50 Jahre Betrug: Dokumente enthüllen, dass Big Oil und die Kunststoffindustrie über Recycling gelogen haben

Neu entdeckte interne Aufzeichnungen zeigen, dass fossile Brennstoffunternehmen und die Kunststoffindustrie über 50 Jahre lang mit dem Mythos eines praktikablen Kunststoffrecyclings hausieren gegangen sind, obwohl sie insgeheim zugegeben haben, dass die bestehenden Recyclingmethoden unzureichend sind, so ein neuer Bericht des Center for Climate Integrity.

Kunststoffhersteller und Akteure der petrochemischen Industrie haben jahrzehntelang die Öffentlichkeit über das Kunststoffrecycling getäuscht. Dies geht aus einem neuen Bericht hervor, der frisch aufgedeckte Mitteilungen und interne Dokumente der Branche beleuchtet.

Der Bericht erscheint in einer Zeit, in der sich die weltweite Krise des Plastikmülls verschärft und Umweltorganisationen zunehmend fordern, dass die großen Unternehmen der fossilen Brennstoffe und der Petrochemie für die Plastikverschmutzung verantwortlich gemacht werden, die eine Bedrohung für die Gesundheit der Menschen und des Planeten darstellt.

„Obwohl sie seit Langem wissen, dass das Recycling von Kunststoffen weder technisch noch wirtschaftlich machbar ist, haben petrochemische Unternehmen – unabhängig und über ihre Branchenverbände und Tarnorganisationen – betrügerische Marketing- und Aufklärungskampagnen durchgeführt, um die Öffentlichkeit über die Machbarkeit des Kunststoffrecyclings in die Irre zu führen“, heißt es in dem neuen Bericht, den das Center for Climate Integrity (CCI) am 15. Februar veröffentlichte.

Der Bericht beschreibt detailliert die Täuschungskampagne der Kunststoffindustrie, die mehr als 50 Jahre zurückreicht, und zeigt auf, wie die Industrie ein vertrautes, strategisches Vorgehen anwandte, um sich gegen drohende Regulierungen zu wehren, indem sie ein irreführendes Narrativ und falsche Behauptungen über Kunststoffe und Recycling verbreitete, obwohl sie permanent wusste, dass die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen eher eine PR-Botschaft als eine effektive Lösung für das Abfallproblem war.

„Diese Beweise zeigen, dass viele der gleichen Unternehmen, die jahrzehntelang wussten, dass ihre Produkte den Klimawandel verursachen, auch wussten, dass sie die Öffentlichkeit über das Kunststoffrecycling belogen haben“, sagte CCI-Präsident Richard Wiles in einer Erklärung.

„Wenn Unternehmen und Handelsgruppen wissen, dass ihre Produkte schwerwiegende Risiken für die Gesellschaft darstellen, und dann die Öffentlichkeit und die politischen Entscheidungsträger darüber anlügen, müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden

Lang gehütete Geheimnisse

Kunststoffe werden aus fossilen Brennstoffen gewonnen, und viele große Öl- und Gasunternehmen wie ExxonMobil, Shell und Occidental Petroleum chemische Abteilungen haben, die Kunststoffe und Kunststoffbestandteile herstellen.

Die sprunghaft ansteigende Kunststoffproduktion hat zu einer massiven Abfallkrise geführt, vorwiegend bei Einwegplastik, und die herkömmlichen Recyclingmethoden, die es seit Jahrzehnten gibt, haben sich nicht als erfolgreich erwiesen, um das Chaos zu beheben.

In den USA liegt die Recyclingquote für Kunststoffe bei nur 5-6 %, was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass die meisten Kunststoffe gar nicht für ein effektives Recycling ausgelegt sind.

Es gibt zu viele verschiedene Arten von Kunststoffen, die jeweils Tausende von chemischen Zusätzen enthalten, sodass eine Sortierung und Reinigung des Abfallmaterials weitgehend undurchführbar ist.

