Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

🚨Brisant! James O’Keefes Video mit versteckter Kamera geht viral.



Reporter: Ich habe gehört, wir hätten möglicherweise Kinder im Iran getötet. Haben wir das?



FÜHRENDER US-ATOMWISSENSCHAFTLER: „Wir töten … Kinder sterben immer im Krieg.”



REPORTER: "Haben wir tatsächlich… pic.twitter.com/zJG7uydnWD — Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026

Der chinesische Diplomat und Vizepräsident eines einflussreichen Pekinger Thinktanks, Victor Gao,



🇺🇸 Reporter: „Geht es im Krieg wirklich um das iranische Atomprogramm?”



🇨🇳 Gao: „Ein kriegstreibendes Israel hat Atomwaffen, aber der Iran, eine der ältesten Zivilisationen, darf… pic.twitter.com/2JL3uUagBt — Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026

🚨 Aktuell: 22. April 2026



**🇮🇷 IRGC: „Überraschungen“ jenseits aller Feindesberechnungen**



Die Revolutionsgarden (IRGC) drohen mit neuen militärischen Fähigkeiten und „Überraschungen“. Jeder erneute Angriff werde sofort vernichtend beantwortet – mit Schlägen jenseits der… pic.twitter.com/SHBF90IWSn — Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026

⚠️🇮🇱Die ehemalige israelische Geheimdienstoffizierin Ella Kenan sagte auf einer jüdischen Konferenz, sie betreibe eine Einflussoperation aus Tel Aviv, die mit „über 60.000 Menschen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, die unsere Inhalte viral machen“.



Sie gibt an, das „Hamas… pic.twitter.com/LWAL5rF6sw — Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026

🇮🇷 🇺🇸 Der Iran sendet eine Botschaft: „Wir sind bereit!”



Das iranische Kriegsnachrichtenzentrum hat ein Video von unterirdischen Tunneln veröffentlicht, in denen iranische Raketen und Drohnen hergestellt und gelagert werden.



Das Zentrum erklärt, dass der Iran für die nächste… pic.twitter.com/5OOKGcd21u — Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – Update vom 20. April (Iran-Krieg während des Auslaufens des Waffenstillstands)



🎥Video 1: Ein neues Lego-Video zeigt die Iraner, während der Waffenstillstand ausläuft.



🎥Video 2: Die Atmosphäre auf dem Revolutionsplatz von Teheran um 3:30 Uhr morgens nach… pic.twitter.com/wE5YNqx4rn — Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026

🚨"Neue Ukraine" – George Soros brüstet sich mit den Ergebnissen der Arbeit seiner Stiftungen



Am Wochenende sind Aufnahmen aus dem Jahr 2015 aufgetaucht und in sozialen Netzwerken viral gegangen, die ein Gespräch zwischen US-Milliardär George Soros und Selenskijs Beraterin… pic.twitter.com/0muFM5Vqu9 — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

⚠️🇺🇸🇮🇱🇮🇷 USA und Israel begingen „Täuschung“ gegen den Iran



Der Schweizer Armeechef a. D. Jacques Baud lässt eine Bombe über den Iran-Krieg und die US-Strategie platzen:



Es handelt sich um eine schwere Verletzung des Völkerrechts, einen Krieg zu beginnen, indem man „den Gegner… pic.twitter.com/g85rB9mS8P — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

🇩🇪☝️Aktuell: BlackRock Merz sagt die Deutschen sind faul. Arbeitet mehr…. pic.twitter.com/czOcymIEeU — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

🚨"Neue Ukraine" – George Soros brüstet sich mit den Ergebnissen der Arbeit seiner Stiftungen



Am Wochenende sind Aufnahmen aus dem Jahr 2015 aufgetaucht und in sozialen Netzwerken viral gegangen, die ein Gespräch zwischen US-Milliardär George Soros und Selenskijs Beraterin… pic.twitter.com/0muFM5Vqu9 — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

🇮🇷🇺🇸 „Keiner der Mitglieder der iranischen Delegation ist derzeit in Islamabad angekommen, um mit den USA zu verhandeln.“

– iranischer Staatssender



Iranische Kanäle haben auch das Mr.-Bean-Meme mit JD Vance gepostet, um die Situation zu verspotten. pic.twitter.com/XgRHeCk5wu — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

🇺🇸🇮🇱🇮🇷🔥Trump bestätigt, dass der Krieg gegen den Iran wieder aufgenommen wird, es sei denn, der Iran stimmt einem Abkommen zu.



