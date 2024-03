Ein weiteres Land kündigt an, seine Bürger zur Annahme biometrischer Ausweisdokumente zu verpflichten.

Die Dynamik für ein globales digitales System, das das endgültige Kontrollnetz sein wird – die Markierung, Verfolgung und Überwachung der Bewegungen aller Dinge, ob lebendig oder nicht – nimmt weiter zu.

Ein weiteres Land, Nepal, hat gerade angekündigt, sich dem globalen Überwachungssystem anzuschließen und alle seine Bürger von Geburt an digital zu kennzeichnen.

Ich habe über ähnliche Schritte in vielen anderen Ländern berichtet, darunter Australien, die EU, Ghana und China, die alle eine biometrische digitale ID eingeführt haben. Die Vereinten Nationen selbst organisieren eine globale Anstrengung, um alle Geburten weltweit digital zu registrieren.

Die Regierung von Nepal wird nun die digitale Identität ihrer Bürgerinnen und Bürger einfordern, indem sie ihnen bei der Geburt digitale ID-Nummern zuteilt. Das ist die sogenannte „Geburtenregistrierung“, vor der ich seit Jahren gewarnt habe, denn sie ist Teil der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, die 2015 von mehr als 190 Staatschefs, darunter Barack Obama, als Teil der „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ unterzeichnet wurde. Ich wusste von Anfang an, dass die von den Vereinten Nationen geforderte „rechtliche Identität“ und die „Geburtenregistrierung“ digital sein würden, auch wenn das Wort „digital“ im Originaldokument nicht vorkam.

Wie die nepalesische Zeitung „The Kathmandu Post“ berichtet, hat das Department of National ID and Civil Registration damit begonnen, digitale Nummern auszugeben, um den Weg für eine breitere Einführung des nationalen digitalen Personalausweises zu ebnen.

Der nepalesische Personalausweis ist ein vom Department of National Identification and Civil Registration ausgestellter Bundesausweis, der eine eindeutige Nummer enthält, die jeder Person bei der staatlichen Geburtenregistrierung zugewiesen wird. Nepalesische Bürgerinnen und Bürger erhalten diesen Ausweis auf der Grundlage ihrer biometrischen und demografischen Daten. Der Ausweis enthält eine eindeutige Nummer, ein Foto, persönliche Informationen und die Fingerabdrücke des Inhabers.

Nach Angaben des Ministeriums wird die biometrische „Smartcard“ vielseitig einsetzbar sein und von Beamten mit sicheren Terminals gelesen werden können.

Mukesh Kumar Keshar, Direktor der nepalesischen Behörde für Personalausweise und Personenstandsangelegenheiten, sagte:

„In den vergangenen zwei Monaten haben wir landesweit bei der Geburtenregistrierung informell nationale ID-Nummern an die Menschen ausgegeben. Diese Nummern werden täglich an etwa 2.000 Personen vergeben. Wenn die Identität einer Person von frühester Kindheit an feststeht, wird es für diese Person einfacher sein, staatliche Dokumente zu erhalten, einschließlich der nationalen ID-Nummer“.

Ziel 16.9 der Agenda 2030 der Vereinten Nationen fordert eine „gesetzliche Identität für alle, einschließlich der Geburtenregistrierung, bis 2030“. Auf ihrer Website schreibt die UN, dass die digitale Registrierung aller Menschen „der Schlüssel ist, um die Verpflichtung der Agenda 2030, niemanden zurückzulassen, voranzubringen“.

Lassen Sie das auf sich wirken. Sie sagen uns, dass in ihrer Vision kein Mensch auf dem Planeten Erde zurückgelassen wird, was bedeutet, dass alle gezwungen werden, am System der Bestie teilzunehmen. Sie werden nummeriert und ihre Bewegungen und ihr Verhalten werden rund um die Uhr verfolgt und überwacht. Dies geschieht unter anderem, um ihren CO₂-Fußabdruck verfolgen und auswerten zu können.

Nepal wird sein Programm zur digitalen Identität in einigen Wochen offiziell starten.

Parallel zu dieser Initiative plant die Regierung, die Verteilung des nationalen Personalausweises zu beschleunigen.

Die Regierung hat den nationalen Personalausweis im Jahr 2018 herausgegeben. Im November desselben Jahres begann der damalige Innenminister Ram Thapa im Distrikt Panchthar mit der Verteilung des nationalen Personalausweises. Dies geschah im Rahmen eines von der Asiatischen Entwicklungsbank finanzierten Pilotprogramms zur Verteilung digitaler Personalausweise im östlichen Distrikt.

Diese Dinge beginnen immer mit einem Pilotprogramm, werden dann dauerhaft eingeführt und schließlich verpflichtend.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Vereinigten Staaten einen ähnlichen Plan für einen digitalen Personalausweis einführen. Tatsächlich wurde im US-Senat bereits ein Gesetzentwurf eingebracht, der genau dies vorsieht. Interessanterweise spricht kein Politiker, nicht einmal Donald Trump, darüber.