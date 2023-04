Wie Churchill und Roosevelt das deutsche Volk vernichten wollten

Von Peter Haisenko

Wer mein Werk über die Geschichte des 20. Jahrhunderts gelesen hat, der weiß es schon. Manche hegen aber immer noch Zweifel, ob meine Ausführungen zutreffend sind. Jetzt gibt es ein Video, das es so niemals aus deutscher Produktion geben wird. Es bestätigt alles, was ich beschrieben habe, in drastischer Weise.

Ich muss eine Warnung voranstellen: Sehen Sie dieses Video nicht kurz vor dem Schlafengehen an! Um einen Kommentar zu diesem Video abzugeben, fehlen die passenden Worte. Ich will nur auf eines hinweisen: Im Video „Firebombs“ genannte Bomben sind Phosphorbomben und die waren schon damals geächtet.

Jeder Deutsche sollte dieses Video gesehen haben, denn dann versteht man, was bis heute in Deutschland abläuft und mit Deutschland gemacht wird.

Bitte nicht vergessen: Churchill hat 1955 den deutschen Karlspreis erhalten. Wie tief muss eine Nation gesunken (worden) sein, die jetzt den britischen König Charles III. derart hofiert?