Das Verfahren zur Herstellung von recyceltem Kunststoff ist kostspielig und das Produkt ist von minderer Qualität, was die Rentabilität des Kunststoffrecyclings weiter einschränkt.

Die Kunststoffindustrie und die petrochemische Industrie wussten, dass das Recycling unüberwindbare Herausforderungen mit sich bringt, wie der neue Bericht zeigt.

Der Bericht enthüllt unter anderem, wie Vertreter von Unternehmen und Handelsverbänden die Unzulänglichkeiten des Kunststoffrecyclings schon vor Jahrzehnten insgeheim erkannt haben.

Dokumente von der Ersten Nationalen Konferenz über Verpackungsabfälle im Jahr 1969 zeigen beispielsweise, dass sich die Industrie mit dem Entsorgungsproblem von Kunststoffverpackungen auseinandersetzte und feststellte, dass die riesigen Mengen an verschiedenen Polymermischungen und Zusatzstoffen in Kunststoffen die Materialien nach dem Gebrauch praktisch nicht wiederverwertbar“ machen, und zugab, dass das Recycling von Verpackungsabfällen wirtschaftlich praktisch aussichtslos“ ist

Der Bericht verweist auf mehrere Mitteilungen der Industrie:

In einem Dokument der American Chemical Society von 1969 heißt es:

„Es ist immer möglich, dass Wissenschaftler und Ingenieure lernen, Abfälle zu recyceln oder gewinnbringend zu entsorgen, aber es scheint nicht wahrscheinlich, dass dies bald auf breiter Basis geschieht.“

In einem Entwurf für ein Informationsblatt über feste Abfälle des Vinyl-Instituts aus dem Jahr 1986 wird ebenfalls unumwunden eingeräumt, dass „Recycling nicht als dauerhafte Lösung für feste Abfälle angesehen werden kann, da es lediglich die Zeit verlängert, bis ein Gegenstand entsorgt wird.“

Ein Mitarbeiter der Eastman Chemical Company räumte 1992 ein, dass „es wahrscheinlicher ist, dass wir aufwachen und erkennen, dass wir uns nicht durch Recycling aus der Abfallproblematik herauswinden können“

In Bezug auf das Engagement der Industrie für Demonstrationsprojekte zum Kunststoffrecycling sagte ein Exxon-Mitarbeiter 1994 vor Mitarbeitern des American Plastics Council: „Wir sind den Aktivitäten verpflichtet, aber nicht den Ergebnissen.“

Dennoch gelang es der Kunststoffindustrie, die Öffentlichkeit, einschließlich der Regierungen und der Medien sowie der Verbraucher im Allgemeinen, davon zu überzeugen, dass das Recycling eine geeignete Lösung für das Kunststoffabfallproblem darstellt.

„Die größten Kunststoffhersteller, darunter Exxon, Mobil, DuPont und Dow, investierten Dutzende von Millionen Dollar in verschiedene Aspekte des Kunststoffrecyclings, darunter auch in die Öffentlichkeitsarbeit, um die Wahrnehmung des Recyclings durch die Verbraucher zu beeinflussen“, heißt es in dem Bericht.

Dies war Teil einer mehrgleisigen Anstrengung, das falsche Versprechen des Kunststoffrecyclings zu verkaufen, um die Aussicht auf restriktive Vorschriften oder Produktverbote zu unterdrücken.

Dem Bericht zufolge umfasste die Kampagne der Industrie den Einsatz von Handelsverbänden und Tarnorganisationen zur Förderung einer Pro-Recycling-Darstellung, die Verbreitung irreführender Botschaften an die Öffentlichkeit durch Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, die Ankündigung ehrgeiziger Recyclingziele, die nie erreicht wurden, Investitionen in Forschung und Pilotprojekte, um den Anschein eines Engagements für die „Lösung“ zu erwecken, und sogar das Sponsoring von Lehrmaterial für Schulkinder, das das Kunststoffrecycling irreführend als umweltfreundlich darstellte.

