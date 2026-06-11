Trumps verdeckter Öl-Betrug … Die Sache richtigstellen

Larry C. Johnson

Trump hat den Krieg mit dem Iran erneut entfacht, und es wird hässlich werden. BORZZIKMAN berichtet, dass iranische und russische Quellen sagen, der Iran habe vergangene Nacht zwölf F-35-Kampfflugzeuge zerstört, die auf einem jordanischen Luftwaffenstützpunkt stationiert waren. Ich habe dieses Thema heute in mehreren Podcasts bis zum Überdruss diskutiert – diese sind unten verlinkt.

Ich möchte mich auf das konzentrieren, was Trump heute über das Öl gesagt hat, das aus dem Persischen Golf kommt. Ich stelle gleich zu Beginn die entscheidende Frage: Wenn man seit mehr als 30 Tagen eine erfolgreiche verdeckte Operation durchführt, warum sollte man sie öffentlich machen? Antwort: Das würde man nicht tun, wenn es sich tatsächlich um ein wirklich erfolgreiches Geheimprogramm handeln würde.

Bei einem Auftritt im Oval Office am Mittwoch sagte Trump, die USA hätten heimlich „Millionen von Barrel“ Öl durch die Straße von Hormus transportiert. Später führte er dies auf Truth Social weiter aus und erklärte:

Im vergangenen Monat habe ich unser großartiges US-Militär angewiesen, eine geheime Mission zur Unterstützung von Öltankern und anderen Handelsschiffen bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus durchzuführen.

Er behauptete, die Operation habe dazu geführt, dass mehr als 100 Millionen Barrel Öl auf den Weltmarkt gelangten und über 200 Handelsschiffe die Meerenge sicher passieren konnten. Zuvor hatte Trump Reportern im Oval Office gesagt, die USA würden mitten in der Nacht Millionen Barrel Öl „herausholen“, und Iran wisse davon nichts, weil seine Radarsysteme durch US-Angriffe zerstört worden seien. Er sagte, es habe ihn in den Fingern gejuckt, die Operation öffentlich zu machen, habe sich aber zurückgehalten – und deutete damit an, dass er sie erst jetzt offenlege, weil der Iran ohnehin bereits davon erfahren habe.

Trump pries diesen angeblichen Erfolg auch auf Truth Social an:

Dieser unglaublich erfolgreiche Einsatz ist der Grund dafür, dass die VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA die Straße von Hormus kontrollieren – NICHT der Iran. Ihr Militär ist besiegt, und ihre Wirtschaft ist verloren.

Das ist nichts weiter als völliger Unsinn. Schauen wir uns die Zahlen an. Vor Beginn des Ramadan-Krieges am 28. Februar transportierten die Staaten des Persischen Golfs täglich 20 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus. Ein sehr großer Öltanker kann etwa zwei Millionen Barrel transportieren. Mit anderen Worten: Mindestens 50 Schiffe passierten die Meerenge und beförderten dabei eine Menge Öl, die fünf Exporttagen der Golfstaaten entspricht.

Und um das Ganze noch besser einzuordnen: 100 Millionen Barrel entsprechen etwa dem Ölverbrauch der USA für gerade einmal fünf Tage. Im globalen Maßstab ist das keine bedeutende Menge. Das sind im weltweiten Kontext Peanuts.

Damit komme ich auf meine ursprüngliche Frage zurück: Warum hebt Trump die Geheimhaltung einer angeblich erfolgreichen Operation selbst auf? Es ergibt schlicht keinen Sinn.

Wenn Sie eine Erklärung für dieses bizarre Verhalten haben, lassen Sie es mich wissen.