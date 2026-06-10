Ukraine trifft über ein halbes Dutzend Energie- und Industrieanlagen tief im Inneren Russlands über Nacht

von Tyler Durden

Die Ukraine hat Russland in einer weiteren breit angelegten Welle nächtlicher Luftangriffe getroffen, wobei sie sich besonders auf Industrieanlagen und Energieinfrastruktur in mehreren Regionen konzentrierte. Das Ausmaß der Schäden steht noch nicht fest.

Eines der Hauptziele war Berichten zufolge das Werk VNIIR-Progress in der Republik Tschuwaschien, von dem die Ukraine und der Westen behaupten, dass es Komponenten für russische Drohnen und Bomben herstellt. Auch andere nahe gelegene Infrastrukturen wurden angegriffen.

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Die Ukraine hat seit Monaten klargemacht, dass sie beim Angriff auf Russlands Energie- und Militäranlagen sowie auf militärisch-industrielle Dual-Use-Fabriken keine Zurückhaltung mehr übt. Die Ukraine setzte ihren im Inland hergestellten Flamingo-Marschflugkörper ein:

Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Raketenangriff tief im Inneren Russlands durchgeführt und dabei über Nacht ein großes Militärwerk getroffen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj.



Er erklärte, dass FP-5-Flamingo-Marschflugkörper das Drohnen- und Raketenwerk in der Stadt Tscheboksary in der Republik Tschuwaschien getroffen hätten, das mehr als 900 km von der Frontlinie entfernt liegt. Lokale Behörden teilten mit, dass bei einem Raketenangriff auf die Stadt drei Menschen verletzt wurden.



Die Ukraine erklärte außerdem, sie habe den von Russland besetzten Hafen Mariupol am Asowschen Meer, eine russische Ölraffinerie in Samara und einen Öltanker der „Schattenflotte“ im Schwarzen Meer getroffen.

Laut einer Übersicht über die getroffenen sensiblen Anlagen in der neuen nächtlichen Angriffswelle:

In Nowokuibyschewsk im russischen Ölzentrum Samara, wo Rosneft-Raffinerien ansässig sind, erklärten regionale Gouverneure, die Behörden hätten Drohnenangriffe abgewehrt und eine Million Einwohner aufgefordert, Schutz zu suchen. Der russische OSINT-Kanal Astra bestätigte, dass die Kuibyschew-Ölraffinerie brenne, nachdem mindestens 29 Drohnen angegriffen hatten.

In der russischen Region Rostow, die an die Ukraine grenzt, lösten herabfallende Trümmer einer Drohne einen Brand in einem Treibstofftank einer zivilen Einrichtung aus. In der zentralen Region Wladimir standen zwei Industrieanlagen in Flammen.

Seltene Luftalarme wurden in den abgelegenen ölfördernden Regionen Chanten und Mansen, Perm und Tjumen sowie in den industriellen Uralregionen Tscheljabinsk und Swerdlowsk ausgelöst.

Der Gouverneur von Tschuwaschien, Oleg Nikolajew, kritisierte den Angriff auf die erwähnte Produktionsstätte als Ausdruck der „ohnmächtigen Wut von Terroristen, die an der Front keinen Erfolg haben und nun versuchen, friedliche Menschen im Hinterland einzuschüchtern.“

All diese Angriffswellen an verschiedenen Orten werden wahrscheinlich noch schwerere Luftangriffe auf Kiew nach sich ziehen, nachdem die Hauptstadt in den letzten Wochen bereits hart getroffen wurde.

Große Nacht für die ukrainischen Fernangriffe. Die Kuibyshev-Raffinerie in Samara brennt Berichten zufolge an mehreren Stellen und steht möglicherweise vor langwierigen Reparaturarbeiten. VNIIR Progress in Tscheboksary – ein wichtiger Hersteller von Kometa-Navigationssystemen, die in Shahed-Drohnen sowie Iskander- und Kalibr-Raketen zum Einsatz kommen – wurde zweimal von FP-5-Flamingo-Marschflugkörpern getroffen, was zu erheblichen Schäden und Bränden führte. Zwei Öl-Infrastrukturanlagen in der russischen Region Wladimir wurden ebenfalls getroffen, darunter die Pumpstation Vtorovo. Auch aus den besetzten Gebieten wurden Explosionen gemeldet.

Big night for Ukraine’s long-range strikes.



Kuibyshev Refinery in Samara is reportedly burning in multiple locations and may face lengthy repairs.



VNIIR Progress in Cheboksary — a key producer of Kometa navigation systems used in Shahed drones, Iskander and Kalibr missiles —… pic.twitter.com/PGpEgnaOul — распад и неуважение (@VictorKvert2008) June 10, 2026

Präsident Putin und die oberste Militärführung hatten letzten Monat erklärt, dass als Reaktion auf den Angriff auf ein Wohnheim in der russischen Volksrepublik Lugansk am 22. Mai, bei dem 21 Menschen – meist Teenager-Mädchen – getötet und 70 weitere verletzt wurden, Angriffe auf „Entscheidungszentren“ eingeleitet würden.

Kremlbeamte sagen nun, dass die russischen Streitkräfte „das Recht haben, jede Infrastruktur zu zerstören, die Terrorismus unterstützt.“

Aber es sind auch diese ständigen Angriffe auf Öl- und Industrieanlagen, die nach und nach die russische Wirtschaft und die Bevölkerung enorm belasten werden. Die Salven aus der Ukraine werden weiterkommen, besonders da Moskau die „Spezialoperation“ weiterhin in einem langsamen, zermürbenden Tempo aufrechterhält.