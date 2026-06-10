Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Westliche Medien schweigen weitgehend: Israels Terror im Südlibanon

Pepe Escobar: Iran hat möglicherweise schon Atomwaffen

Direkt zum mit deutscher Synchron Video:

Tausende bei Demo: Deutschland-Symbole verboten!

Putin sieht hier eine rote Linie überschritten // GEGENPOL

Top Onkologe schlägt Alarm – Das ist ein Fall für den Nürnberger Prozess! (LIGHTHOUSETV – Deutsch)

Lockdown: Irrtum oder Vorsatz? | Prof. Homburg

Der Staatsstreich, über den westliche Medien kaum berichten

Die Wahrheit über die 10 Millionen Initiative

KATASTROPHE DEUTSCHLAND! – Wehrpflicht, Wegzugsteuer, Kapitalzugriff?

Echt Jetzt #065 „Fünf Fronten, ein Krieg, der Plan der RAND Corporation!“

Ex-Google-Manager: KI bringt die Hölle auf die Erde bis 2027!

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Okkulte Geheimdienst-Verbindungen von RAF bis Manson | Dirk Pohlmann

Freimaurer, dämonische Mächte und die CIA – mit Sean Stone & Kevin Shipp | Redacted Deutsch

Israelischer Sprecher verliert die Beherrschung und bezeichnet Ana Kasparian viermal als Heuchlerin

Horst Lüning: jeder Dritte flieht, unser Land stirbt | Krall & Bubeck

Varoufakis & Prof. Wolff: Das Ende des US-Dollars? – Teil 1

Wir steuern auf totale Kontrolle zu! Ferdinand Wegscheider und Monika Gruber | Die Gruaberin

Zensur im Namen der Wahrheit? | Norbert Häring