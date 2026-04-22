Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.
Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.
Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:
🚨Brisant! James O’Keefes Video mit versteckter Kamera geht viral.— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
Reporter: Ich habe gehört, wir hätten möglicherweise Kinder im Iran getötet. Haben wir das?
FÜHRENDER US-ATOMWISSENSCHAFTLER: „Wir töten … Kinder sterben immer im Krieg.”
REPORTER: "Haben wir tatsächlich… pic.twitter.com/zJG7uydnWD
Der chinesische Diplomat und Vizepräsident eines einflussreichen Pekinger Thinktanks, Victor Gao,— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
🇺🇸 Reporter: „Geht es im Krieg wirklich um das iranische Atomprogramm?”
🇨🇳 Gao: „Ein kriegstreibendes Israel hat Atomwaffen, aber der Iran, eine der ältesten Zivilisationen, darf… pic.twitter.com/2JL3uUagBt
🚨 Aktuell: 22. April 2026— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
**🇮🇷 IRGC: „Überraschungen“ jenseits aller Feindesberechnungen**
Die Revolutionsgarden (IRGC) drohen mit neuen militärischen Fähigkeiten und „Überraschungen“. Jeder erneute Angriff werde sofort vernichtend beantwortet – mit Schlägen jenseits der… pic.twitter.com/SHBF90IWSn
⚠️🇮🇱Die ehemalige israelische Geheimdienstoffizierin Ella Kenan sagte auf einer jüdischen Konferenz, sie betreibe eine Einflussoperation aus Tel Aviv, die mit „über 60.000 Menschen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, die unsere Inhalte viral machen“.— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
Sie gibt an, das „Hamas… pic.twitter.com/LWAL5rF6sw
🇮🇷 🇺🇸 Der Iran sendet eine Botschaft: „Wir sind bereit!”— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
Das iranische Kriegsnachrichtenzentrum hat ein Video von unterirdischen Tunneln veröffentlicht, in denen iranische Raketen und Drohnen hergestellt und gelagert werden.
Das Zentrum erklärt, dass der Iran für die nächste… pic.twitter.com/5OOKGcd21u
🔥 Nahost-Eskalation – Update vom 20. April (Iran-Krieg während des Auslaufens des Waffenstillstands)— Don (@Donuncutschweiz) April 22, 2026
🎥Video 1: Ein neues Lego-Video zeigt die Iraner, während der Waffenstillstand ausläuft.
🎥Video 2: Die Atmosphäre auf dem Revolutionsplatz von Teheran um 3:30 Uhr morgens nach… pic.twitter.com/wE5YNqx4rn
🚨"Neue Ukraine" – George Soros brüstet sich mit den Ergebnissen der Arbeit seiner Stiftungen— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
Am Wochenende sind Aufnahmen aus dem Jahr 2015 aufgetaucht und in sozialen Netzwerken viral gegangen, die ein Gespräch zwischen US-Milliardär George Soros und Selenskijs Beraterin… pic.twitter.com/0muFM5Vqu9
⚠️🇺🇸🇮🇱🇮🇷 USA und Israel begingen „Täuschung“ gegen den Iran— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
Der Schweizer Armeechef a. D. Jacques Baud lässt eine Bombe über den Iran-Krieg und die US-Strategie platzen:
Es handelt sich um eine schwere Verletzung des Völkerrechts, einen Krieg zu beginnen, indem man „den Gegner… pic.twitter.com/g85rB9mS8P
🇩🇪☝️Aktuell: BlackRock Merz sagt die Deutschen sind faul. Arbeitet mehr…. pic.twitter.com/czOcymIEeU— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
🚨"Neue Ukraine" – George Soros brüstet sich mit den Ergebnissen der Arbeit seiner Stiftungen— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
Am Wochenende sind Aufnahmen aus dem Jahr 2015 aufgetaucht und in sozialen Netzwerken viral gegangen, die ein Gespräch zwischen US-Milliardär George Soros und Selenskijs Beraterin… pic.twitter.com/0muFM5Vqu9
🇮🇷🇺🇸 „Keiner der Mitglieder der iranischen Delegation ist derzeit in Islamabad angekommen, um mit den USA zu verhandeln.“— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
– iranischer Staatssender
Iranische Kanäle haben auch das Mr.-Bean-Meme mit JD Vance gepostet, um die Situation zu verspotten. pic.twitter.com/XgRHeCk5wu
🇺🇸🇮🇱🇮🇷🔥Trump bestätigt, dass der Krieg gegen den Iran wieder aufgenommen wird, es sei denn, der Iran stimmt einem Abkommen zu.— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
Trump sagte, das Militär stehe in Bereitschaft und sei einsatzbereit.
