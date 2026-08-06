6 Anzeichen dafür, dass der Dritte Weltkrieg noch größere Ausmaße annehmen wird

Von Michael Snyder

Wann werden die Mainstream-Medien endlich zugeben, dass wir buchstäblich miterleben, wie sich der Dritte Weltkrieg direkt vor unseren Augen abspielt? Der Krieg im Nahen Osten dauert nun schon seit mehr als 1.000 Tagen an, und ein Ende ist nicht in Sicht. Der Krieg in der Ukraine dauert bereits länger als der Erste Weltkrieg, und auch hier ist kein Ende in Sicht. Leider sieht es so aus, als könnten noch weitere Länder in diese Konflikte hineingezogen werden.

Derzeit ist mehr als die Hälfte aller Staaten weltweit entweder in die verschiedenen militärischen Konflikte verwickelt, die derzeit rund um den Globus toben, oder finanziert diese Konflikte direkt.

Leider könnte sich die Lage schnell noch erheblich verschlimmern. Im Folgenden sind sechs Anzeichen aufgeführt, die darauf hindeuten, dass der Dritte Weltkrieg noch größere Ausmaße annehmen wird…

#1 Saudi-Arabien hat gerade eine aus 14 Nationen bestehende Marinekoalition zum Schutz des Handelsverkehrs im Roten Meer gebildet, und es wird berichtet, dass sich die Saudis „auf eine groß angelegte Militäroffensive gegen die Houthis vorbereiten“…

Saudi-Arabien bereitet sich nach Ansicht jemenitischer Quellen auf eine groß angelegte Militäroffensive gegen die Houthis auf dem Seeweg und möglicherweise auch auf dem Landweg im Zentrum des Jemen vor, um die Blockade seiner Ölexporte über das südliche Rote Meer zu durchbrechen. Es wurde beobachtet, wie sich saudische Truppen aus dem Osten des Jemen zurückzogen, was als Vorbereitung auf eine Landoffensive gewertet werden könnte. Gleichzeitig versucht Riad, eine Marinekoalition zu organisieren, um die Schifffahrt vor Angriffen der Houthis im Roten Meer und in der Meerenge von Bab al-Mandab zu schützen. Das saudische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag mit, dass 14 Staaten, darunter die Türkei, Pakistan, Ägypten, der Sudan und Dschibuti, eine gemeinsame Erklärung zur Unterstützung einer multinationalen maritimen Verteidigungskoalition abgegeben hätten.

Die Saudis sehen sich zum Handeln gezwungen, da beide der wichtigsten Routen, die sie normalerweise für den Ölexport nutzen, blockiert sind…

Vor Ausbruch des Iran-Kriegs wurden bis zu 80 % der saudischen Rohölexporte über die Straße von Hormus verschifft. Das Rote Meer hat daher an Bedeutung gewonnen, da mittlerweile mehr als die Hälfte des saudischen Öls auf dem Landweg zu den Verladeterminals in der Hafenstadt Yanbu transportiert wird.

#2 Eine russische Rakete, die „mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann“, ist gerade tief im polnischen Hoheitsgebiet explodiert…

Bei dem Objekt, das in Polen auf einem Feld eingeschlagen ist, handelte es sich um eine russische Rakete, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann, wie das NATO-Mitglied mitteilte. Der stellvertretende polnische Verteidigungsminister erklärte, die Marschflugrakete vom Typ Kh-101 sei in den frühen Morgenstunden des Donnerstags im Osten des Landes „explodiert“, als sie dort einschlug. Cezary Tomczyk bezeichnete die Rakete gegenüber dem lokalen Sender TVN24 als „potenziell sehr gefährlich“. Bei dem schockierenden Vorfall, der die bereits eisigen Spannungen zwischen Moskau und der NATO weiter verschärfen könnte, gab es weder Verletzte noch Sachschäden. Die Rakete hinterließ Berichten zufolge einen riesigen, 10 Meter breiten Krater in der Nähe des Dorfes Tarnawa Kolonia, 57 Meilen von der polnischen Grenze zur Ukraine entfernt.

