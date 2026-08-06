„Einigung“ über die Iran-Oman-Hormuz-Route – Iran warnt vor „Einmischung“ der USA und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Iran erklärt, die Route durch die Straße von Hormus sei vereinbart : Teheran gibt an, mit Oman eine Schifffahrtsroute endgültig festgelegt zu haben, und macht die Maßnahmen der USA für die Verzögerung einer endgültigen Einigung verantwortlich.

: Teheran gibt an, mit Oman eine Schifffahrtsroute endgültig festgelegt zu haben, und macht die Maßnahmen der USA für die Verzögerung einer endgültigen Einigung verantwortlich. Teheran verkündet einen Sieg : Iranische Regierungsvertreter erklären, die Vereinbarung würde die während des Krieges erzielten Gewinne des Iran sowie dessen strategischen Einfluss über die Straße von Hormus sichern.

: Iranische Regierungsvertreter erklären, die Vereinbarung würde die während des Krieges erzielten Gewinne des Iran sowie dessen strategischen Einfluss über die Straße von Hormus sichern. Gegensätzliche Aussagen : Trump sagt, eine Einigung könne innerhalb weniger Tage zustande kommen, während der Iran darauf besteht, dass die Gespräche ausschließlich mit Oman geführt werden.

: Trump sagt, eine Einigung könne innerhalb weniger Tage zustande kommen, während der Iran darauf besteht, dass die Gespräche ausschließlich mit Oman geführt werden. Entwurf eines Rahmenabkommens taucht auf : Berichten zufolge sieht der Entwurf vor, dass der Iran den einlaufenden Schiffsverkehr überwacht und Oman den ausgehenden Schiffsverkehr verwaltet.

: Berichten zufolge sieht der Entwurf vor, dass der Iran den einlaufenden Schiffsverkehr überwacht und Oman den ausgehenden Schiffsverkehr verwaltet. Hohe Einsätze bei nachlassendem Druck auf die Märkte, aber anhaltend hohe geopolitische Spannungen: Eine Einigung könnte die Ängste auf den Energiemärkten lindern, während der Iran mehr Einfluss über die Straße von Hormuz behalten würde als vor dem Krieg.

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Route zwischen Iran und Oman „vereinbart“ – Iran warnt vor „Einmischung“ der USA

In einer Erklärung des iranischen Außenministeriums wird gewarnt, dass die Vereinigten Staaten und militärische „Einmischung“ weiterhin die größten Hindernisse für eine endgültige Einigung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus darstellen:

Esmaeil Baqaei: Die geografischen Koordinaten der von Iran und Oman vorgeschlagenen Route in der Straße von Hormus wurden vereinbart. Sofern keine Dritten diesen Prozess behindern, befindet sich die gemeinsame Erklärung beider Länder in der abschließenden Überprüfungs- und Ausarbeitungsphase. Die Vereinbarung zwischen dem Iran und Oman allein kann die Sicherheit der Meerenge für durchfahrende Schiffe nicht garantieren, da die Faktoren, die für Unsicherheit in der Straße von Hormus sorgen, insbesondere jene, die von den Vereinigten Staaten ausgehen, wie die Seeblockade und andere aggressive und bedrohliche Maßnahmen gegen den Iran und seine Interessen, nach wie vor bestehen.

Aktuelle Details aus der Financial Times:

Zunächst würde der Iran Schiffe, darunter auch Öltanker, durch die Wasserstraße schicken, um sicherzustellen, dass sie minenfrei ist, bevor die Meerenge für den übrigen Schiffsverkehr geöffnet wird, berichtet die FT unter Berufung auf Quellen Während der vorübergehenden Regelung würden den Schiffen keine Gebühren berechnet, fügten die Informanten hinzu.

würden den Schiffen keine Gebühren berechnet, fügten die Informanten hinzu. Sollte eine Einigung zustande kommen und die Meerenge wieder geöffnet werden, würden die USA ihre Seeblockade gegen iranische Häfen aufheben und eine Ausnahmeregelung wieder in Kraft setzen, um dem Iran den Verkauf von Öl und Erdölprodukten zu ermöglichen, sagte einer der Informanten.

