81.000 Bürger, 240 Regierungsbeamte und 17 Gesundheitsorganisationen fordern seit 2021 den Rückruf der Covid-Impfstoffe

Von Rhoda Wilson

Ende letzten Monats wurde in einem von Experten begutachteten Artikel detailliert beschrieben, dass mehr als 81.000 Ärzte, Wissenschaftler, Forscher und besorgte Bürger, 240 gewählte Regierungsbeamte, 17 Berufsverbände des öffentlichen Gesundheitswesens und Ärzteorganisationen, 2 Republikanische Parteien in US-Bundesstaaten, 17 County Committees der Republikanischen Partei in den USA und 6 wissenschaftliche Studien aus der ganzen Welt den Rückzug von Covid-Impfstoffen vom Markt gefordert haben.

„Wir gehen davon aus, dass die Forderungen nach einem sofortigen Moratorium für Covid-19-Impfstoffe weiter zunehmen werden, bis eine kritische Masse erreicht ist und die Produkte endgültig vom Markt genommen werden“, so die Autoren.



Abbildung 3. Organisationen, die die Marktrücknahme von Covid-19-Impfstoffen gefordert haben.

Quelle: Review: Calls for Market Removal of Covid-19 Vaccines Intensify as Risks Far Outweigh Theoretical Benefits, Science, Public Health Policy and the Law, 28. Januar 2025

Der Artikel mit dem Titel „Überprüfung: Forderungen nach Marktrücknahme von COVID-19-Impfstoffen werden lauter, da die Risiken die theoretischen Vorteile bei Weitem überwiegen“ wurde am 28. Januar 2025 in der Zeitschrift „Science, Public Health Policy and the Law“ veröffentlicht.

Die von Nicolas Hulscher, Mary T. Bowden und Peter A. McCullough verfassten Forscher überprüften die Todesfälle aufgrund von Covid-Impfstoffen, die dem US-amerikanischen Vaccine Adverse Event Reporting System („VAERS“) gemeldet wurden, und stellten fest, dass die 37.544 verzeichneten Todesfälle die Kriterien für einen FDA-Rückruf der Klasse I um bis zu 375.340 % überschritten haben.

Zusätzlich zu den VAERS-Daten stellten die Autoren fest, dass es „mehr als 3.400 von Experten begutachtete Manuskripte in der medizinischen Literatur über tödliche und nicht tödliche Covid-19-Impfschäden“ gibt. Dazu gehören Myokarditis, neurologische Schäden, Thrombosen und immunologische Syndrome, die von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt als unerwünschte Wirkungen der Impfstoffe anerkannt wurden.

Es gibt auch neue Erkenntnisse aus verschiedenen globalen Datensätzen, die auf Muster besorgniserregender unerwünschter Ereignisse und Sterblichkeitstrends im Zusammenhang mit Covid-19-Impfkampagnen hinweisen, heißt es in dem Artikel.

„Aufgrund dieser erheblichen Bedenken“, so die Autoren, “haben wir die Literatur auf Übersterblichkeit, DNA-Kontamination und negative Wirksamkeit im Zusammenhang mit Covid-19-Impfstoffen überprüft und eine umfassende Liste aller Forderungen nach einem sofortigen Moratorium erstellt.“

„Übersterblichkeit, negative Wirksamkeit, weit verbreitete DNA-Kontamination und das Fehlen einer nachgewiesenen Verringerung der Übertragung, der Krankenhauseinweisungen oder der Sterblichkeit haben die Gründe für eine fortgesetzte Verabreichung untergraben“, so die Autoren. “Die sofortige Rücknahme der Covid-19-Impfstoffe vom Markt ist unerlässlich, um weitere Todesfälle zu verhindern und sicherzustellen, dass die nächsten Schritte zur Rechenschaftspflicht für den entstandenen Schaden unternommen werden.“

Das Papier enthält Abschnitte zu jedem der untersuchten Bereiche: Übersterblichkeit, Hinweise darauf, dass die Kriterien für einen Rückruf der Produkte durch die FDA überschritten wurden, negative Wirksamkeit, DNA-Kontamination und im Laufe der Jahre geäußerte Forderungen nach einer Marktrücknahme der „Covid-19-Impfstoffe“.

Nachfolgend finden Sie den Abschnitt des Papiers, der sich auf die Forderungen bezieht, die Verwendung der Covid-Injektionen einzustellen. Für diejenigen von uns, die von Anfang an darüber informiert waren, ist dies eine Erinnerung daran, wie lange Ärzte, Wissenschaftler und andere Forscher bereits versuchen, die Welt vor den Gefahren zu warnen, die mit den Covid-„Impfstoffen“ verbunden sind, und ihre Verwendung zu stoppen. Wir haben einige kleinere Formatierungsänderungen vorgenommen, wie z. B. die Änderung von „COVID“ in „covid“, Datumsformate und die Umstellung von amerikanischem Englisch auf britisches Englisch, um RWs eigenem „Hausstil“ zu entsprechen. Das Papier enthält Verweise auf Quellen, die wir unten nicht aufgeführt haben.

