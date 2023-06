Studie zeigt: Mehr als 100 Kleinkinder erlitten nach COVID-Impfung Krampfanfälle

Laut einer neuen Studie erlitten mehr als 100 Kleinkinder nach einer COVID-19-Impfung Krampfanfälle.

Einhundertundvier Kinder unter 6 Jahren erlitten innerhalb von 42 Tagen nach einer COVID-19-Impfung einen Krampfanfall, fanden Forscher der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) und anderer Einrichtungen heraus.

Andere erlitten Schlaganfälle, Blutgerinnungsstörungen und Blinddarmentzündungen, so die Forscher.

Sie analysierten Gesundheitsdaten aus dem Vaccine Safety Datalink, einem von der CDC finanzierten Netzwerk, an dem Standorte von Kaiser Permanente, Marshfield Clinic, Health Partners und Denver Health beteiligt sind.

Die Forscher untersuchten Ereignisse, die einem oder mehreren von 23 vorgegebenen Ergebnissen entsprachen, darunter Krampfanfälle und Myokarditis, eine Form der Herzentzündung, nach der COVID-19-Impfung mit Boten-RNA.

Die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna verwenden beide die Boten-RNA-Technologie.

Untersucht wurden Kinder, die zwischen dem 18. Juni 2022 und dem 18. März 2023 eine Impfstoffdosis erhalten hatten; in diesem Zeitraum wurden 247.011 Dosen an Kinder unter 6 Jahren verabreicht. Die Forscher untersuchten die Ereignisse, die innerhalb von 42 Tagen nach der Impfung auftraten.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Impfstoff von Pfizer für Kinder unter fünf Jahren und den Impfstoff von Moderna für Kinder unter sechs Jahren erstmals am 17. Juni 2022 zugelassen, obwohl die Schätzungen zur Wirksamkeit gegen Infektionen unzureichend oder unzuverlässig waren und es keine oder negative Beweise für den Schutz vor schweren Erkrankungen gab.

Die Studie wurde am 6. Juni in Pediatrics, der Zeitschrift der American Academy of Pediatrics, veröffentlicht.

Art der Analyse

Eric Weintraub von der CDC und die anderen Forscher der neuen Studie führten eine Art von Untersuchung durch, die als schnelle Zyklusanalyse bezeichnet wird. Dabei werden die Ergebnisse von Geimpften, die innerhalb von 21 Tagen nach einer Impfung geimpft wurden, mit den Ergebnissen von Geimpften verglichen, die zwischen 22 und 42 Tagen nach einer Impfung geimpft wurden. Ereignisse am selben Tag wie die Impfung wurden ausgeschlossen.

Das erste Zeitfenster – 1 bis 21 Tage – wird als „primäres Risikointervall“ bezeichnet, d. h. als der Zeitraum, in dem es bei den Geimpften am wahrscheinlichsten zu unerwünschten Ereignissen kommt. Das zweite Zeitfenster wurde als Vergleichsintervall betrachtet.

Der Gedanke bei den Ereignissen, die im letzten Zeitraum auftreten, ist, dass „es zu spät ist, um sie mit einem Impfstoff in Verbindung zu bringen“, so Dr. William Schaffner, Professor für Präventivmedizin an der Vanderbilt University, der nicht an der Studie beteiligt war, aber eng mit der CDC zusammengearbeitet hat, gegenüber The Epoch Times.

Die Forscher haben die Geimpften nicht mit den Ungeimpften verglichen, obwohl sie dies im Protokoll (pdf) für die Überwachung des Vaccine Safety Datalink angekündigt hatten. Das haben sie in einigen anderen Studien getan. Eine Bitte um Stellungnahme an den korrespondierenden Autor wurde mit einer abwesenden Nachricht beantwortet, und ein anderer Autor reagierte nicht auf eine Anfrage.

Die Forscher überprüften die medizinischen Aufzeichnungen für jeden Fall, der in einem der beiden Intervalle identifiziert wurde, und berechneten auch die Raten, um festzustellen, ob bestimmte Fälle in dem früheren Zeitfenster häufiger auftraten.

Was sie fanden

In absoluten Zahlen ausgedrückt, stellten die Forscher eine Reihe schwerwiegender Probleme nach der Impfung fest, darunter auch die Krampfanfälle.

Die folgenden Ereignisse wurden bei mindestens einem Kleinkind einen bis 42 Tage nach der Impfung festgestellt:

Blinddarmentzündung

Bellsche Lähmung

Enzephalitis, Myelitis oder Enzephalomyelitis

Guillain-Barre-Syndrom

Immunthrombozytopenie

Kawasaki-Krankheit

Pulmonale Embolie

Schlaganfall, hämorrhagisch

Transversale Myelitis

Venöse Thromboembolie

Die Zahlen waren auch im ersten Zeitfenster für einige Ergebnisse höher.

In den ersten 21 Tagen traten beispielsweise bei 38 Pfizer-Empfängern Krampfanfälle auf und bei 23 Moderna-Empfängern. Im zweiten Zeitfenster traten bei 24 Pfizer-Empfängern Krampfanfälle auf und bei 19 Moderna-Empfängern.