Iranische Experten und staatliche Medien preisen dies weiterhin als „Sieg“ über den Aggressionskrieg der USA und Israels an:

Ali Akbar Dareini, ein in Teheran ansässiger Forscher am Zentrum für Strategische Studien, erklärte, der Iran strebe eine „Stabilisierung“ seiner Kontrolle über die Straße von Hormus an, was seine „größte militärische Errungenschaft des Krieges“ sei. „Die Verhandlungen zielen darauf ab, diese Errungenschaften zu stabilisieren“, sagte Dareini gegenüber Al Jazeera. „Man verhandelt nicht, um seine Errungenschaften aufzugeben, sondern um sie zu stabilisieren.“ Sobald der Iran die Meerenge wieder freigibt, werde der Iran laut Dareini wahrscheinlich dennoch einen Mechanismus einrichten, um „sicherzustellen, dass Frieden herrscht“. „Der Iran will sicherstellen, dass es eine friedliche Durchfahrt gibt … Aber es wird keine gefährliche Durchfahrt geben, es wird keinen Krieg geben“, sagte er und argumentierte, dass Teheran sicherstellen müsse, dass die USA und ihre Verbündeten keine militärische Ausrüstung transportieren, die für Angriffe gegen den Iran verwendet werden könnte.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Houthis im Jemen ihre Blockade der Durchfahrt durch das Rote Meer nach dem Motto „Belagerung gegen Belagerung“ fortsetzen und dabei vor der jemenitischen Küste Schiffe ins Visier nehmen, die Verbindungen zu Saudi-Arabien haben, wie wir bereits beschrieben haben.

Bislang hat sich das Weiße Haus am Mittwoch weitgehend zurückgehalten, was die offenbar von Iran und Oman vorangetriebenen Gespräche über die Bedingungen für die Wiederöffnung der Straße von Hormus betrifft. Teheran hingegen hat sich nicht zurückgehalten – da die US-Bomben in den letzten Tagen verstummt sind:

IRAN SAGT, NEUE HORMUZ-ROUTE SOLL 2–4 MONATE GÜLTIG SEIN: IRNA

IRAN: NEUES ABKOMMEN MIT OMAN ZUR SCHLIESSUNG VORÜBERGEHENDER SCHIFFFAHRTSROUTEN DURCH DIE HORMUZ-STRÄNGE

GHARIBABADI SAGT, IRAN HABE NACHRICHTEN AUS DEN USA ERHALTEN: IRNA

IRAN: USA HABEN IN NACHRICHTEN MITGETEILT, DASS SIE BEREIT SIND, IHRE VERSPRECHEN WIEDER ZU ERFÜLLEN

Und laut israelischen Medien, wenn auch ohne offizielle Bestätigung aus Washington:

Laut N12, das sich auf amerikanische Beamte beruft, steht eine Einigung über die Öffnung der Straße von Hormus kurz bevor; die Unterzeichnung des Abkommens ist möglicherweise bereits heute Abend möglich.

Unterdessen hängt vieles von all dem davon ab, in welcher „Stimmung“ Trump gerade ist:

US military-intelligence leaks to media are designed to dissuade Trump from escalating his war (we’re out of missiles & interceptors, Iran isn’t; Iran won’t break, etc). Whereas Israeli intel leaks to media are designed to rile Trump into escalating the war by calling him a pussy https://t.co/Uu3wfmZX8r — Mark Ames (@MarkAmesExiled) August 5, 2026

Übersetzungen von „X“: US-Militär- und Geheimdienstleaks an Medien sind darauf ausgelegt, Trump davon abzubringen, seinen Krieg zu eskalieren (wir haben keine Raketen & Abfangjäger mehr, Iran hat welche; Iran wird nicht einknicken usw.). Während israelische Geheimdienstleaks an Medien darauf abzielen, Trump zu provozieren, den Krieg zu eskalieren, indem sie ihn einen Schwächling nennen

EILMELDUNG: Israelische Medien berichten unter Berufung auf ungenannte israelische Quellen, dass der US-Präsident Donald Trump und seine Berater ein Abkommen mit dem Iran „um jeden Preis“ anstreben. Der Bericht besagt, dass Israel die meisten Informationen aus Washington indirekt erhält.

Trump: Die Verhandlungen laufen „sehr gut“

Präsident Trump erklärte am späten Dienstag, dass die Gespräche mit dem Iran „sehr gut laufen“ – und das in einer äußerst unbeständigen und unklaren Lage, in der es den Anschein hat, dass die beiden Seiten bestenfalls indirekt miteinander interagieren.

Die iranische Seite beharrt jedoch weiterhin darauf, dass derzeit keine Friedens- oder Waffenstillstandsgespräche stattfinden, sondern lediglich Verhandlungen zwischen dem Iran und Oman, bei denen es um die Wiederöffnung der Straße von Hormus und die Festlegung der Bedingungen für deren Verwaltung geht. Im Einklang mit dieser Darstellung zitiert Al Jazeera gerade den iranischen Staatssender IRIB, der berichtet, dass die Gespräche zwischen dem Iran und Oman über die Straße von Hormus „nichts mit den Vereinigten Staaten zu tun haben“. Washington stellt dies jedoch als ein US-Oman-Abkommen zur Wiederöffnung der Meerenge dar, auch wenn es im Grunde genommen ein iranisch-omanischer Vorschlag bleibt.

