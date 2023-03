Abgereichertes Uran und das krebserregende Erbe des Irakkriegs

Der Artikel ist von 2014, aber jetzt, wo die NATO Uranmunition in der Ukraine einsetzten will hochaktuell

Ein Säugling, der im irakischen Falludscha mit schweren Missbildungen geboren wurde, die angeblich auf den massiven Einsatz von abgereichertem Uran durch die US-Streitkräfte zurückzuführen sind (Bild aus dem Dokumentarfilm „Beyond Treason“)

Während die Instabilität im Irak die Vereinigten Staaten dazu zwingt, eine dritte Invasion des Landes im Nahen Osten in Betracht zu ziehen, werden die Folgen der ersten beiden Invasionen immer deutlicher. In weiten Teilen der irakischen Bevölkerung hat die amerikanische Intervention zu einem sprunghaften Anstieg von Geburtsfehlern, Frühgeburten, Fehlgeburten und Leukämiefällen geführt.

Nach Angaben der irakischen Regierung ist die Krebsrate im Land von 40 pro 100.000 Menschen vor dem ersten Golfkrieg 1991 auf 800 pro 100.000 im Jahr 1995 und auf mindestens 1.600 pro 100.000 im Jahr 2005 in die Höhe geschnellt.

Schuld an all diesen Gesundheitsproblemen ist abgereichertes Uran, ein Nebenprodukt der Urananreicherung. Mit einem Massenanteil von einem Drittel des spaltbaren Urans emittiert abgereichertes Uran weniger Alphastrahlung – nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums bis zu 60 Prozent weniger als natürliches Uran. Diese „relative“ Sicherheit war für viele Länder – insbesondere für die USA – ein Grund, das Abfallmaterial zu verwenden.

Da abgereichertes Uran 1,67 Mal dichter ist als Blei, kann ein Projektil aus abgereichertem Uran kleiner sein als ein entsprechendes Bleigeschoss, aber ähnliche Ergebnisse erzielen. Diese geringere Größe bedeutet einen kleineren Durchmesser, einen geringeren Luftwiderstand und eine kleinere Auftrefffläche, was bedeutet, dass Geschosse aus abgereichertem Uran schneller fliegen und beim Aufprall mehr Druck ausüben können, was zu einem tieferen Eindringen führt. Darüber hinaus ist abgereichertes Uran brandfördernd und selbstschärfend, wodurch es sich ideal für Panzerabwehrmunition eignet. Es wird auch als Panzerungsmaterial für einen Großteil der amerikanischen Panzerflotte verwendet.

Das Problem bei der Verwendung von abgereichertem Uran liegt jedoch darin, dass abgereichertes Uran größtenteils energielos ist. In der Praxis kann abgereichertes Uran mindestens 40 Prozent der Radioaktivität von natürlichem Uran aufweisen, mit einer Halbwertszeit, die in Jahrtausenden gemessen werden kann (zwischen 703 Millionen und 4,468 Milliarden Jahren). Während abgereichertes Uran aufgrund seiner relativ schwachen Radioaktivität nur ein geringes bis gar kein Gesundheitsrisiko durch Strahlung darstellt, kann der direkte innere Kontakt mit dem Schwermetall chemische Toxizitätseffekte auf das Nervensystem, die Leber, das Herz und die Nieren haben, wobei im Falle der Aufnahme von abgereichertem Uranstaub in vitro über DNA-Mutationen und RNA-Transkriptionsfehler berichtet wurde.

Abgereichertes Uran ist zwar nicht so giftig wie andere Schwermetalle, z. B. Quecksilber oder Blei, aber bei wiederholter oder chronischer Exposition ist dennoch eine ausgeprägte Toxizität möglich.