Infolge dieses Vorfalls wurden NATO-Kampfflugzeuge alarmiert, und die Spannungen mit Russland eskalieren weiter.

#3 Präsident Trump ist zunehmend äußerst frustriert über die mangelnden Fortschritte bei der Bekämpfung des Iran…

Präsident Donald Trump ist zunehmend „verärgert“, da sich der Krieg im Iran nun bereits in den sechsten Monat zieht. NBC News berichtete am Mittwoch exklusiv, dass der Präsident kürzlich gegenüber hochrangigen nationalen Sicherheitsbeamten die Beherrschung verloren habe, während innerhalb seiner Regierung tiefe Meinungsverschiedenheiten darüber herrschen, wie weiter vorzugehen sei. Der Bericht, der sich auf einen US-Beamten und mit den Diskussionen vertraute Personen beruft, zeichnet das Bild eines gespaltenen Weißen Hauses. Wie ein US-Beamter es ausdrückte: „Nach all dieser Zeit gibt es keine Einigkeit.“ Trump soll laut NBC News letzte Woche während eines Treffens mit hochrangigen nationalen Sicherheitsbeamten wegen mangelnder Fortschritte im Iran explodiert sein und dabei Schimpfwörter geschrien haben. Dem Bericht zufolge sind sich die Regierungsbeamten weiterhin uneinig darüber, ob die Priorität darauf liegen sollte, das iranische Atomprogramm zu stoppen, die Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu schützen oder das Raketen- und Drohnenarsenal Teherans zu schwächen.

Trump ist verzweifelt auf der Suche nach einem Durchbruch und hat sich nach neuen Optionen umgesehen.

Eine der Optionen, die Trump Berichten zufolge in Betracht zieht, ist ein von Admiral Brad Cooper ausgearbeiteter Plan.

Dieser Plan sieht „10 bis 14 Tage dauernde Luftangriffe vor, die darauf abzielen, die anhaltende Bedrohung durch Teheran zu beseitigen“…

Ein hochrangiger US-Kommandeur bereitet eine zweiwöchige Bombardierungskampagne gegen den Iran vor, um dessen Raketenkapazitäten lahmzulegen. Admiral Brad Cooper, Chef des US-Zentralkommandos (Centcom), hat laut einem Bericht Pläne für 10 bis 14 Tage dauernde Luftangriffe ausgearbeitet, mit denen die anhaltende Bedrohung durch Teheran beseitigt werden soll, während im Nahen Osten weiterhin Vergeltungsschläge stattfinden.

Die Wahrheit ist natürlich: Wenn wir die unterirdischen Anlagen zerstören könnten, in denen der Iran seine Raketen und Drohnen versteckt, hätten wir das längst getan.

Und sollte die USA beginnen, Teheran mit Luftangriffen zu bombardieren, haben die Iraner bereits gewarnt, dass sie ballistische Raketen auf Tel Aviv abfeuern werden.

#4 Sobald sie vom Iran angegriffen werden, sind die Israelis bereit, die iranische Energieinfrastruktur zu zerstören, und wir haben gerade erfahren, dass die IDF eine bedeutende Moschee in Gaza-Stadt dem Erdboden gleichgemacht hat…

Die israelischen Streitkräfte haben am Dienstag eine Moschee in Gaza-Stadt angegriffen und am Mittwoch erklärt, es handele sich um eines von mehreren Waffenlagern der Hamas im zentralen und nördlichen Gazastreifen, die sie in dieser Woche zerstört hätten. Aufnahmen aus Gaza-Stadt vom Dienstag zeigten Feuer und eine riesige Rauchwolke, die während eines Angriffs auf die Al-Muttaqin-Moschee über Zelten aufstieg, in denen vertriebene Bewohner des Gazastreifens untergebracht waren. Die Armee erklärte, der Ort sei als Waffenlager genutzt worden, und fügte hinzu, dies sei „ein weiteres Beispiel dafür, dass Terrororganisationen zivile Infrastruktur für terroristische Zwecke missbrauchen“.

Nach mehr als 1.000 Tagen ist der Krieg zwischen Israel und der Hamas noch lange nicht vorbei.

