, nicht in der Missachtung von Nowaks sterbendem Hilferuf durch die britische Polizei. Der weiße britische Premierminister Starmer sieht Rassismus in dem Protest der britischen Bürger gegen das Geschehene. Gibt es eine niedrigere Form von reinem politischem Exkrement als Starmer? Wie kann ein Stück politisches Exkrement wie Starmer als Premierminister von Großbritannien überleben?

Fragen wir uns nun, wie ein weißer, ethnisch britischer Premierminister der Labour Party, die in früheren Zeiten vor dem verabscheuungswürdigen Tony Blair die ethnisch britische Arbeiterklasse vertrat, so indoktriniert und gehirngewaschen werden konnte, dass die Rassisten in der Gesellschaft die weißen Menschen sind, die unter Diebstahl, Vergewaltigung und Mord durch Einwanderer-Eindringlinge leiden?

Konfrontieren Sie sich mit dieser Tatsache: Das Exkrement, das als Premierminister von Großbritannien fungiert, einem einst großen und einigermaßen moralischen Land, hat den Protest gegen einen rassistischen Mord an einem weißen britischen Bürger als „weißen Rassismus“ definiert.

Dies ist die Lage der weißen Menschen heute. In KEINEM westlichen Land haben weiße, ethnische Bürger den Schutz des Gesetzes. Ihre eigene Regierung ist gegen sie.

Das Vereinigte Königreich, einst eine ethnische Nation, heute ein Turmbau zu Babel, hat eine „Verpflichtung zur Rassengleichheit“. Was bedeutet das? Um die offizielle Antwort zu zitieren: „Es bedeutet nicht, jeden ‚gleich‘ zu behandeln oder ‚farbenblind‘ zu sein“, sondern es bedeutet, Rassismus auf weiße Menschen zu beschränken.

Niemand außer weißen Menschen kann Rassisten sein. Dies ist die offizielle Position der Starmer-Regierung im Vereinigten Königreich. Es war die offizielle Position des Biden-Regimes und die offizielle Position aller westeuropäischen Regierungen. Trump zieht es vor, die Macht, die sonst an Einwanderer-Eindringlinge abgegeben würde, an Israel zu übergeben.

Aus diesem Grund sah die Polizei automatisch den Mörder von Nowak als Opfer und Nowak als den Rassisten.

Es gibt heute in Großbritannien, den USA, Kanada und ganz Europa Organisationen, Intellektuelle und sogar Universitäten sowie öffentliche und private Schulen für Kinder, die sich der Einschärfung der Tatsache widmen, dass weiße Ethnien Rassisten sind, schuldig an so vielen Verbrechen gegen „People of Color“, dass sie jetzt zur Seite treten und Vergeltung akzeptieren müssen, indem sie die Herrschaft der angeblich ehemals unterdrückten Völker, die sie ausgebeutet und misshandelt haben, über sich erdulden – so wie die Nichtjuden den Juden weichen müssen, um den Holocaust wiedergutzumachen.

Seit mehreren Jahren berichte ich über skandinavische Medienberichte über weiße, ethnische Schwedinnen, Norwegerinnen und Däninnen, die von Einwanderer-Eindringlings-Vergewaltigerbanden vergewaltigt wurden. Meistens haben die Frauen Angst, ihre Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen zu melden – oft öffentlich, wo die feigen skandinavischen Männer ihre Augen verbergen – weil sie fürchten, eines Hassverbrechens beschuldigt zu werden, indem sie eine Vergewaltigung einer weißen Frau durch eine schwarze Person melden oder stören. In Schweden ist die Vergewaltigung weißer, ethnischer skandinavischer Frauen durch schwarze Einwanderer fast ein gesetzlich geschütztes Privileg. Europäer und Briten werden dafür bestraft, dass sie sich gegen Einwanderer-Eindringlinge aussprechen, so wie Amerikaner für jede Kritik an Israel.

Wenn Sie nicht überzeugt sind, dass die westliche Welt so anti-weiß ist, dass weiße Ethnien dämonisiert werden, bedenken Sie Folgendes:

Britische Kindertagesstätten wurden angewiesen, „rassistische“ dreijährige Kleinkinder der britischen Polizei zu melden. In Großbritannien können weiße, britische Dreijährige der Polizei wegen „Hassverbrechen“ gemeldet werden.

Kindertagesstättenmitarbeiter in Wales wurden angewiesen, die Polizei bei Kindern ab drei Jahren zu rufen, wenn sie des „rassistischen“ Verhaltens verdächtigt werden, so eine neue offizielle Richtlinie, die von der Labour-Regierung unterstützt wird.

Diese von Diversity and Anti‑Racist Professional Learning (DARPL), einer anti-weißen Organisation, die staatliche Förderung erhalten hat, eingeführte Politik schult Kindertagesstättenmitarbeiter darin, zu beurteilen, ob das Verhalten eines Kindes als „Hassverbrechen“ eingestuft werden könnte, und gegebenenfalls die Behörden zu rufen.

Multikulturalismus hat Großbritannien in eine anti-weiße Kloake aufgelöst.

Überall in der westlichen Welt wurden weiße Ethnien gehirngewaschen, dass sie böse, rassistisch und unterdrückerisch sind und nicht länger im Weg der Herrschaft von Einwanderer-Eindringlingen stehen dürfen. Und das tun sie nicht. Die indoktrinierten weißen Menschen wählen nun Einwanderer-Eindringlinge in öffentliche Ämter, darunter Staatsanwälte, die sofort daran gingen, Präsident Trump zu diffamieren. Die Vorsitzende der britischen Konservativen Partei ist eine schwarze Frau.

Es gibt viele schwarze Führer, aber keine Führer der weißen Menschen. Kein weißer Führer kann aufstehen, denn jede Unterstützung für einen weißen Führer ist per Definition rassistisch. Nirgendwo in der westlichen Welt findet sich ein weißer Führer, der nicht von seiner eigenen weißen Regierung unterdrückt wird.

Eine zweigeteilte Polizeijustiz ist heute die Norm in der westlichen Welt. Wir nähern uns der Zeit, in der die einzigen weißen Menschen, die es noch geben wird, in Zoos als Beispiele für weiße rassistische Ausbeuter zu sehen sein werden.