Die Politik des abgereicherten Urans

Da die irakische Regierung derzeit durch die Aufstandsversuche des Islamischen Staates im Irak und in Syrien gelähmt ist – eine Gruppe, die darum bittet, einfach als „Kalifat“ oder „Islamischer Staat“ bezeichnet zu werden, was widerspiegelt, dass ihre Ansprüche nicht angefochten werden – und da die USA und das Vereinigte Königreich an dem Standpunkt festhalten, dass abgereichertes Uran keine direkte Bedrohung für die irakische Zivilbevölkerung darstellt, gibt es keine aktiven Bemühungen, das Material ordnungsgemäß zu entsorgen.

Da die irakische Bevölkerung kaum über die Gefahren des Materials informiert wurde, werden abgereichertes Uran und mit abgereichertem Uran versetzte Metalle regelmäßig als Metallschrott verkauft und für eine Vielzahl von Zwecken wiederverwendet – darunter Maschinenteile, Kochutensilien und Einrichtungsgegenstände. Kinder spielen auf mit abgereichertem Uran kontaminierten Feldern, was ein erhöhtes Risiko der unbeabsichtigten Einnahme aufgrund der Hand-zu-Mund-Aktivität darstellt. Verlassene Fahrzeuge, die zur Metallgewinnung geborgen werden, stellen ein besonders hohes Risiko dar, da sich der Staub von abgereicherter Uranmunition ansammeln könnte, ohne dass ein aktiver Luftstrom ihn abführen kann.

Der mangelnde Informationsaustausch könnte jedoch beabsichtigt sein. Die USA und Großbritannien blockieren oder widersetzen sich aktiv einer verbindlichen internationalen Reaktion auf den Einsatz von abgereichertem Uran in Kriegsgebieten oder einer entsprechenden Studie. Unter Berufung auf frühere Studien der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der NATO und der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) argumentieren Frankreich, die USA und Großbritannien – die Hauptabnehmer von abgereichertem Uran in militärischer Qualität -, dass künftige Studien unnötig seien und nur angefordert würden, um letztlich die USA und ihre wichtigsten Verbündeten für eine Gesundheitssituation im Irak verantwortlich zu machen, die möglicherweise nichts mit diesen Ländern zu tun hat. Und das, obwohl die von den USA, Großbritannien und Frankreich in ihrer Widerlegung angeführten Studien nicht die gesundheitlichen Folgen der Exposition gegenüber abgereichertem Uran, sondern lediglich die Strahlung von abgereichertem Uran untersuchten.

Abgereichertes Uran wird im zivilen Bereich häufig verwendet – vom auslösenden Sensor in Rauchmeldern bis hin zu einem Farbstoff, der in Zahnporzellan verwendet wird. Da es schwach radioaktiv ist, übersteigt die Strahlenbelastung durch das Metall in der Regel nicht die Umgebungsstrahlung, die normalerweise auf Meereshöhe herrscht. Man geht davon aus, dass es mehr als 200 Jahre dauern würde, bis die Radioaktivität eines Stücks abgereicherten Urans die Haut eines Menschen durchdringt, wenn dieser das Metall mit der bloßen Hand anfasst. Die Gefahr, die das Metall für die inneren Organe darstellt, wird dadurch jedoch nicht gemildert oder ausgeschlossen.

Ein bekanntes Problem

Laut Wim Zwijnenburg, politischer Berater für Sicherheit und Abrüstung bei PAX, einer niederländischen Friedensorganisation, und Autor des Papiers „Laid to Waste: Depleted uranium contaminated military scrap in Iraq“, sind sich die USA der Gefahren von abgereichertem Uran bewusst, da das Land Millionen ausgegeben hat, um seine Stützpunkte und sein Militärpersonal vor diesem Material zu schützen.

Seit 1999 gibt es militärische Vorschriften für den Umgang mit Fahrzeugen, die mit abgereichertem Uran kontaminiert sind, und 2005 behauptete der Allgemeine Rechnungshof, dass das Verteidigungsministerium den Boden im Irak nicht überwachte, um die Exposition amerikanischer Militärangehöriger gegenüber gefährlichen Stoffen festzustellen. Damals bestritten jedoch eine Reihe von Bundesstaaten, Kongressmitgliedern und militärischen Organisationen aktiv die Behauptungen des Verteidigungsministeriums, dass abgereichertes Uran nur minimale Auswirkungen auf das Leben der Irakkriegsveteranen hatte, die eine Vergiftung durch abgereichertes Uran geltend machten.