„Nun, ich erwarte, dass wir bombardieren werden, denn das ist meiner Meinung… pic.twitter.com/AlzJAr2fXt
🤖☠️So funktioniert Maven von Palantir – und warum Gaza zur Warnung werden muss— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
Maven wird als Hightech-Wunder verkauft: Alle Datenströme des Krieges laufen in einem System zusammen – Satellitenbilder, Drohnenfeeds, Sensoren, Geheimdienstinfos. KI erkennt Muster, markiert… pic.twitter.com/EghBBWU29l
🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Seyed M. Marandi sagt:— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
„Wenn es dazu kommt, dann wird es diesmal unerträglich.“ Millionen Menschen wären davon betroffen. Es wird zu einem Zusammenbruch kommen.“
☝️Das wäre ein großer Fehler für das US-Imperium.
Komplettes Interview hier… (https://t.co/VCrg9rAZIG) pic.twitter.com/YUpSaUWIUD
🔴Jetzt wird offiziell gewarnt: Die Lage ist ernster als bisher angenommen.— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
🚨 EZB-Chefin Lagarde warnt offen vor Rationierungen in Europa
Christine Lagarde erklärte am 20. April, dass bereits ein Drittel der weltweiten Düngemitteltransporte durch die Straße von Hormus läuft –… pic.twitter.com/cvzhHssDL4
🚨 🇪🇺„Die EU muss weg!“ ‼️— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
💥Im Laufe der Jahre hat es sich zu einer Besatzungsmacht entwickelt.
Mit diesen deutlichen Worten sorgt Kornelia Kirchweger für Aufsehen. Brisant dabei: Sie war früher im österreichischen Kanzleramt für EU-Kommunikation zuständig.
Ihre Aussagen… pic.twitter.com/vtPsfU3QDu
🇪🇺Europa hat fertig.— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
🇷🇺Aktuellen Äußerungen von Putin zufolge
Präsident Wladimir Putin hat der russischen Regierung die Anweisung gegeben, die Einhaltung aller Energielieferungen nach Europa zu prüfen.
Besser jetzt, bevor sie uns die Tür vor der Nase zuschlagen. pic.twitter.com/FA9SEGGOVD
☠️💉Tucker Carlson sagt, er habe Präsident Trump mit den Schäden durch die Corona-Impfung konfrontiert.— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
Trump habe das Gespräch abgebrochen, als er das Thema anschnitt.
„Ich habe es mit ihm besprochen, weil ich darüber so wütend bin“, so Carlson.
„Er hat genau das Gleiche… pic.twitter.com/6cUt7xcmOf
⚠️🇮🇷🇸🇦🇦🇪 Laut Berichten plant der Iran einen einzigen koordinierten Schlag, durch den 32 % der globalen Ölvorräte ausgelöscht werden könnten.— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
Die Ziele sind laut der Nachrichtenagentur Tasnim:
– Yanbu-Pipeline in Saudi-Arabien
– Fujairah-Ölanlage in den VAE
– die vollständige… pic.twitter.com/2VVHYH9F7W
🇺🇸🇮🇷☝️Der prominente Professor Mohammad Marandi deckt die Heuchelei des Westens in Bezug auf die freie Meinungsäußerung vollständig auf.— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
Er bestätigt, dass Washington aktiv Sanktionen verhängt und jedes Medienhaus im Nahen Osten verbietet, das die imperialen Erzählungen der USA… pic.twitter.com/lWCeDEurAv
Aktuell jetzt: 🚨 Straße von Hormus: Der Verkehr kollabiert sichtbar— Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2026
Der aktuelle MarineTraffic-Screenshot zeigt klar: Der Schiffsverkehr durch das wichtigste Öl-Nadelöhr der Welt läuft nicht mehr normal.