Zeitplan: Eine Einigung noch diese Woche?

Trump schloss sich in seinen jüngsten Äußerungen den Worten seines Finanzministers vom Vortag an und sagte: „Es könnte passieren. Morgen oder übermorgen.“ Zuvor war er gestern zu einer vom Republikanischen Nationalkomitee veranstalteten Spendengala nach Los Angeles gereist. „Es wurden große Fortschritte erzielt.“

Er erklärte gegenüber Fox, dass das Weiße Haus derzeit im Rahmen von „ganztägigen Verhandlungen“ „sehr gute Gespräche“ mit iranischen Vertretern führe und dass die Straße von Hormus „sehr bald wieder geöffnet“ werde.

„Wenn sie wieder einen Rückzieher machen, werden sie richtig hart getroffen“, sagte der Präsident dem Sender. Das hatte er bereits Ende letzter Woche gesagt, doch am Wochenende änderte er seine Haltung und beschloss, von einem erneuten Angriff auf den Iran abzusehen.

Laut Bloomberg „bereiten sich die USA, der Iran und Oman darauf vor, eine 60-Tage-Vereinbarung über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus bekannt zu geben“ – doch die iranische Seite hat dies nicht bestätigt.

Derzeit behauptet Teheran also, die Gespräche mit Oman voranzutreiben und Washington ins Abseits gedrängt zu haben, während das Weiße Haus angibt, direkt an der Gestaltung des Ergebnisses beteiligt zu sein.

Entwurf für ein Abkommen zwischen Iran, Oman und den USA zur Hormuz-Meerenge taucht auf

Alle Seiten scheinen sich jedoch einig zu sein, dass derzeit an den technischen Details und Modalitäten des Abkommens gearbeitet wird. Laut dem neuesten Entwurf, wie dieses Abkommen aussehen soll, der von CBS veröffentlicht wurde:

Nach dem aktuellen Vorschlag sollten Schiffe, die in die Meerenge einfahren, den dem Iran am nächsten gelegenen Kanal nutzen, wobei der Iran den einfahrenden Verkehr koordinieren würde, während Schiffe, die die Meerenge verlassen, die omanische Seite nutzen würden, wobei Maskat den ausfahrenden Verkehr regeln würde. Der Vorschlag sieht außerdem eine „Dienstleistungsgebühr“ vor, deren Einnahmen zwischen dem Iran und Oman aufgeteilt werden sollen. Der Quelle zufolge sind die Grundzüge weitgehend vereinbart, wobei sich die verbleibenden Gespräche auf die Umsetzung und den Zeitplan konzentrieren. Axios berichtete über Ähnliches und merkte an, dass die USA kurz vor einem Abkommen zur Straße von Hormus stünden. Axios fügte hinzu, dass während des 60-tägigen Zeitraums keine Mautgebühren oder Abgaben erhoben würden und die Parteien daran arbeiten würden, die Mittelspur der Meerenge innerhalb von 30 Tagen von Seeminen zu räumen.

Was die Behauptung „keine Mautgebühren“ angeht, könnte es sich hier erneut nur um Semantik handeln, da die iranische und die omanische Seite immer wieder die Notwendigkeit der Erhebung von Gebühren unter den Vorwänden der sicheren Schifffahrt, der Logistik und des Umweltschutzes signalisiert haben.

Auch bei den Vereinbarungen über Minenräumungsmaßnahmen durch Dritte gab es einige Fortschritte. Doch wie Rubio gestern weltweit in Erinnerung rief, besteht Washington weiterhin darauf, die Atomfrage zu lösen – ein Thema, das nach Ansicht der Iraner erst nach Beendigung des Konflikts und bei Herstellung des Friedens angegangen werden kann.

Nachfolgend die Darstellung des aktuellen Stands der Dinge via Axios:

Der gesamte einlaufende Schiffsverkehr durch die Meerenge in den Golf würde auf einer nördlichen Fahrspur durch iranische Gewässer verlaufen.

Der gesamte auslaufende Schiffsverkehr durch die Meerenge in das Arabische Meer würde in Abstimmung mit dem Iran auf einer südlichen Fahrspur durch omanische Gewässer verlaufen.

Während des Zeitraums von 60 Tagen würden keine Mautgebühren oder Abgaben erhoben .