Diese Täuschung der Industrie setzt sich fort, da die Petrochemie- und Kunststoffhersteller „fortschrittliches Recycling“, auch bekannt als chemisches Recycling, als eine verbesserte Version des mechanischen Recyclings anpreisen.

Doch wie der CCI-Bericht und andere Untersuchungen zeigen, ist diese angebliche Lösung für die Abfallbewirtschaftung weder „fortschrittlich“ noch „Recycling“, da sie bereits seit Jahrzehnten angewandt wird und Kunststoffe im Allgemeinen in petrochemische Brennstoffe und nicht in neuen Kunststoff umgewandelt werden.

Es steht vor ähnlichen wirtschaftlichen und technischen Herausforderungen wie das herkömmliche Recycling, doch die Industrie preist das chemische Recycling weiterhin als bahnbrechende Lösung an.

Ein Aufruf zur Rechenschaftspflicht

Der CCI-Bericht legt nahe, dass rechtliche Schritte gegen die Industrie wahrscheinlich sind.

„Aufgrund der wachsenden Zahl von Beweisen werden Gemeinden und Bundesstaaten wahrscheinlich rechtliche Schritte einleiten, die der Täuschung der Industrie ein Ende setzen, die Unternehmen für die verheerenden Schäden, die sie den Gemeinden zugefügt haben, zur Rechenschaft ziehen und die Tür zu echten Lösungen öffnen könnten, die derzeit unerreichbar sind“, heißt es in dem Bericht.

Gemeinden und Bundesstaaten in den USA gehen bereits gerichtlich gegen große Öl- und Gasunternehmen vor, die angeblich über die Klimakrise lügen.

Nach Ansicht der CCI sollten diese Unternehmen auch für ihre Lügen über das Plastikrecycling haftbar gemacht werden, die die Plastikmüllkrise noch verschärft haben.

„Die Lügen der Ölindustrie sind das Herzstück der beiden katastrophalsten Verschmutzungskrisen in der Geschichte der Menschheit“, so Wiles.

Als Reaktion auf den Bericht erklärte der Verband der Kunststoffindustrie, der Bericht beruhe auf „veralteten Informationen und falschen Behauptungen“

„Dieser Bericht wurde von einer aktivistischen Anti-Recycling-Organisationerstellt und missachtet die unglaublichen Investitionen unserer Industrie in Recyclingtechnologien“, sagte Matt Seaholm, Präsident und CEO der Plastics Industry Association, in einer Erklärung. „Anstatt gemeinsam an tatsächlichen Lösungen zur Bekämpfung von Kunststoffabfällen zu arbeiten, entscheiden sich Gruppen wie die CCI für politische Angriffe statt für konstruktive Lösungen.“

Der American Chemistry Council (ACC) kritisierte den Bericht ebenfalls.

„Leider zitiert dieser fehlerhafte Bericht veraltete, jahrzehntealte Technologien und arbeitet gegen unsere Ziele, nachhaltiger zu sein, indem er die Industrie und den Stand der heutigen Recyclingtechnologien falsch darstellt“, sagte der ACC in einer Erklärung. „Dies untergräbt die wesentlichen Vorteile von Kunststoffen und die wichtige Arbeit, die derzeit geleistet wird, um die Art und Weise zu verbessern, wie Kunststoffe verwendet und wiederverwendet werden, um die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen

Wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass bis 2040 alle Kunststoffverpackungen in den USA wiederverwendet, recycelt und verwertet werden, und wir arbeiten auf dieses Ziel hin, indem wir Systeme und Technologien unterstützen, die neue Kunststoffe aus gebrauchten Kunststoffen herstellen.

Nach Angaben der Gruppe haben sich die amerikanischen Kunststoffhersteller das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass bis 2040 alle Kunststoffverpackungen in den USA wiederverwendet, recycelt und verwertet werden