📍 Was man jetzt sieht:
▪️ Massive Schiffsansammlungen vor den VAE und… pic.twitter.com/7COhquILS9
‼️⚠️Laut dem pensionierten CIA-Analysten Larry Johnson versuchte Trump während einer Notfallbesprechung am Samstag, die „Nuklearcodes“ gegen den Iran einzusetzen. Er wurde jedoch von General Dan Caine gestoppt.— Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026
Johnson zufolge „ist ernsthaft etwas mit Trump nicht in Ordnung“.… pic.twitter.com/zZXdkXJ9Tp
💉⚠️Die bislang größte Impfstoff-Demenz-Studie (n = 13,3 Millionen) ergab, dass Impfungen für Erwachsene (Grippe, Pneumokokken, Gürtelrose, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten) das Demenzrisiko um 38 % und das Alzheimer-Risiko um 50 % für ein Jahrzehnt erhöhen.— Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026
Je mehr Dosen, desto… pic.twitter.com/12nQlRNUJm
🚨 Ex-CIA-Analyst Larry Johnson warnt aktuell vor einer massiven Eskalation mit dem Iran.— Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026
Seine Einschätzung: Sollte die USA einen iranischen Öltanker entern, wäre das faktisch ein Kriegsakt. Iran würde laut ihm sehr wahrscheinlich militärisch reagieren.
Johnson sagt weiter:…
☝️🇮🇷🇺🇸Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte:— Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026
„Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass es den USA ernst damit ist, die diplomatischen Bemühungen voranzutreiben.” Zahlreiche Anzeichen deuten vielmehr auf das Gegenteil hin. Die US-Seite ändert ständig ihre Forderungen.… pic.twitter.com/1Ht8t5i10Z
💥🇮🇷🇺🇸🇮🇱Aktuell bestätigt: Wir haben keine Pläne bezüglich der nächsten Runde unserer Verhandlungen — der Sprecher des iranischen Außenministeriums Esmail Baghaei pic.twitter.com/PSFeIDRsOY— Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026
🔥 Nahost-Eskalation – Wochenend-Update 18,19, (Iran-Krieg während des Waffenstillstands)— Don (@Donuncutschweiz) April 20, 2026
🎥Video 1: Netanjahu aktuell: Immer wenn Javier Milei Israel besucht, passiert kurz darauf etwas Großes. Wer weiß, was morgen oder übermorgen bringen wird?
🎥Video 2: „Brücken, Kraftwerke,… pic.twitter.com/96yzSjMFmb
🇺🇸🇮🇷⚠️Kleines Update von Insider Pepe Escobar— Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026
Eine Person auf der Erde kann Trump anrufen und als Bruder in Teheran eintreten – und dieser Mann kommt aus Pakistan.
Pepe Escobar hat alles aufgedeckt.
„Munir ist wahrscheinlich der einzige Mensch auf dem Planeten, der während… pic.twitter.com/1azrBLBYWj
⚠️⚠️WARNUNG: „Noch zwei Jahre“ – Ex-US-Beamtin schlägt Alarm— Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026
Die ehemalige HUD-Staatssekretärin Catherine Austin Fitts warnt vor einer radikalen Transformation des Finanzsystems: Es bleibe nur ein sehr kurzes Zeitfenster, um die Einführung eines vollständig digital… pic.twitter.com/cTDlYvJC1l
🇺🇸🇮🇱🇮🇷Der Iran-Waffenstillstand endet— Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026
Wird der vollständige Krieg mit einer Vernichtungskampagne wiederaufgenommen?
Die am 8. April beginnende Waffenpause war auf 14 Tage befristet – ihr Ablauf wird für den 22. April erwartet, sofern sie nicht verlängert wird.
Der… pic.twitter.com/mEjccLSPjA
🚨☝️BlackRock-Chef Larry Fink warnt vor einer stillen Revolution im Finanzsystem:— Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026
Während alle über KI sprechen, läuft im Hintergrund etwas noch Größeres – die vollständige Tokenisierung aller Vermögenswerte. Zentralbanken stehen vor der Frage, wie schnell sie ihre Währungen… pic.twitter.com/LvlSfMn6LV
LIVE-AUFZEICHNUNG: Israel bombardiert direkt 3 separate Gruppen von Sanitätern… absichtlich. pic.twitter.com/pXOZ2RxUiN— Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026
🔥🇷🇺🇩🇪Moskau sendet brisante Nachricht an Deutschland— Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026
⚠️US-Basen in Deutschland
Die russische Außenamtssprecherin Maria Zakharova stellt eine provokante Frage:
☝️Wovor schützen US-Militärbasen Deutschland eigentlich?
