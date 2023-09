9/11: Neu aufgetauchtes Video zeigt bisher ungesehenen Winkel des zweiten Flugzeugs, das in den Südturm einschlug

Uploader hat, es versehentlich 20 Jahre lang privat” auf YouTube gelassen zu haben

Vor 22 Jahren entführten Terroristen vier amerikanische Passagierflugzeuge. Zwei flogen in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York City, eines in das Pentagon in Arlington, Virginia, und das letzte, United Airlines Flug 93, war auf dem Weg nach Washington, D.C. Mutige Passagiere vereitelten den Plan, und das Flugzeug stürzte auf einem Feld in Pennsylvania ab.

In einer schockierenden Entwicklung ist auf YouTube ein bisher unbekanntes Video der Anschläge vom 11. September aufgetaucht, das einen seltenen Blickwinkel auf das zweite Flugzeug zeigt, das in den Südturm des World Trade Centers einschlug. Der Uploader des Videos behauptet, es sei 20 Jahre lang “versehentlich nicht veröffentlicht” worden.

Das knapp neunminütige Video wurde im vergangenen Jahr veröffentlicht und zeigt Ereignisse, die die meisten Menschen schon mehrmals gesehen haben, aber aus einem anderen, überraschend klaren Blickwinkel.

Das Video wurde von Kevin Westley gefilmt, einem Kriegsveteranen, der 2003 im Irak-Krieg als Flugzeugkommandant diente, als er auf einem Boot stand, umgeben von einer Menge fassungsloser Zuschauer, so National World.

Das Filmmaterial konzentriert sich zunächst auf die Flammen, die den Nordturm verzehren, wechselt dann aber dramatisch und fängt gerade noch rechtzeitig das zweite Flugzeug ein, das direkt in den Südturm rast.

“Ich habe dieses Video in den 2000er-Jahren gepostet, es aber versehentlich bis jetzt privat gelassen… Ich bemerkte erst kürzlich, dass das Video privat war und machte es öffentlich”, sagte Westley, der das Video im Februar 2022 veröffentlichte.

Das Auftauchen des Materials ist an sich schon bemerkenswert, aber die Umstände, unter denen es der Öffentlichkeit 20 Jahre lang vorenthalten wurde, werfen nach Ansicht von Kritikern beunruhigende Fragen auf.

Das wirft die Frage auf: Wie konnte so wichtiges Filmmaterial 20 Jahre lang versehentlich unter Verschluss bleiben? Angesichts der regelmäßigen Gedenkfeiern zum Jahrestag des 11. September und der unzähligen Dokumentarfilme und Studien, die sich mit allen Facetten dieses Tages befassen, ist es befremdlich, dass dieses Material aufgrund eines einfachen “Versehens” zwei Jahrzehnte lang nicht veröffentlicht wurde.