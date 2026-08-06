US-Marine- und Marineoffiziere auf Schiffen im Arabischen Meer versorgen ihre Mannschaften nicht ausreichend mit Nahrung

Larry C. Johnson

Cybele Mayes-Osterman, Reporterin bei USA Today, veröffentlichte am 16. April einen Artikel, der den eigentlichen Kern der Geschichte verschleierte: Die Mannschaften auf den Schiffen, die im Kriegsgebiet rund um den Iran eingesetzt sind, werden nicht ausreichend verpflegt.

Ihr Artikel – „Cookies, deodorant, socks. Iran war puts military packages in limbo“ – trug einen irreführenden Titel, der höchstwahrscheinlich von Redakteuren gewählt wurde, die das Versagen der militärischen und zivilen Führung kaschieren wollten, den Seeleuten und Marinesoldaten auf den vor der iranischen Küste stationierten Schiffen eine angemessene Verpflegung sicherzustellen.

Der Artikel beginnt mit Aussagen von Familienangehörigen über das schlechte Essen:

Dan F. war schockiert, als seine Tochter, eine Marinesoldatin an Bord der USS Tripoli, eines Kriegsschiffes, das im Krieg gegen den Iran eingesetzt ist, ihm ein Foto einer Mahlzeit schickte, die an Bord serviert wurde. Auf dem Mittagstablett, das zu zwei Dritteln leer war, befand sich lediglich eine kleine Portion zerkleinertes Fleisch und eine einzige zusammengefaltete Tortilla.

Ein Foto eines Abendessens Mitte April auf der USS Abraham Lincoln, das ein Soldat mit seiner Familie teilte, sah ähnlich unappetitlich aus – eine kleine Handvoll gekochter Karotten, ein trockenes Fleischküchlein und ein graues Stück verarbeitetes Fleisch.

Dan und andere Angehörige von Militärangehörigen, die befürchten, dass ihre Liebsten im Nahen Osten hungern, packen Pakete mit Dingen, von denen sie hoffen, dass sie den Soldaten während der langen Einsätze helfen: selbstgemachtes Fudge, Jolly Ranchers, Kreuzworträtselhefte, Spielkarten, Zahnpasta, Girl-Scout-Kekse und frische Socken.

Der Artikel erweckt den Eindruck, das Problem sei die fehlende Postzustellung im Kriegsgebiet. Zwar werden derzeit tatsächlich keine Pakete zugestellt, doch das ist nicht das eigentliche Problem.

Ich stehe mit zwei verärgerten Müttern in Kontakt.

Die eine hat einen Sohn, einen Matrosen auf der USS Tripoli, der während seines jüngsten Einsatzes 30 Pfund (rund 13,6 Kilogramm) verloren hat.

Die andere Frau, die ich vergangenes Wochenende auf der Konferenz von Robert Barnes in Chattanooga kennengelernt habe, ist die Mutter eines Marinesoldaten, der auf der USS Boxer diente.

Die Mutter des Matrosen schickte mir Fotos, Textnachrichten und E-Mails ihres Sohnes, in denen er das ungenießbare Essen beschreibt. Sie hat die Belege.

Während eines Gesprächs mit der Mutter des Marines erwähnte ich die E-Mails, die ich von der Mutter des Matrosen erhalten hatte.

Die Marine-Mutter, die die andere Frau überhaupt nicht kennt, erzählte mir, dass ihr Sohn dieselben Erfahrungen gemacht habe – miserables Essen und erheblicher Gewichtsverlust.

Pete Hegseth bezeichnet diese Eltern als Lügner.

Laut Frau Mayes-Osterman:

Sowohl die Marine als auch Pentagon-Chef Pete Hegseth bestritten Berichte über Probleme bei der Verpflegung.

„Mein Team hat die Logistikdaten für die Lincoln und die Tripoli überprüft“, schrieb Hegseth auf X. „Beide Schiffe verfügen über Vorräte der Klasse I (Lebensmittel) für mehr als 30 Tage. NavCent überwacht dies täglich für jedes Schiff. Unsere Seeleute verdienen das Beste – und sie bekommen es auch.“

Der einzige Lügner ist Hegseth.

Berichten zufolge besuchte er eines der Schiffe und genoss ein ausgezeichnetes Essen in der Offiziersmesse. Er aß jedoch nicht in der Kantine der Mannschaften. Das ist ein Führungsversagen.

Meine Hunde fressen besser als diese Seeleute und Marinesoldaten.

Das Problem betrifft nicht nur die USS Tripoli und die USS Boxer.

Ähnliche Beschwerden kamen auch von Seeleuten auf der USS Abraham Lincoln.

Die Offiziere auf diesen Schiffen haben die Pflicht und die Verantwortung sicherzustellen, dass ihre Soldaten angemessen verpflegt werden. Theoretisch sollen Offiziere zuletzt essen. Doch das entspricht offenbar nicht der Realität auf den Schiffen, die Kriegseinsätze vor der Küste Irans durchführen.

Donald Trump hat die Vereinigten Staaten nicht nur in einen unnötigen Krieg hineingezogen – einen Krieg aus freien Stücken. Er hat auch versäumt sicherzustellen, dass die Mannschaftsdienstgrade der Streitkräfte ausreichend versorgt werden.

Die Marine- und Marinekorps-Offiziere auf diesen Schiffen schlemmen, anstatt sicherzustellen, dass die Mannschaften, die sie führen sollen, ausreichend zu essen bekommen.

Was für eine Schande!

Es würde mich nicht überraschen, wenn viele dieser Soldaten die Streitkräfte verlassen, sobald sie dies rechtlich dürfen.