Vor Wirtschaftskrise? Vor Energiechaos? ❌
– Vor Sabotage… pic.twitter.com/uf0eIqWItc
🇮🇷☝️Iran wird beim Uran nicht nachgeben – und laut Dr. Mohammad Marandi hat das klare Gründe:— Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026
Die Urananreicherung ist für Teheran nicht verhandelbar, weil sie direkt mit Energieversorgung und wirtschaftlichem Überleben verknüpft ist. Ein Land unter dauerhaften Sanktionen kann… pic.twitter.com/RxVKrEpRL4
🔥 US-Blockade nur Show? Brisante Botschaft aus dem Iran— Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026
Ein hochrangiger iranischer Beamter macht eine bemerkenswerte Aussage:
👉 Der pakistanische Armeechef Asif Munir soll eine direkte Botschaft aus Washington übermittelt haben
➡️ Inhalt:
Die US-Marineblockade gegen den… pic.twitter.com/QLCfdIu3B1
pic.twitter.com/L8Fz7mS6Zh— Don (@Donuncutschweiz) April 17, 2026
⚠️Der Mensch wurde genetisch verändert – Prof. Dr. Sucharit Bhakdi im Interview mit Marc Friedrich
Der letzte Stein, der jetzt alles ins Rollen bringen wird, ist gekommen, sagte Prof. Dr. Sucharit Bhakdi im Interview mit Marc Friedrich.…
Es ist ein Grauen und ein Trauma, das der Verstand nicht verarbeiten kann.— Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026
Als der ständige Vertreter der Palästinenser bei den Vereinten Nationen, Riyad Mansur, von der palästinensischen Ärztin sprach, konnte er seine Tränen nicht zurückhalten. pic.twitter.com/e8MPYRUfR5
🇪🇺 ‼️ Die neue Altersverifizierungs-App der EU kann mit minimalem Aufwand gehackt werden.— Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026
Beim Einrichten fragt die App nach der Erstellung eines PIN-Codes. Dieser PIN ist jedoch nicht mit den Identitätsdaten verknüpft, die er schützen soll. Ein Angreifer kann einige Einträge… pic.twitter.com/oneOWjY8cw
⚡️⚡️⚠️Nebensja: Europa rüstet sich für einen direkten Krieg gegen Russland pic.twitter.com/zeLD09T1Ti— Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026
🔥 Krisengewinner im Schatten des Krieges: BlackRock kassiert Milliarden— Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026
Während der Krieg gegen den Iran die Welt erschüttert, Energiemärkte destabilisiert und die Straße von Hormus zum globalen Risiko macht, läuft bei den großen Finanzakteuren ein ganz anderes Spiel.
📊 Der… pic.twitter.com/lvF7ZGwhOW
🇨🇳 China ist jetzt 34 % größer als die USA und 🇷🇺 Russland hat Japan und Deutschland überholt. Das ist die neue wirtschaftliche Realität.— Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026
Indien ist größer als Japan und Deutschland zusammen.
Das bedeutet, dass der Globale Süden (China, Indien, Russland, Brasilien und… pic.twitter.com/iZ9oztHJJX
‼️🇮🇱Unsichtbare Infrastruktur‼️— Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026
Israels Einfluss auf zentrale Apple-Technologien ist grösser als viele denken
Apple steht in der Kritik: Nachdem Vorwürfe laut wurden, Teile des Südlibanon seien in Apple Maps ausgeblendet worden, rücken tiefere Verbindungen nach Israel in den… pic.twitter.com/SuxZMKsIq4
‼️⚡️🤖⚡️„Keine Theorie mehr“ – Altman warnt vor KI-Angriffen (Prognose von WEF-Schwab wird bald umgesetzt)— Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026
☝️OpenAI-Chef Sam Altman schlägt Alarm: Die nächste KI-Generation könnte nicht nur wissenschaftliche Durchbrüche ermöglichen – sondern auch massive Sicherheitsrisiken… pic.twitter.com/k8AvTOdkyW
🚨— Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026
„Die Medien geben nicht länger vor, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Man könnte meinen, der Iran hätte den Krieg begonnen.“
„BBC oder Fox – sie sind alle gleich. Sie unterstützen den Aggressor.“
Mohammad Marandi, Professor an der Universität Teheran pic.twitter.com/leafQzhxDV
⚠️🚨 Der Waffenstillstand könnte nur die Ruhe vor einem gewaltigen Sturm sein.— Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026
Zwei unabhängige militärische Quellen haben mir bestätigt, dass sich die USA auf eine „massive, riesige, konzentrierte Bombenoffensive“ vorbereiten, sobald die aktuelle Flaute endet.
