Förderung der Augengesundheit

Viele Menschen glauben, dass Sehkraftverlust eine unvermeidliche Folge des Alters ist.

Viele greifen sogar auf Chirurgie zurück, um Ihre Augen wieder zu verbessern.

Doch muss das immer sein? Tatsächlich können viele Augenprobleme von innen heraus behandelt werden.

Wie unsere anderen Organe erhalten die Augen Nährstoffe aus der Nahrung, die wir essen.

Was wir in unseren Körper geben, beeinflusst die Funktion unserer Organe, genauso wie das in einem Auto verwendete Öl die Funktion des Motors beeinflusst.

So wie es “Brain Food” gibt, so gibt es auch “Eye Food”.

Hier sind 9 Lebensmittel zur Förderung der Augengesundheit

1. Nüsse

Obwohl Nüsse viele Kalorien enthalten