Es gab natürlich Aufrufe, die Verwendung von Covid-Injektionen einzustellen, und weitere Aufrufe, sie vom Markt zu nehmen, die nicht die Auswahlkriterien für die Aufnahme in das Papier erfüllt haben. Bei The Exposé war der erste Aufruf, von dem wir Kenntnis erlangten, der von Dr. Mike Yeadon und Dr. Wolfgang Wodarg, die bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) einen Antrag auf Aussetzung aller Covid-Impfstoffstudien stellten. Dieser Antrag wurde am 1. Dezember 2020 bei der EMA gestellt. Das weltweit erste Massenimpfprogramm gegen Covid begann am 8. Dezember 2020 im Vereinigten Königreich, nachdem die Covid-Impfung von Pfizer-BioNTech weniger als eine Woche zuvor, am 2. Dezember, im Vereinigten Königreich gemäß Verordnung 174 eine vorübergehende Zulassung erhalten hatte.

Forderungen nach Marktrücknahme von Covid-19-Impfstoffen

(Auszug aus Hulscher, N. et al. (2025). Review: Calls for Market Removal of COVID-19 Vaccines Intensify as Risks Far Outweigh Theoretical Benefits. Science, Public Health Policy and the Law, v6 2019-2025.)

Mehr als 81.000 Ärzte, Wissenschaftler, Forscher und besorgte Bürger, 240 gewählte Regierungsbeamte, 17 Berufsverbände des öffentlichen Gesundheitswesens und Ärzteorganisationen (Abbildung 3), 2 Republikanische Parteien auf Bundesstaatsebene, 17 Republikanische Parteikomitees auf Kreisebene und 6 wissenschaftliche Studien aus der ganzen Welt haben die Marktrücknahme von Covid-19-Impfstoffen gefordert (Tabelle 3).

1. „Doctors for Covid Ethics“ forderte am 10. März 2021 den weltweiten Rückruf von Covid-19-Impfstoffen.

2. Im Mai 2021 forderten Bruno et al. (50 Autoren) eine Unterbrechung des Massenimpfprogramms, wenn die Impfprogramme weltweit keine unabhängigen Ausschüsse für die Überwachung der Datensicherheit und keine Ausschüsse für die Beurteilung von Ereignissen einrichten und keine Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen.

3. Der Weltgesundheitsrat gab am 29. November 2021 eine Erklärung ab, in der er „von Regierungen und Unternehmen fordert, die direkte oder indirekte Beteiligung an der Herstellung, Verteilung, Verabreichung oder Bewerbung von experimentellen Covid-19-Injektionen einzustellen und zu unterlassen“, und zwar aufgrund schwerwiegender Sicherheitsbedenken.

4. Im Mai 2022 erklärte der Global Covid Summit, an dem mehr als 17.000 Ärzte und Wissenschaftler teilnahmen, dass „die experimentellen Gentherapie-Injektionen gegen Covid-19 eingestellt werden müssen“.

5. Im Oktober 2022 sandte die Association of Health Professionals and Independent Researchers („APSIIN“) einen Brief an das chilenische Gesundheitsministerium, in dem sie die sofortige Aussetzung der Impfung mit mRNA-Plattformen forderte.

6. Dr. McCullough kam mit Zustimmung von Expertengremien zu dem Schluss, dass die vollständige Marktrücknahme aller Covid-19-Impfstoffe aufgrund des übermäßigen Sterberisikos gerechtfertigt sei, und zwar am 7. Dezember 2022 im US-Senat und am 13. September 2023 im Europäischen Parlament.

7. Am 21. März 2023 gab die Association of American Physicians and Surgeons eine sachliche, wissenschaftlich fundierte und konsensorientierte Erklärung ab, in der sie die Rücknahme aller Covid-19-Impfstoffe vom Markt forderte, da es an Sicherheit und Wirksamkeit mangele.

8. Die National Citizens Inquiry, eine kanadische Organisation, die von Bürgern geleitet und finanziert wird und deren Aufgabe es ist, die Covid-19-Politik der Regierungen zu untersuchen, forderte am 14. September 2023 die Marktrücknahme aller Covid-19-Impfstoffe.

9. Ende 2023 schufen die Americans for Health Freedom eine unterzeichnungsfähige Verpflichtungserklärung, in der die Rücknahme von Covid-19-Impfstoffen vom Markt gefordert wird.

10. Bis zum 1. Dezember 2024 haben 228 gewählte Amtsträger, 17 politische Komitees auf Kreisebene, 2 politische Parteien auf Bundesstaatsebene und mehrere Ärzteorganisationen die Verpflichtung unterzeichnet, in der die Rücknahme von Covid-19-Impfstoffen vom Markt gefordert wird, darunter u. a. Senator Ron Johnson, Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, Abgeordneter Thomas Massie, die Republikanischen Parteien von Arizona und Idaho, America’s Frontline Doctors, Frontline Covid-19 Critical Care Alliance, Health Advisory and Recovery Team, das Global Health Project und der Global Covid Summit. Marjorie Taylor Greene, Rep. Thomas Massie, die Republikanischen Parteien von Arizona und Idaho, America’s Frontline Doctors, Frontline Covid-19 Critical Care Alliance, Health Advisory and Recovery Team, das Global Health Project und der Global Covid Summit.

