Die Charade der Pentagon-Leaks

Pepe Escobar

Die durchgesickerten Informationen könnten für Russland von Vorteil sein, wenn es sich nicht um ein Ablenkungsmanöver handeln würde, was möglich ist, schreibt Pepe Escobar.

Das Drehbuch liest sich wie eine Parodie auf den legendären Mad-Magazin-Cartoon „Spy vs. Spy“ aus den 1960er Jahren: Geheime Pentagon-Dokumente fallen in die Hände des bösartigen Russlands. Nun, eigentlich in die Hände von Millionen, die auf Twitter und Telegram zugreifen.

Hier haben wir es also mit einer großen undichten Stelle zu tun, die im Wesentlichen die Planungen des Pentagons für die nächste Phase des Stellvertreterkriegs zwischen der NATO und Russland in der Ukraine aufzeigt: die endlos diskutierte „Gegenoffensive“ im Frühjahr, die Mitte April beginnen könnte oder auch nicht, sowie Kriegspläne, die mit FVEY – den Five Eyes – geteilt werden.

Die durchgesickerten Informationen könnten – und die Betonung liegt auf „könnten“ – für Russland von Vorteil sein, wenn es sich nicht um ein Ablenkungsmanöver handeln würde: und die Möglichkeit ist gegeben.

Der unschätzbare Ray McGovern, der ein oder zwei Dinge über die CIA weiß, stellte fest, dass das Pentagon „die Tötungsrate fälscht, um die Osterlilien in Kiew zu vergolden? Ein kürzlich durchgesickertes, offenbar offizielles NATO-Dokument weist 71.500 ukrainische Gefallene und nur 16.000 bis 17.500 Russen aus, was weit von früheren Pentagon-„Schätzungen“ entfernt ist. Das klingt alles so nach einem Vietnam-Déjà-vu!“

Es könnte sich also um eine Neuauflage von Vietnam handeln – man sollte sich nie darauf verlassen, dass das Pentagon aus seinen Fehlern lernt -, aber es könnte sich auch um etwas weitaus Alarmierenderes handeln, wie eine hochrangige Geheimdienstquelle im Ruhestand berichtet: „Unsere Interpretation dieses Bruchs ist, dass Geheimdienstquellen in den Vereinigten Staaten kritische Geheimdienstdaten freigegeben haben, um einen Atomkrieg mit Russland zu vermeiden.“

Allem Anschein nach ist die einzige Gewissheit, dass der Spin-Krieg aus dem Ruder gelaufen ist. Der Informant könnte also ein – verärgerter – US-Insider gewesen sein. Nein, warten Sie: Die ganze Sache könnte gefälscht sein, wie das Pentagon behauptet. In der Fachsprache wäre das ein Versuch, „falsche Informationen zu verbreiten, die den USA schaden könnten“.

Ob gefälscht oder nicht, der „geheime“ Pentagon-Vergleich der Kriegstoten zwischen Russen und Ukrainern ergibt trotzdem keinen Sinn. Die Zahlen scheinen die Verluste in Bakhmut/Artemovsk widerzuspiegeln, wo die russischen Opferzahlen am höchsten waren. Zuverlässige russische Militärkorrespondenten vor Ort versichern jedoch, dass das Verhältnis in Wirklichkeit 10 zu 1 beträgt, wobei die Russen die Schneckentechnik in Kombination mit einer gewaltigen Artillerie-Maschine einsetzen.

„Verblüffende“ Inkompetenz

Die unbestreitbare Schlussfolgerung aus den – echten oder gefälschten – Pentagon-Leaks ist, dass sich die USA im Kriegszustand gegen Russland befinden. Und das ist ernst genug.

Washington hat ununterbrochen Informationen über Kommandoposten, Munitionsdepots und wichtige Knotenpunkte in den russischen Militärlinien geliefert. Diese Echtzeitinformationen haben es Kiew ermöglicht, russische Streitkräfte ins Visier zu nehmen, hochrangige Generäle zu töten und Munitionsdepots zu zwingen, weiter von der russischen Front entfernt zu werden.

Alles, was die Stenografen des Pentagon und der NATO über die sprichwörtliche „entscheidende Rolle“ Kiews bei der Planung und Durchführung dieser Angriffe sagen, ist eine Lüge. Die USA üben die totale, absolute Kontrolle über den Ukraine-Krieg auf der Basis eines zentralen Kommandos aus. Das gilt auch für den „geheimen“ unterirdischen Bunker in der Nähe von Lemberg, der in jüngster Vergangenheit eine Visitenkarte von Herrn Khinzal erhalten hat und sich zu seinem Schöpfer begeben hat – zusammen mit über 200 hochrangigen NATO-Mitarbeitern.

Gefälscht oder nicht gefälscht, wir haben auch die Bestätigung, dass das Pentagon direkten Zugang zur Kommunikation des russischen Verteidigungsministeriums hat. Und dass die Amerikaner jeden und seinen Nachbarn abhören: den verschwitzten T-Shirt-Schauspieler in Kiew, alle Five Eyes-Verbündeten und den Mossad.

Was die Behauptung anbelangt, Kiew habe seine „militärischen Pläne“ für die Gegenoffensive aufgrund der Lecks im Pentagon geändert, so sollte sich jeder frei fühlen, die Höhe seines brüllenden Lachens zu kontrollieren.

Das Ausbleiben einer russischen Antwort auf diesen ganzen Trubel könnte als ein Klassiker der Irreführung angesehen werden. Als Reaktion darauf, dass die USA de facto einen unerklärten Krieg gegen Russland führen, der viel heißer ist als der von Hybrid, erklärte Präsident Putin, dass Russland angesichts seines Status als die beiden größten Atommächte der Welt an einer „friedlichen Koexistenz mit den USA und der Herstellung eines Interessenausgleichs“ interessiert sei.

