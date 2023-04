Abgeordneter bringt Covid-Ausschuss und EMA-Chef ins Schwitzen

Wie viele Fälle von unerwünschten Wirkungen wurden der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) nach einem mRNA-Impfstoff gemeldet? Wie viele Todesfälle wurden der EMA nach einem mRNA-Impfstoff gemeldet? Diese Fragen stellte die AfD-Europaabgeordnete Christine Anderson an die EMA-Chefin Emer Cooke.

„Wenn Sie die Zahlen nicht auswendig kennen, muss ich daraus schließen, dass es Sie nicht interessiert oder dass Sie immer noch für die EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) arbeiten, einen der Lobbyvereine der größten Pharmaunternehmen in Europa“, so Anderson.

Kathleen van Brempt, Vorsitzende des Sonderausschusses für Covid des Europäischen Parlaments, sagte, man könne solche Zahlen nicht einfach aus dem Gedächtnis aufsagen. „Das ist nicht möglich. Das ist keine Prüfung.“

„Das ist lächerlich“, entgegnete Anderson.

Cooke entgegnete, dass die EMA seit Beginn der Pandemie 52 Monatsberichte über Nebenwirkungen und Todesfälle nach Impfungen veröffentlicht habe. Dabei versuchte sie, sich ruckartig aus ihren Worten zu lösen.

Sie fügte hinzu, dass Untersuchungen zu mehreren Nebenwirkungen eingeleitet worden seien, die „möglicherweise mit den Impfstoffen in Zusammenhang stehen“.

Die EMA-Chefin erklärte stammelnd, dass Impfstoffe weltweit 20 Millionen Menschenleben gerettet hätten, und versprach, die Studien vorzulegen, die dies beweisen würden.