Trotz der… pic.twitter.com/rVoJCJVPQ1
☠️„Wir sind alle Geiseln dieses apokalyptischen Todeskults.“— Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026
Pepe Escobar über Ben-Gvir, der in Al-Aqsa betet, und den zunehmenden Druck in Richtung eines False-Flag-Angriffs auf den Dritten Tempel. Ägypten und Jordanien werden keinen Finger rühren.
„Sie bereiten den Boden für… pic.twitter.com/G2cjWrAPJc
🇷🇺🇨🇳 Wichtige Erklärungen vom Russland-China-Treffen— Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026
▪️Über Russlands eigenes Außenministerium:
"Russland und China sind daran interessiert, sicherzustellen, dass die offenen Versuche des Westens, seine Hegemonie zu erhalten und in einigen Fällen sogar zu 'erneuen', scheitern.… pic.twitter.com/xyWKOKQnNU
🔥 Nahost-Eskalation – Update (Krieg gegen Iran & China, 16. April)— Don (@Donuncutschweiz) April 16, 2026
🎥Video 1: Neue iranische LEGO-Animation entlarvt die zionistische Lobby, das Epstein-Netzwerk.
🎥Video 2: Benjamin Netanjahu lehnt den von Präsident Trump vorgeschlagenen Waffenstillstand ab und kündigt an,… pic.twitter.com/Z33a72Ardv
‼️Der Ersteller dieses Videos schreibt dazu:— Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026
„Ich dokumentiere mit der Kamera meines Handys das Ausmaß der Zerstörung, das Gaza-Stadt getroffen hat, während ich in einem Auto fahre.
Das ist meine Stadt, das sind unsere Häuser … und wir atmen noch immer.“ pic.twitter.com/a4HQbmElMl
🔥Unfassbare Reportage aus Gaza geht viral— Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026
"mindestens zehn Kinder unter fünf Jahren,
mit abgetrennten Köpfen" pic.twitter.com/uRF1hSeGys
‼️Von der Leyen kündigt den Pass für das Internet an – Digitale Kontrolle unter dem Deckmantel des Jugendschutzes— Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026
"Für den Schutz der Kinder" – EU-Kommission stellt App zur Alterskontrolle vor
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch gemeinsam mit ihrer… pic.twitter.com/m5yqoqHyvx
🇺🇸🔥 Offen im US-TV: Weißes Haus erklärt Macht als Grundlage des Wohlstands— Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026
In einer Sendung auf Fox legt der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, ungewöhnlich offen dar, worauf der amerikanische Lebensstandard basiert:
💬 „Der Grund, warum unser BIP… pic.twitter.com/I7dFsIhXBS
Journalist: Wie sind Sie sich so sicher, dass der Iran keine Atomwaffen baut?— Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026
Joe Kent: „Amerikas 18 Geheimdienste waren sich alle einig, dass der Iran keine Kapazität hat, eine Atombombe zu entwickeln“ pic.twitter.com/ZamgS8kBAU
🤖🇺🇸Mittlerweile haben einige Kommentatoren auf Elon Musks X herausgefunden, dass die KI Grok einen eigenartigen Algorithmus aufweist, der israelische Kriegsverbrechen und den Völkermord verharmlost, relativiert und sogar umdeutet.— Don (@Donuncutschweiz) April 15, 2026
Interessant ist, dass Kommentatoren sich in… pic.twitter.com/TMKC8QbHj4