. Die Parteien würden daran arbeiten, die mittlere Fahrspur der Meerenge innerhalb von 30 Tagen von Seeminen zu räumen.

von Seeminen zu räumen. Nach der Räumung der mittleren Fahrspur würde diese für den ein- und ausfahrenden Schiffsverkehr genutzt werden gemäß den Bedingungen einer dauerhaften Vereinbarung, die zwischen Oman und dem Iran ausgehandelt werden soll.

Weitere regionale Kommentare erinnern an die erheblichen Hindernisse, die auf dem Weg zu einem endgültigen Frieden noch bestehen, ganz zu schweigen von der vollständigen Wiederöffnung der Hormuz-Meerenge:

Doch während die Iraner erklären, dass sich die Gespräche derzeit auf den Iran und Oman beschränken, versteht es sich von selbst, dass die USA eine entscheidende Rolle spielen. Wir haben heute einen Bericht des staatlichen Fernsehens erhalten, in dem eine gut informierte Quelle zitiert wird, die sagte, dass selbst wenn heute eine Einigung erzielt würde, der Verstoß der USA gegen die Absichtserklärung bedeutet, dass es keine Wiederöffnung der Meerenge geben wird. Einer der wichtigsten Punkte, der den Iranern in Bezug auf die Meerenge Sorge bereitet, ist die Aufhebung der Seeblockade durch die Amerikaner. Sie haben immer wieder betont, dass dies eine der Vorbedingungen sei.

Glaubt man Axios und einigen anderen Berichten großer Mainstream-Medien, so schreitet das Vorhaben auf iranischer Seite voran. „Zwei Quellen aus der Region gaben an, Araghchi habe am Wochenende grundsätzlich zugestimmt, benötige jedoch noch die Zustimmung des Obersten Führers des Iran, Mojtaba Khamenei, sowie des Obersten Nationalen Sicherheitsrates“, schreibt die Publikation. „Ein US-Beamter und eine Quelle aus der Region sagten, die iranische Führung habe den Genehmigungsprozess am Dienstag abgeschlossen.“

Eine vorläufige Vereinbarung im Bereich der Seeschifffahrt im Rahmen einer Absichtserklärung und eines Waffenstillstands.

🇺🇸🇮🇷🇴🇲🚢The U.S., Iran and Oman are closing in on an interim agreement to reopen the Strait of Hormuz, with the U.S. aiming for a Wednesday announcement. My report on @axioshttps://t.co/JolewIGqKs — Barak Ravid (@BarakRavid) August 5, 2026

Übersetzung von „X“: Die USA, der Iran und Oman nähern sich einer vorläufigen Vereinbarung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus, wobei die USA eine Ankündigung am Mittwoch anstreben.

Entwurf eines Abkommens wird weithin als Sieg für den Iran angesehen

Sollten alle oben genannten Punkte in Kraft treten, wird dies weithin als Sieg für den Iran angesehen werden. Der Iran würde dadurch eine größere Kontrolle über den Energietransit erlangen als vor dem Krieg. Gleichzeitig würde dies bedeuten, dass Trump im Grunde genommen die Flucht ergreift, um die amerikanischen Streitkräfte endlich aus dem sich vertiefenden Sumpf zu befreien, während sich der Beginn der Operation „Epic Fury“ dem sechsmonatigen Jubiläum nähert.

So räumt beispielsweise sogar die „New York Times“ ein: „Laut iranischen und amerikanischen Beamten stehen der Iran und Oman kurz vor einer Einigung über die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus, doch sollte das Abkommen in Kraft treten, könnte dies einen hohen Preis haben – die Bestätigung der Kontrolle Teherans über eine Wasserstraße, die vor dem Krieg eine offene, internationale Wasserstraße war.“ Während die Märkte aufatmen würden, hätte Teheran geopolitisch das Ruder in der Hand.

In demselben Bericht zitierte US-Beamte haben lediglich erklärt, das Hormuz-Abkommen sei „vorübergehend“ – und so deuten die anhaltenden gegensätzlichen Interpretationen darauf hin, dass eine weitere fragile und wackelige Vereinbarung in Vorbereitung ist.

„Sollte der Iran jedoch letztendlich die fortgesetzte Kontrolle über die Meerenge durchsetzen, könnte die Öffnung mit geopolitischen Kosten verbunden sein. Iranische Regierungsvertreter erklären, sie gestalteten das Abkommen so, um ihre Fähigkeit zur Kontrolle der Meerenge zu festigen und damit strategischen Einfluss zu bewahren, den sie vor dem Krieg nicht genutzt hatten“, schrieb die NYT weiter.

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