Trump sagte, das Militär stehe in Bereitschaft und sei einsatzbereit.



„Nun, ich erwarte, dass wir bombardieren werden, denn das ist meiner Meinung… pic.twitter.com/AlzJAr2fXt — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

🤖☠️So funktioniert Maven von Palantir – und warum Gaza zur Warnung werden muss



Maven wird als Hightech-Wunder verkauft: Alle Datenströme des Krieges laufen in einem System zusammen – Satellitenbilder, Drohnenfeeds, Sensoren, Geheimdienstinfos. KI erkennt Muster, markiert… pic.twitter.com/EghBBWU29l — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Seyed M. Marandi sagt:



„Wenn es dazu kommt, dann wird es diesmal unerträglich.“ Millionen Menschen wären davon betroffen. Es wird zu einem Zusammenbruch kommen.“



☝️Das wäre ein großer Fehler für das US-Imperium.



Komplettes Interview hier… (https://t.co/VCrg9rAZIG) pic.twitter.com/YUpSaUWIUD — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

🔴Jetzt wird offiziell gewarnt: Die Lage ist ernster als bisher angenommen.



🚨 EZB-Chefin Lagarde warnt offen vor Rationierungen in Europa



Christine Lagarde erklärte am 20. April, dass bereits ein Drittel der weltweiten Düngemitteltransporte durch die Straße von Hormus läuft –… pic.twitter.com/cvzhHssDL4 — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

🚨 🇪🇺„Die EU muss weg!“ ‼️



💥Im Laufe der Jahre hat es sich zu einer Besatzungsmacht entwickelt.



Mit diesen deutlichen Worten sorgt Kornelia Kirchweger für Aufsehen. Brisant dabei: Sie war früher im österreichischen Kanzleramt für EU-Kommunikation zuständig.



Ihre Aussagen… pic.twitter.com/vtPsfU3QDu — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

🇪🇺Europa hat fertig.



🇷🇺Aktuellen Äußerungen von Putin zufolge



Präsident Wladimir Putin hat der russischen Regierung die Anweisung gegeben, die Einhaltung aller Energielieferungen nach Europa zu prüfen.



Besser jetzt, bevor sie uns die Tür vor der Nase zuschlagen. pic.twitter.com/FA9SEGGOVD — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

☠️💉Tucker Carlson sagt, er habe Präsident Trump mit den Schäden durch die Corona-Impfung konfrontiert.



Trump habe das Gespräch abgebrochen, als er das Thema anschnitt.



„Ich habe es mit ihm besprochen, weil ich darüber so wütend bin“, so Carlson.



„Er hat genau das Gleiche… pic.twitter.com/6cUt7xcmOf — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

⚠️🇮🇷🇸🇦🇦🇪 Laut Berichten plant der Iran einen einzigen koordinierten Schlag, durch den 32 % der globalen Ölvorräte ausgelöscht werden könnten.



Die Ziele sind laut der Nachrichtenagentur Tasnim:



– Yanbu-Pipeline in Saudi-Arabien

– Fujairah-Ölanlage in den VAE

– die vollständige… pic.twitter.com/2VVHYH9F7W — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

🇺🇸🇮🇷☝️Der prominente Professor Mohammad Marandi deckt die Heuchelei des Westens in Bezug auf die freie Meinungsäußerung vollständig auf.



Er bestätigt, dass Washington aktiv Sanktionen verhängt und jedes Medienhaus im Nahen Osten verbietet, das die imperialen Erzählungen der USA… pic.twitter.com/lWCeDEurAv — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

Aktuell jetzt: 🚨 Straße von Hormus: Der Verkehr kollabiert sichtbar



Der aktuelle MarineTraffic-Screenshot zeigt klar: Der Schiffsverkehr durch das wichtigste Öl-Nadelöhr der Welt läuft nicht mehr normal.



