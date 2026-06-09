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„5G, 6G … immer weiter so?“ – Die gesundheitlichen Probleme der Mobilfunktechnologie

Am 2. Mai 2026 veranstaltete der Verein  der „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD) unter der Moderation von Dr. Ronald Weikl ein Pressesymposium zum Thema “5G, 6G … immer weiter so?“ Fünf namhafte Referenten diskutierten die Frage, ob es möglicherweise negative gesundheitliche Auswirkungen durch die elektromagnetische Strahlung gibt, oder ob auch die Nutzung selbst negative Auswirkungen auf das körperliche oder psychische Wohlbefinden haben kann. Wir übernehmen nachfolgend im Wesentlichen einen informierenden Beitrag der MWGFD.  

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