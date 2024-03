Darum ist Macron in Panik! Seltener Einblick in vertrauliche französische Verteidigungsberichte zur Ukraine-Lage.

Dies ist ein einzigartiger und faszinierender Artikel in der französischen Zeitschrift Marianne, die Zugang zu „mehreren vertraulichen Verteidigungsberichten“ der französischen Armee über die Lage in der Ukraine hatte:

Die Lage sieht für die Ukraine sehr düster aus, was zum Teil Macrons jüngste Äußerungen über die Entsendung von Truppen in die Ukraine erklären könnte. Ich habe die wichtigsten Teile des Artikels übersetzt:

„Ein ukrainischer militärischer Sieg scheint jetzt unmöglich“.

In den Berichten, die Marianne konsultiert hat, heißt es, dass die ukrainische Gegenoffensive „allmählich in Schlamm und Blut versank und keinen strategischen Gewinn brachte“ und dass die Planung, die von Kiew und den westlichen Generalstäben ausgearbeitet wurde, sich als „katastrophal“ erwies: „Die Planer gingen davon aus, dass die gesamte Front zusammenbrechen würde, sobald die ersten russischen Verteidigungslinien durchbrochen würden […]. …] Diese grundlegenden Vorbereitungsphasen wurden durchgeführt, ohne die moralischen Kräfte des Gegners in der Verteidigung zu berücksichtigen, d.h. den Willen des russischen Soldaten, das Terrain zu halten“.

Die Berichte heben auch die „unzureichende Ausbildung der ukrainischen Soldaten und Offiziere“ hervor: Aufgrund des Mangels an Offizieren und einer beträchtlichen Anzahl von Veteranen wurden diese ukrainischen „Soldaten im zweiten Jahr“ – oft „nicht länger als drei Wochen ausgebildet“ – zum Angriff auf eine russische Befestigungslinie geschickt, die sich als uneinnehmbar erwies.

Ohne Luftunterstützung und mit uneinheitlicher westlicher Ausrüstung, die weniger effizient war als das alte sowjetische Material („veraltet, leicht zu warten und in schlechtem Zustand einsetzbar“, so der Bericht), hatten die ukrainischen Truppen keine Chance auf einen Durchbruch. Hinzu komme die „russische Superdominanz im Bereich der elektronischen Störung, die den Einsatz von Drohnen und Kommandosystemen auf ukrainischer Seite benachteiligt“.

„Die russische Armee ist heute die ‚taktische und technische‘ Referenz für das Denken und die Umsetzung des Verteidigungsmodus“, heißt es in dem Bericht. Moskau verfügt nicht nur über schweres technisches Gerät, das den Bau von Verteidigungsanlagen ermöglicht (auf ukrainischer Seite fehlt dieses Material fast völlig, und es ist für den Westen unmöglich, es schnell zu liefern), sondern die 1.200 km lange Front, die nach einem russischen General als Surokowin-Linie bekannt ist, wurde in großem Umfang vermint.

Die Berichte heben auch hervor, dass die Russen im Gegensatz zur Ukraine „ihre Reservetruppen gut verwaltet haben, um die operative Durchhaltefähigkeit zu gewährleisten“. Demnach verstärkt Moskau seine Einheiten, bevor sie völlig erschöpft sind, mischt Rekruten mit erfahrenen Truppen, sorgt für regelmäßige Ruhezeiten für die Nachhut … und „hatte immer eine kohärente Reservetruppe, um auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können“. Das ist weit entfernt von der im Westen verbreiteten Vorstellung einer russischen Armee, die ihre Truppen ohne zu zählen in die Schlacht schickt…

„Bis heute verfügt der ukrainische Generalstab nicht über eine kritische Masse an Landstreitkräften, die in der Lage wären, teilstreitkraftübergreifende Manöver auf Korpsebene durchzuführen und ihre russischen Gegner herauszufordern, ihre Verteidigungslinien zu durchbrechen“, heißt es in dem vertraulichen Verteidigungsbericht. Ein französischer Offizier fasst zusammen: „Angesichts der Kräfteverhältnisse ist klar, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch nicht gewinnen kann“.

„Der Konflikt ist im Dezember in eine kritische Phase eingetreten“.

