Abgestürztes UFO, das von der Armee geborgen wurde, „verzerrte Raum und Zeit“.

Sheehan sagte, ein angeblicher Insider des UFO-Absturzbergungsprogramms habe ihm erzählt, man habe eine 30 Fuß (ca. 9 m) lange Untertasse geborgen, die teilweise in die Erde eingelassen war. Das Bild zeigt ein Schild für die UFO-Absturzstelle in Roswell, New Mexico, von 1947