11. Am 4. Januar 2024 forderte der Surgeon General von Florida die Entfernung aller mRNA-Covid-19-Impfstoffe aus dem menschlichen Gebrauch wegen der Kontamination durch cDNA-Fragmente und des Risikos der Genotoxizität.

12. Am 12. Januar 2024 forderte Dr. McCullough erneut in einer Anhörung des US-Repräsentantenhauses zu Covid-19-Impfschäden die Marktrücknahme aller Covid-19-Auffrischungsimpfstoffe.

13. Am 29. Februar 2024 überreichten Mitglieder der neuseeländischen Organisation „Neuseeland Doctors Speaking Out with Science“ (NZDSOS) dem Parlament einen umfassenden Brief, in dem sie die sofortige Rücknahme von Covid-19-Impfstoffen aufgrund erheblicher Sicherheitsbedenken forderten.

14. Im Jahr 2024 veröffentlichte die McCullough Foundation mehrere Erklärungen auf Social-Media-Plattformen, in denen sie ein sofortiges Moratorium für Covid-19-Impfstoffe aufgrund von Bedenken hinsichtlich übermäßiger Todesfälle und DNA-Kontamination forderte.

15. Im Juli 2024 veröffentlichten Mead et al. zwei ausführlich referenzierte, von Experten begutachtete Manuskripte, in denen sie zu dem Schluss kamen, dass Covid-19-Impfstoffe für den menschlichen Gebrauch nicht sicher sind und vom Markt genommen werden sollten.

16. Die HOPE Accord, eine internationale Gruppe von medizinischen Fachkräften, Wissenschaftlern, Akademikern und besorgten Bürgern, forderte am 3. Juli 2024 die sofortige Aussetzung der Covid-19-mRNA-Impfstoffe und eine umfassende Neubewertung ihrer Sicherheit und Wirksamkeit. Die Accord hat 64.168 Unterschriften von prominenten medizinischen Experten, Forschern und besorgten Bürgern gesammelt, die argumentieren, dass neuere Erkenntnisse darauf hindeuten, dass diese neuartigen Impfstoffe zu einer erhöhten Rate von Behinderungen und übermäßigen Todesfällen beitragen könnten.

17. Am 11. Oktober 2024 wurde von VERITY France zusammen mit Wissenschaftlern, Bürgern und Opfern eine Klage beim Verwaltungsgericht Montreuil eingereicht, um die Verschreibung und Verteilung des Impfstoffs Comirnaty von Pfizer-BioNTech und des Impfstoffs Spikevax von Moderna zu verbieten und sie von der Nationalen Agentur für die Sicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten („ANSM“) vom Markt nehmen zu lassen.

18. Am 1. November 2024 veröffentlichten Rogers et al. eine Studie, die eine erhebliche Überschreitung der Schwelle für Sicherheitssignale in Bezug auf unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Hirnthrombosen nach Covid-19-Impfstoffen feststellte und ein weltweites Moratorium forderte.

19. Ebenfalls im November 2024 empfahl eine Studie von Oldfield et al. ein Moratorium für Covid-19-mRNA-Impfstoffe aufgrund unvollständiger Daten, schwerwiegender Sicherheitsbedenken und potenzieller langfristiger Risiken.

20. Am 25. November 2024 richtete die NORTH-Gruppe, eine internationale Gruppe von Politikern und führenden medizinischen und anderen Fachleuten, ein Schreiben der „äußersten Besorgnis“ an die Staatsoberhäupter von elf europäischen Ländern (Dänemark, Estland, Finnland, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich und Irland), in dem sie die Aussetzung modifizierter mRNA-Impfstoffe unter Berufung auf schwerwiegende gesundheitliche Bedenken forderte.

21. Am 3. Dezember 2024 veröffentlichten Kämmerer et al. einen Originalartikel, in dem sie einen sofortigen Stopp aller RNA-Biologika aufgrund von DNA-Kontamination forderten [43].

22. Am 4. Dezember 2024 konnten wir per E-Mail die Bestätigung erhalten, dass vier Mitglieder des Europäischen Parlaments die Entfernung der Covid-19-Impfstoffe vom Markt fordern: Christine Anderson (Deutschland), Cristian Terhes (Rumänien), Virginie Joron (Frankreich) und Gerald Hauser (Österreich).

23. Darüber hinaus haben wir die Bestätigung erhalten, dass acht amtierende und ehemalige australische Senatoren und Bundesabgeordnete die Rücknahme der Covid-19-Impfstoffe gefordert haben, darunter Gerard Rennick, Alex Antic, Malcolm Roberts, Ralph Babet, Matt Canavan, Pauline Hanson, Russell Broadbent und Craig Kelly.

24. Wir haben auch die Bestätigung erhalten, dass Children’s Health Defense die sofortige Rücknahme der Covid-19-Impfstoffe vom Markt fordert.