📍 Was man jetzt sieht:



▪️ Massive Schiffsansammlungen vor den VAE und… pic.twitter.com/7COhquILS9 — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026

‼️⚠️Laut dem pensionierten CIA-Analysten Larry Johnson versuchte Trump während einer Notfallbesprechung am Samstag, die „Nuklearcodes“ gegen den Iran einzusetzen. Er wurde jedoch von General Dan Caine gestoppt.



Johnson zufolge „ist ernsthaft etwas mit Trump nicht in Ordnung“.… pic.twitter.com/zZXdkXJ9Tp — Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026

💉⚠️Die bislang größte Impfstoff-Demenz-Studie (n = 13,3 Millionen) ergab, dass Impfungen für Erwachsene (Grippe, Pneumokokken, Gürtelrose, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten) das Demenzrisiko um 38 % und das Alzheimer-Risiko um 50 % für ein Jahrzehnt erhöhen.



Je mehr Dosen, desto… pic.twitter.com/12nQlRNUJm — Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026

🚨 Ex-CIA-Analyst Larry Johnson warnt aktuell vor einer massiven Eskalation mit dem Iran.



Seine Einschätzung: Sollte die USA einen iranischen Öltanker entern, wäre das faktisch ein Kriegsakt. Iran würde laut ihm sehr wahrscheinlich militärisch reagieren.



Johnson sagt weiter:… — Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026

☝️🇮🇷🇺🇸Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte:



„Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass es den USA ernst damit ist, die diplomatischen Bemühungen voranzutreiben.” Zahlreiche Anzeichen deuten vielmehr auf das Gegenteil hin. Die US-Seite ändert ständig ihre Forderungen.… pic.twitter.com/1Ht8t5i10Z — Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026

💥🇮🇷🇺🇸🇮🇱Aktuell bestätigt: Wir haben keine Pläne bezüglich der nächsten Runde unserer Verhandlungen — der Sprecher des iranischen Außenministeriums Esmail Baghaei pic.twitter.com/PSFeIDRsOY — Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – Wochenend-Update 18,19, (Iran-Krieg während des Waffenstillstands)



🎥Video 1: Netanjahu aktuell: Immer wenn Javier Milei Israel besucht, passiert kurz darauf etwas Großes. Wer weiß, was morgen oder übermorgen bringen wird?



🎥Video 2: „Brücken, Kraftwerke,… pic.twitter.com/96yzSjMFmb — Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026

🇺🇸🇮🇷⚠️Kleines Update von Insider Pepe Escobar



Eine Person auf der Erde kann Trump anrufen und als Bruder in Teheran eintreten – und dieser Mann kommt aus Pakistan.



Pepe Escobar hat alles aufgedeckt.



„Munir ist wahrscheinlich der einzige Mensch auf dem Planeten, der während… pic.twitter.com/1azrBLBYWj — Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026

⚠️⚠️WARNUNG: „Noch zwei Jahre“ – Ex-US-Beamtin schlägt Alarm



Die ehemalige HUD-Staatssekretärin Catherine Austin Fitts warnt vor einer radikalen Transformation des Finanzsystems: Es bleibe nur ein sehr kurzes Zeitfenster, um die Einführung eines vollständig digital… pic.twitter.com/cTDlYvJC1l — Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026

🇺🇸🇮🇱🇮🇷Der Iran-Waffenstillstand endet



Wird der vollständige Krieg mit einer Vernichtungskampagne wiederaufgenommen?



Die am 8. April beginnende Waffenpause war auf 14 Tage befristet – ihr Ablauf wird für den 22. April erwartet, sofern sie nicht verlängert wird.