Außerdem traten im ersten Fenster ein Fall von Enzephalitis, Myelitis oder Enzephalomyelitis und ein Fall von Lungenembolie auf, im zweiten Fenster dagegen nicht.

Mehr Ereignisse im Anfangsfenster können auf ein frühes erhöhtes Risiko hinweisen“, so die CDC-Beamten.

Die Forscher sagten jedoch, dass die Kriterien für ein Sicherheitssignal bei keinem der Ergebnisse erfüllt wurden, nachdem sie für Faktoren wie Rasse und Geschlecht angepasst wurden.

„Keines der Ergebnisse erfüllte die Signalschwelle“, schrieben sie.

Sicherheitssignale können auf eine Nebenwirkung des Impfstoffs hinweisen, doch sind weitere Untersuchungen erforderlich, um ein Signal zu verifizieren.

In den von den Herstellern durchgeführten klinischen Studien zu den Impfstoffen für Kleinkinder wurden bei 29 der 3.013 Kinder, die den Impfstoff von Pfizer erhielten, und bei 24 von 4.792 Kindern, die den Impfstoff von Moderna erhielten, schwerwiegende unerwünschte Ereignisse festgestellt, darunter zwei Fälle von Blinddarmentzündung, mehrere Krampfanfälle und ein Fall von Kawasaki-Krankheit. Bei Tausenden traten unerwünschte Ereignisse wie Fieber auf. Einige brachen die Studien ab, nachdem sie ein unerwünschtes Ereignis erlitten hatten.

Die Studienleiter und die FDA erklärten, dass die meisten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse nicht mit der Impfung zusammenhingen.

Reaktionen

In ihrer Schlussfolgerung erklärten die Forscher, dass die Ergebnisse der Studie „Kliniker, Eltern und politische Entscheidungsträger gleichermaßen beruhigen können“.

Sie betonten, dass bei den Geimpften innerhalb von 42 Tagen nach der Impfung keine Fälle von Myokarditis oder Perikarditis, zwei bekannten Nebenwirkungen der Boten-RNA-Impfstoffe, festgestellt wurden.

Schaffner stimmte dem zu. „Wir wissen, dass, wenn man eine halbe Million Kinder über den Zeitraum eines Jahres beobachtet, einigen dieser Kinder etwas Schlimmes zustoßen wird“, sagte er.

Etwa 550.000 Kinder sind im Vaccine Safety Datalink (VSD) erfasst, aber weniger als die Hälfte von ihnen erhielt während des von der Studie abgedeckten Zeitraums eine Dosis des COVID-19-Impfstoffs.

Dr. Peter McCullough, ein Kardiologe, der die Studie ebenfalls begutachtet hat, sagte, er sei beunruhigt über Fälle von Nachimpfungsproblemen bei Kindern, die in von Fachleuten begutachteten Studien berichtet wurden.

„Da fast alle Kinder bereits eine leichte COVID-19-Erkrankung hatten und sich davon erholt haben, waren die COVID-19-Impfstoffe nie medizinisch notwendig“, erklärte McCullough in einer E-Mail an The Epoch Times. Er sagte, dass die neue Studie und andere Papiere zeigen, dass die Impfstoffe für den Einsatz bei Kindern unsicher sind“.

McCullough forderte, die Impfstoffe vom Markt zu nehmen, da es immer mehr Hinweise auf verschiedene Gesundheitsprobleme nach einer Impfung gebe. Die Aufsichtsbehörden haben die Zulassung für den Impfstoff von Johnson & Johnson in diesem Monat widerrufen.

Zu den Einschränkungen der Studie gehörten, dass nicht alle potenziellen Sicherheitsbedenken analysiert wurden und dass nur ein Viertel der Kinder in den Vaccine Safety Datalink-Standorten eine oder mehrere Dosen eines Impfstoffs erhalten hat.

Dr. Nicola Klein, eine der Autorinnen, gab an, von Pfizer Zuschüsse für die klinischen Versuche mit dem Impfstoff COVID-19 erhalten zu haben, und sie und eine weitere Autorin berichteten, dass sie weitere Zuschüsse von anderen Pharmaunternehmen wie Merck erhalten haben. Auch Schaffner hat in der Vergangenheit Mittel von Pfizer erhalten und ist ein Verbindungsmann zur CDC.

Barbara Loe Fisher, Präsidentin und Mitbegründerin des National Vaccine Information Center, das Eltern und andere über Impfdaten informieren will, sagte, dass künftige Studien von unabhängigen Forschern durchgeführt werden sollten, die Geimpfte mit Ungeimpften vergleichen.

„Die VSD ist eine von der Regierung geführte Datenbank, die von der Öffentlichkeit nicht eingesehen werden kann und für unabhängige Forscher nicht leicht zugänglich ist, um Studienergebnisse zu überprüfen oder zu wiederholen“, so Fisher gegenüber The Epoch Times per E-Mail. „Wo sind die unabhängigen, methodisch fundierten COVID-Impfstoffstudien, die von Forschern durchgeführt werden, die nicht von der Regierung oder der Industrie bezahlt werden, und die alle Morbiditäts- und Mortalitätsergebnisse bei Kleinkindern bewerten, die mRNA-COVID-Impfstoffe erhalten oder nicht erhalten? Das ist die Studie, die Eltern durchgeführt sehen wollen.“