„Was die Verantwortung der USA für das abgereicherte Uran betrifft, wurde die irakische Regierung von der US-Regierung unter Druck gesetzt, nicht zu viele Informationen darüber zu veröffentlichen oder darüber zu spekulieren, was ihrer Meinung nach passiert ist, und die Regierungsressourcen auf dieses Thema zu beschränken“, erklärte Zwijnenburg gegenüber MintPress News, „da die irakische Regierung immer noch viel Unterstützung von der US-Regierung erhält. Außerdem will die irakische Regierung keine Investoren abschrecken, vor allem im Süden des Landes, wie z.B. Ölinvestoren, die durch das Gerede über die Verseuchung mit abgereichertem Uran abgeschreckt werden könnten.

„Das Regime von Saddam Hussein nutzte die Verwendung von abgereichertem Uran als Propagandamittel gegen die USA. Es gibt also eine Generation von Irakern, die zu einem großen Teil glaubt, dass die Amerikaner ihnen diese Krankheiten, einschließlich Krebs, gegeben haben. Die Zunahme der Krebserkrankungen im Irak lässt sich nicht ohne weiteres auf den Einsatz von [abgereichertem Uran] zurückführen. Da es jedoch schwierig ist, die Auswirkungen zu untersuchen, bleibt das Thema umstritten.

Heavy Metal Amerika

Die USA haben unter ihrer eigenen Krise der Schwermetallkontamination gelitten. Steve Fetter, Professor an der University of Maryland’s School of Public Policy und Mitverfasser des Papiers „The Hazard Posed by Depleted Uranium Munitions“, schlug MintPress einen analogen Vergleich zum Einsatz von abgereichertem Uran im Irak vor, um die Gefahr des abgereicherten Urans zu verdeutlichen.

Von den 1920er bis Mitte der 1970er Jahre wurde dem Benzin Tetraethylblei zugesetzt, um die Oktanzahl zu erhöhen und den Kraftstoffverbrauch zu senken. Das Problem ist, dass Tetraethylblei giftig ist. Die Patentinhaber wussten, dass Tetraethylblei giftig ist, verwendeten es aber trotzdem, obwohl Ethanol zu dieser Zeit weit verbreitet war und auch als Oktanverbesserer bekannt war.

Die Entscheidung zwischen Tetraethylblei und Ethanol war eine Frage des Profits. Damals wurde Ethanol üblicherweise in Hinterhofbrennereien destilliert und dem Benzin beigemischt, um „Klopfen“ zu verhindern, d. h. Fehlzündungen in den Zylindern eines Motors, bevor das Luft-Gas-Gemisch richtig verdichtet ist. Da es sich bei der Verwendung von Ethanol in Benzin um ein bekanntes Verfahren handelte, war es nicht patentierbar und somit auch nicht kontrollierbar.

Da Tetraethylblei den zusätzlichen Vorteil hatte, die für die Zylinderköpfe früher Autos verwendeten Mikroschichten abzudichten und so die Lebensdauer des Autos zu verlängern, wurde der Zusatzstoff durchgesetzt. Dies geschah, obwohl ein Mitarbeiter, der an der Entwicklung der Chemikalie beteiligt war, schrieb, dass es sich um ein schleichendes und bösartiges Gift handelt“. In den ersten drei Jahren der Produktion starben acht Arbeiter im DuPont-Werk in Deepwater, New Jersey, an einer Bleivergiftung, und im Standard Oil-Werk in Baywater, New Jersey, starben fünf weitere Arbeiter und 45 wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Trotz der bekannten Gefahren entschied die Gesundheitsbehörde, dass der Bedarf an Kraftstoff die Gefahr für Mensch und Umwelt überwiege, und erlaubte den Verkauf von verbleitem Benzin, bis die Umweltschutzbehörde 1974 die Abschaffung von Tetraethylblei anordnete. Die Autohersteller unterstützten diesen Schritt schließlich, als sich herausstellte, dass verbleites Benzin die Katalysatoren verstopfte.

