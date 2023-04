Ab 2050 ist fliegen nicht mehr erlaubt? „Schauen Sie sich diese Grafik genau an, das ist die totalitäre Agenda hinter Net Zero“!

Der Begriff „Netto-Null“ ist in aller Munde. Netto-Null ist schnell zu einem festen Bestandteil politischer und wirtschaftlicher Szenarien geworden. Die europäischen Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, dass sie bis 2050 auf null Emissionen gehen wollen.

Professor Norman Fenton hat eine Grafik aus dem Absolute Zero-Bericht des britischen FIRES veröffentlicht. Was können wir also aus dieser Grafik ablesen? Alle Flughäfen außer Heathrow, Belfast und Glasgow werden bis 2030 geschlossen sein. Bis 2050 wird es überhaupt keinen Flugverkehr mehr geben. Bis 2030 werden keine neuen Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr zugelassen, und bis 2050 wird der Straßenverkehr um 60 % reduziert.

Der Energiebedarf für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und zum Heizen wird bis 2050 ebenfalls auf 60 Prozent des heutigen Stands begrenzt. Das bedeutet eine hungernde Bevölkerung, die in der Kälte sitzt, oder es wird eine massive Entvölkerung vorbereitet, prognostiziert Professor Fenton.

1. Reminder of what ‘net zero’ really means. This graphic from UK Govt FIRES project. Key points: all airports except Heathrow, Belfast & Glasgow to close by 2030. NO FLYING at all by 2050. No new petrol/diesel cars by 2030; by 2050 road use restricted to 60% of today’s level. pic.twitter.com/0s0dI9kAHK