Nun, niemand kann sich vorstellen, dass Stalin im Juli 1941, als die Wehrmacht auf Moskau, Leningrad und das Kaukasusöl zustürmte, sagte, Russland sei an einer friedlichen Koexistenz mit Nazi-Deutschland interessiert.

Der unverzichtbare Andrej Martjanow brachte es auf den Punkt: Was wertvolle militärische Informationen angeht, so enthalten diese „Dokumente“ keine, abgesehen davon, dass sie bestätigen, dass das Pentagon absolut ahnungslos ist, was die SMO angeht: warum sie stattfindet, was ihr Modus Operandi ist und was sie zu erreichen plant.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow brachte die Sache auf den Punkt: „Wir haben nicht den geringsten Zweifel an der direkten oder indirekten Beteiligung der USA und der NATO (…) sie kann das Endergebnis der Sonderoperation nicht beeinflussen.“

Wie Martjanow betont, verfügt Russland über einen äußerst fortschrittlichen ISR-Komplex (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), der menschliche Informationen am Boden, elektronische Kriegsführung und Satellitenkonstellationen umfasst: „In Bezug auf Kriegskorrelate und Kampfstatistiken würde ich nichts, was aus dem Pentagon kommt, mit einem langen Stock anfassen.“

Es gibt in der Tat mehrere ernsthafte Probleme mit den „streng geheimen“ Informationen des Pentagons. Es drängt sich der Eindruck auf, dass sie auf der Grundlage offener Daten redigiert wurden, und nicht auf der Grundlage tatsächlicher Informationen. Und das alles verpackt in ziemlich schlampige Arbeit.

So wird unter anderem die Forderung, die ukrainische Luftabwehr mit Raketen „aufzurüsten“, nicht durch Daten darüber gestützt, woher diese Raketen kommen sollen. Der Name des NASAMS – des von Raytheon mitentwickelten bodengestützten Luftabwehrsystems mittlerer Reichweite – ist falsch geschrieben.

In offiziellen NATO-Dokumenten werden Waffen aus der UdSSR und aus Russland in der NATO-Kodifizierung angegeben. Es gibt keine einheitliche Schreibweise: Es handelt sich um eine chaotische Mischung aus offiziellen Code-Bezeichnungen und Transliterationen aus dem Russischen ins Englische.

Kein Wunder also, dass sich der Eindruck verfestigt, dass das U.S. Army Command in Europe (EUCOM) seine „Informationen“ aus offenen Quellen bezieht und absolut keine Ahnung hat, wie viele Waffen, wie viel Ausrüstung und wie viele Leute die Ukrainer tatsächlich haben.

Und das erklärt, was in Artemovsk vor sich geht – die Russen nehmen sich alle Zeit der Welt, um ihre strategische Verteidigung zu kalibrieren und nach der geordneten Aufgabe von Cherson die Ukrainer in ein ununterbrochenes Schlachthaus zu locken. Martjanow bezeichnet die Unfähigkeit der USA/NATO, dies kommen zu sehen, als „verblüffend“.

Ein Krieg auf Leben und Tod um die Kontrolle Eurasiens

Noch einmal: Die wichtigste Konsequenz aus den Pentagon-Leaks ist die Feststellung, dass sich die USA de facto und de jure im Krieg gegen Russland befinden – egal, was das norwegische Totholz in Brüssel dazu sagen mag. Russland wird ein Kriegsverbrechertribunal für die Ukraine einrichten, also sollten sich ausgewählte Koryphäen des kollektiven Westens lieber früher als später in ihre neuseeländischen Bunker zurückziehen.

Man muss sich auch immer vor Augen halten, dass die Ukraine nur eine Schachfigur in ihrem Spiel um die Weltmacht gegen China, Russland und möglicherweise auch Deutschland ist.

Das ursprüngliche Ziel der psychostraussischen Neokonservativen war es, Deutschland von Russland abzuschneiden, und zwar mithilfe von „Leberwurst“-Kanzler Scholz, der im Voraus über den Terroranschlag auf die Nord Stream informiert wurde.

Scholz war auch an der CIA-Ablenkungsaktion beteiligt, bei der die Schuld für den Terroranschlag irgendeinem obskuren ukrainischen „Dissidenten“ und einer stümperhaften Yacht zugeschoben wurde – wie Seymour Hersh brillant berichtete.

Der nächste Schritt besteht darin, die Ukraine von Russland abzuschneiden – durch die „Rückeroberung“ der Krim, die im Mittelpunkt des gegenwärtigen PR-Blitzkriegs steht, und des Donbass, wodurch eine katastrophale psychologische Umwälzung in Russland ausgelöst wird, die zu einem Regimewechsel bei Putin führt.

Dann würden die Straussianer endlich über Russlands gewaltige Bodenschätze verfügen – und sie auf dem Land- und Seeweg über die US-Flotte von China abriegeln.

Das ist nicht gerade clever – aber die straussischen Neocons schwelgen in ihrem eigenen intellektuell seichten Teich. Stichwort: Der unerträgliche Idiot Admiral John Kirby sagt, dass es keine Verhandlungen mit Russland geben kann, bis es die Ukraine verlässt und den Donbass und die Krim aufgibt.

Der (Schau-)Krieg in der Ukraine muss also weitergehen, bis zum letzten Ukrainer, oder all diese ausgeklügelten Pläne werden unwiederbringlich in den Staub beißen. Es ist ein Krieg gegen Russland und China um die Kontrolle über Eurasien, in dem es um alles oder nichts geht. Bedeutet das weitere Lecks im Pentagon? Her damit.