In den 50 Jahren, in denen verbleites Benzin verwendet wurde, stieg die Bleikonzentration im Blut um 400 Prozent an. Da Autos vor allem in städtischen Zentren verwendet werden, sind die Innenstädte und die dort lebenden Menschen – Arme, Schwarze, Latinos und Migranten – am stärksten von den Auswirkungen der Bleivergiftung betroffen. Zu diesen Auswirkungen gehören geistige Retardierung, Bluthochdruck, neurologische Probleme wie Krämpfe, Stimmungsschwankungen, Gedächtnisverlust, Kribbeln und/oder Taubheit in den Gliedmaßen, Muskelschwäche und Kopfschmerzen/Migräne, Fehl- oder Frühgeburten, verminderte oder mutierte Spermien und starke körperliche Schmerzen.

Da Blei in der Natur vorkommt und ein stabiles, sich nicht zersetzendes Element ist, nimmt die Bleikonzentration im Körper bei normalen Prozessen nicht ab. Wenn also jemand Blei ausgesetzt war, können die Auswirkungen des Metalls auch nach dem Abschneiden der Quelle noch Schäden verursachen, und bei Frauen im gebärfähigen Alter kann die Kontamination in vitro übertragen werden.

Der Vergleich zwischen der Verwendung von verbleitem Benzin in den Vereinigten Staaten und dem abgereicherten Uran im Irak ist zwar keine perfekte Analogie – Blei ist zum Beispiel giftiger als Uran, und im Irak gibt es schätzungsweise 440.000 Kilogramm abgereichertes Uran, verglichen mit über einer Million Tonnen Blei pro Jahr, als die Rücknahme begann -, aber die moralischen Parallelen sind frappierend.

Die moralischen Parallelen sind frappierend. Nach der Abschaffung von verbleitem Benzin – das in den USA immer noch für andere Zwecke als für die Verwendung in Autos verkauft wird – haben die USA immer noch mit ganzen sozioökonomischen Gruppen zu tun, die von Bleivergiftungen betroffen sind. Die negativen Auswirkungen haben sich in einer Vielzahl von Krankheiten und Behinderungen in der schwarzen Bevölkerung manifestiert und werden als wahrscheinliche Ursache für den Anstieg der Kriminalität in den Innenstädten genannt.

Wenn man bedenkt, dass den Irakern das gleiche Leid zugefügt werden könnte, ist Vorsicht tatsächlich der bessere Teil der Tugend. Auch wenn man argumentieren kann, dass abgereichertes Uran wahrscheinlich keine Bedrohung für die Iraker darstellt, sollte die Gefahr der Chemikalie nicht außer Acht gelassen werden. (Es sei auch darauf hingewiesen, dass frühe Aussagen zu verbleitem Benzin ebenfalls darauf hindeuteten, dass keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand).

Kontaminierte Fahrzeuge und Fragmente von Penetratoren mit abgereichertem Uran, die auf dem Schlachtfeld zurückgelassen werden, stellen ein „attraktives Ärgernis“ dar. Neugierige Passanten, sowohl Erwachsene als auch Kinder, werden in die Fahrzeuge einsteigen und dadurch einer potenziell erheblichen Uranexposition durch aufgewirbelte und verschluckte Aerosole ausgesetzt sein. Fragmente von Penetratoren können als Souvenirs mit nach Hause genommen werden“, heißt es in der Schlussfolgerung zu „The Hazard Posed by Depleted Uranium Munitions“.

„In Ermangelung kostspieligerer Dekontaminationsmaßnahmen würden wir vorschlagen, dass alle mit [abgereichertem Uran] kontaminierten Fahrzeuge mit Beton gefüllt und vergraben werden und dass [abgereichertes Uran] Penetratorfragmente aufgenommen und als schwach radioaktiver Abfall vergraben werden.“