„Die Kampffähigkeit der ukrainischen Soldaten ist stark beeinträchtigt“, heißt es in einem Prognosebericht für das Jahr 2024. „Zelensky bräuchte 35.000 Mann pro Monat, er rekrutiert nicht einmal die Hälfte, während Putin aus einem Pool von 30.000 Freiwilligen pro Monat schöpft“, bemerkt ein aus Kiew zurückgekehrter Offizier. Ähnlich unausgewogen ist die Bilanz bei der Ausrüstung: Bei der gescheiterten Offensive 2023 wurde die Hälfte der 12 Kiewer Kampfbrigaden „taktisch zerstört“.

Seitdem ist die westliche Hilfe so gering wie nie zuvor. Damit ist klar, dass es in diesem Jahr keine ukrainische Offensive geben kann. „Der Westen kann 3D-Drucker liefern, um Drohnen oder Munition herzustellen, aber er kann niemals Menschen drucken“, heißt es in dem Bericht. „Angesichts der Situation wurde möglicherweise entschieden, die ukrainische Armee nicht mit Kämpfern, sondern mit Unterstützungskräften im Hintergrund zu verstärken, um ukrainische Soldaten für die Front freizumachen“, räumt ein hochrangiger Offizier ein und bestätigt eine „Aufstockung“ westlichen Militärpersonals in Zivil. „Neben den Amerikanern, die der New York Times den Besuch eines CIA-Camps gestattet haben, sind auch einige Briten vor Ort“, so ein Offizier, der die Anwesenheit französischer Spezialeinheiten, insbesondere von Kampfschwimmern für Übungseinsätze, nicht leugnet….

„Die Gefahr eines russischen Durchbruchs ist real“.

Am 17. Februar musste Kiew die Stadt Awdijiwka am nördlichen Stadtrand von Donezk aufgeben, die bis dahin eine befestigte Hochburg war. „Sie war das Herz und Symbol des ukrainischen Widerstands im russischsprachigen Donbass“, heißt es in einem Bericht über die „Schlacht von Awdijiwka“, der eine Reihe vernichtender Lehren zieht. „Die Russen änderten ihren Modus Operandi, indem sie die Stadt abriegelten und vor allem zum ersten Mal in großem Umfang Gleitbomben einsetzten“, heißt es in dem Dokument. Während eine 155-mm-Artilleriegranate 7 kg Sprengstoff enthält, wiegt eine Gleitbombe zwischen 200 und 700 kg und kann damit Betonstrukturen von mehr als 2 m Dicke durchschlagen. Eine Hölle für die ukrainische Verteidigung, die täglich mehr als 1.000 Mann verlor. Zudem verwenden die Russen Schalldämpfer an ihren leichten Infanteriewaffen, um akustische Ortungssysteme am Boden zu umgehen.

„Die Entscheidung der ukrainischen Streitkräfte, sich zurückzuziehen, kam überraschend“, heißt es in dem jüngsten Bericht, der die „Plötzlichkeit und mangelnde Vorbereitung“ hervorhebt und die Befürchtung äußert, dass die Entscheidung „von der ukrainischen Führung eher erduldet als getroffen wurde“, was auf ein mögliches „Durcheinander“ hindeutet.

„Die ukrainischen Streitkräfte haben taktisch gezeigt, dass sie nicht über die personellen und materiellen Fähigkeiten verfügen […], um einen Frontabschnitt zu halten, der den Bemühungen des Angreifers ausgesetzt ist“, heißt es in dem Dokument weiter. „Der ukrainische Misserfolg in Awdijiwka zeigt, dass Kiew trotz der Notverlegung einer ‚Elite‘-Brigade – der 3. Asowschen Luftangriffsbrigade – nicht in der Lage ist, einen zusammenbrechenden Frontabschnitt vor Ort wiederherzustellen“, warnt der jüngste Bericht.

Es bleibt abzuwarten, was die Russen aus diesem taktischen Erfolg machen. Werden sie den bisherigen Modus des „Nagens und langsamen Erschütterns“ der gesamten Frontlinie fortsetzen, oder werden sie versuchen, „in die Tiefe durchzubrechen“? „Das Gelände hinter Awdijiwka lässt dies zu“, heißt es in dem jüngsten Dokument, das auch davor warnt, dass westliche Quellen dazu neigen, die Russen zu „unterschätzen“, die selbst die Praxis der „Maschirowka“ beherrschen, „schwach zu erscheinen, wenn sie stark sind“. Nach zwei Jahren Krieg hätten die russischen Streitkräfte ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, eine „operative Ausdauer“ zu entwickeln, die es ihnen ermögliche, „einen langsamen und langwierigen Krieg zu führen, der auf der kontinuierlichen Zermürbung der ukrainischen Armee beruht“.