Der… pic.twitter.com/mEjccLSPjA — Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026

🚨☝️BlackRock-Chef Larry Fink warnt vor einer stillen Revolution im Finanzsystem:



Während alle über KI sprechen, läuft im Hintergrund etwas noch Größeres – die vollständige Tokenisierung aller Vermögenswerte. Zentralbanken stehen vor der Frage, wie schnell sie ihre Währungen… pic.twitter.com/LvlSfMn6LV — Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026

LIVE-AUFZEICHNUNG: Israel bombardiert direkt 3 separate Gruppen von Sanitätern… absichtlich. pic.twitter.com/pXOZ2RxUiN — Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026

🔥🇷🇺🇩🇪Moskau sendet brisante Nachricht an Deutschland



⚠️US-Basen in Deutschland



Die russische Außenamtssprecherin Maria Zakharova stellt eine provokante Frage:



☝️Wovor schützen US-Militärbasen Deutschland eigentlich?



Vor Wirtschaftskrise? Vor Energiechaos? ❌

– Vor Sabotage… pic.twitter.com/uf0eIqWItc — Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026

🇮🇷☝️Iran wird beim Uran nicht nachgeben – und laut Dr. Mohammad Marandi hat das klare Gründe:



Die Urananreicherung ist für Teheran nicht verhandelbar, weil sie direkt mit Energieversorgung und wirtschaftlichem Überleben verknüpft ist. Ein Land unter dauerhaften Sanktionen kann… pic.twitter.com/RxVKrEpRL4 — Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026

🔥 US-Blockade nur Show? Brisante Botschaft aus dem Iran



Ein hochrangiger iranischer Beamter macht eine bemerkenswerte Aussage:



👉 Der pakistanische Armeechef Asif Munir soll eine direkte Botschaft aus Washington übermittelt haben



➡️ Inhalt:

Die US-Marineblockade gegen den… pic.twitter.com/QLCfdIu3B1 — Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026

pic.twitter.com/L8Fz7mS6Zh



⚠️Der Mensch wurde genetisch verändert – Prof. Dr. Sucharit Bhakdi im Interview mit Marc Friedrich



Der letzte Stein, der jetzt alles ins Rollen bringen wird, ist gekommen, sagte Prof. Dr. Sucharit Bhakdi im Interview mit Marc Friedrich.… — Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026

Es ist ein Grauen und ein Trauma, das der Verstand nicht verarbeiten kann.



Als der ständige Vertreter der Palästinenser bei den Vereinten Nationen, Riyad Mansur, von der palästinensischen Ärztin sprach, konnte er seine Tränen nicht zurückhalten. pic.twitter.com/e8MPYRUfR5 — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

🇪🇺 ‼️ Die neue Altersverifizierungs-App der EU kann mit minimalem Aufwand gehackt werden.



Beim Einrichten fragt die App nach der Erstellung eines PIN-Codes. Dieser PIN ist jedoch nicht mit den Identitätsdaten verknüpft, die er schützen soll. Ein Angreifer kann einige Einträge… pic.twitter.com/oneOWjY8cw — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

⚡️⚡️⚠️Nebensja: Europa rüstet sich für einen direkten Krieg gegen Russland pic.twitter.com/zeLD09T1Ti — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

🔥 Krisengewinner im Schatten des Krieges: BlackRock kassiert Milliarden



Während der Krieg gegen den Iran die Welt erschüttert, Energiemärkte destabilisiert und die Straße von Hormus zum globalen Risiko macht, läuft bei den großen Finanzakteuren ein ganz anderes Spiel.



📊 Der… pic.twitter.com/lvF7ZGwhOW — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

🇨🇳 China ist jetzt 34 % größer als die USA und 🇷🇺 Russland hat Japan und Deutschland überholt. Das ist die neue wirtschaftliche Realität.



Indien ist größer als Japan und Deutschland zusammen.