Und erst vor kurzem haben die Israelis 700 Tonnen Sprengstoff eingesetzt, um ein riesiges Tunnelsystem zu zerstören, das die Hisbollah im Südlibanon genutzt hatte…

Das israelische Militär hat das Tunnelsystem der Hisbollah unterhalb des Beaufort-Kamms im Südlibanon gesprengt, wie Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gaben. Sie teilten mit, dass die IDF 700 Tonnen Sprengstoff eingesetzt habe, um die unterirdische Anlage zu zerstören. Die Sprengung war ursprünglich für einen früheren Zeitpunkt geplant, wurde jedoch aufgrund des Waffenstillstands verschoben. Netanjahu und Katz erklären, die Zerstörung des Tunnelsystems zu diesem Zeitpunkt sei eine Reaktion auf den „eklatanten“ Verstoß der Hisbollah gegen das Waffenstillstandsabkommen am gestrigen Tag, als sie eine unbemannte Planierraupe mit einer Sprengdrohne angegriffen habe.

#5 Der Iran hat uns auf vielfältige Weise angegriffen, und nun scheint es, als hätten sie Cyberangriffe in die Liste aufgenommen…

US-Ermittler gehen davon aus, dass iranische Hacker wahrscheinlich hinter einem Cyberangriff auf etwa 36 kommunale Wasserversorgungssysteme in Minnesota stecken, berichtete die „New York Times“ am Donnerstag unter Berufung auf US-amerikanische und staatliche Behördenvertreter. Die Behördenvertreter wiesen darauf hin, dass es sich um eine vorläufige Einschätzung handele, die sich ändern könne, sobald weitere technische Beweise vorlägen. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Trinkwasserversorgung in irgendeiner Weise beeinträchtigt worden sei. Mindestens eine Stadt nahm vorübergehend einen Brunnen und eine Aufbereitungsanlage außer Betrieb, während andere Kommunen auf manuelle Ausweichlösungen zurückgriffen, nachdem Hacker Systeme angegriffen hatten, die zur Fernüberwachung und -steuerung von Wassertürmen dienen.

Das ist eine ziemlich bedrohliche Entwicklung.

Welche Ziele werden iranische Hacker als Nächstes ins Visier nehmen?

#6 Es wird berichtet, dass der Iran in Kürze 400 schultergestützte Luftabwehrsysteme aus China erhalten wird…

Der Iran rechnet Berichten zufolge innerhalb weniger Wochen mit der ersten Liefertranche von 400 in China hergestellten, schultergestützten Boden-Luft-Raketen – das Ergebnis eines Geschäfts im Wert von über 60 Millionen US-Dollar, das von einem in Hongkong ansässigen Vermittler ausgehandelt wurde. Über die Raketenlieferung berichtete Reuters am Mittwoch unter Berufung auf drei Quellen, die „aufgrund der Brisanz der Angelegenheit anonym bleiben wollten“. Diesen Quellen zufolge fungierte ein Unternehmen aus Hongkong namens Zhongqing Baoshang International Investment als Vermittler zwischen Peking und Teheran bei der Raketenlieferung, die offenbar dazu dienen soll, die Lücken in der iranischen Luftabwehr zu schließen, die durch US-amerikanische und israelische Angriffe während der Operation „Epic Fury“ offengelegt wurden.

Sollte dieser Deal zustande kommen, wird Präsident Trump völlig ausrasten, und dies wird dazu beitragen, den Boden für einen künftigen Krieg mit China zu bereiten.

Natürlich sind die Chinesen bereits sehr wütend auf uns, da unsere Seeblockade sie daran hindert, das iranische Öl zu beziehen, auf das sie angewiesen sind.

China importiert normalerweise mit großem Abstand mehr Öl aus dem Nahen Osten als jedes andere Land, weshalb die Entwicklungen im Nahen Osten für sie von größter Bedeutung sind.

Die Figuren auf dem globalen Schachbrett werden in schwindelerregendem Tempo hin und her geschoben, und schon ein einziger falscher Zug könnte potenziell apokalyptische Folgen haben.

Unterdessen feiern die meisten Menschen in der westlichen Welt weiter, als würde sich alles auf magische Weise irgendwie von selbst zum Guten wenden.