Das bedeutet, dass der Globale Süden (China, Indien, Russland, Brasilien und… pic.twitter.com/iZ9oztHJJX — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

‼️🇮🇱Unsichtbare Infrastruktur‼️



Israels Einfluss auf zentrale Apple-Technologien ist grösser als viele denken



Apple steht in der Kritik: Nachdem Vorwürfe laut wurden, Teile des Südlibanon seien in Apple Maps ausgeblendet worden, rücken tiefere Verbindungen nach Israel in den… pic.twitter.com/SuxZMKsIq4 — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

‼️⚡️🤖⚡️„Keine Theorie mehr“ – Altman warnt vor KI-Angriffen (Prognose von WEF-Schwab wird bald umgesetzt)



☝️OpenAI-Chef Sam Altman schlägt Alarm: Die nächste KI-Generation könnte nicht nur wissenschaftliche Durchbrüche ermöglichen – sondern auch massive Sicherheitsrisiken… pic.twitter.com/k8AvTOdkyW — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

🚨

„Die Medien geben nicht länger vor, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Man könnte meinen, der Iran hätte den Krieg begonnen.“



„BBC oder Fox – sie sind alle gleich. Sie unterstützen den Aggressor.“



Mohammad Marandi, Professor an der Universität Teheran pic.twitter.com/leafQzhxDV — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

⚠️🚨 Der Waffenstillstand könnte nur die Ruhe vor einem gewaltigen Sturm sein.



Zwei unabhängige militärische Quellen haben mir bestätigt, dass sich die USA auf eine „massive, riesige, konzentrierte Bombenoffensive“ vorbereiten, sobald die aktuelle Flaute endet.



Trotz der… pic.twitter.com/rVoJCJVPQ1 — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

☠️„Wir sind alle Geiseln dieses apokalyptischen Todeskults.“



Pepe Escobar über Ben-Gvir, der in Al-Aqsa betet, und den zunehmenden Druck in Richtung eines False-Flag-Angriffs auf den Dritten Tempel. Ägypten und Jordanien werden keinen Finger rühren.



„Sie bereiten den Boden für… pic.twitter.com/G2cjWrAPJc — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

🇷🇺🇨🇳 Wichtige Erklärungen vom Russland-China-Treffen



▪️Über Russlands eigenes Außenministerium:



"Russland und China sind daran interessiert, sicherzustellen, dass die offenen Versuche des Westens, seine Hegemonie zu erhalten und in einigen Fällen sogar zu 'erneuen', scheitern.… pic.twitter.com/xyWKOKQnNU — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

🔥 Nahost-Eskalation – Update (Krieg gegen Iran & China, 16. April)



🎥Video 1: Neue iranische LEGO-Animation entlarvt die zionistische Lobby, das Epstein-Netzwerk.



🎥Video 2: Benjamin Netanjahu lehnt den von Präsident Trump vorgeschlagenen Waffenstillstand ab und kündigt an,… pic.twitter.com/Z33a72Ardv — Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026

‼️Der Ersteller dieses Videos schreibt dazu:



„Ich dokumentiere mit der Kamera meines Handys das Ausmaß der Zerstörung, das Gaza-Stadt getroffen hat, während ich in einem Auto fahre.



Das ist meine Stadt, das sind unsere Häuser … und wir atmen noch immer.“ pic.twitter.com/a4HQbmElMl — Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026

🔥Unfassbare Reportage aus Gaza geht viral



"mindestens zehn Kinder unter fünf Jahren,

mit abgetrennten Köpfen" pic.twitter.com/uRF1hSeGys — Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026

‼️Von der Leyen kündigt den Pass für das Internet an – Digitale Kontrolle unter dem Deckmantel des Jugendschutzes



"Für den Schutz der Kinder" – EU-Kommission stellt App zur Alterskontrolle vor



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch gemeinsam mit ihrer… pic.twitter.com/m5yqoqHyvx — Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026

🇺🇸🔥 Offen im US-TV: Weißes Haus erklärt Macht als Grundlage des Wohlstands



In einer Sendung auf Fox legt der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, ungewöhnlich offen dar, worauf der amerikanische Lebensstandard basiert:



💬 „Der Grund, warum unser BIP… pic.twitter.com/I7dFsIhXBS — Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026

Journalist: Wie sind Sie sich so sicher, dass der Iran keine Atomwaffen baut?



Joe Kent: „Amerikas 18 Geheimdienste waren sich alle einig, dass der Iran keine Kapazität hat, eine Atombombe zu entwickeln“ pic.twitter.com/ZamgS8kBAU — Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026